Наташа Королева прилетела на одуванчике ради Gazan: певица дала громкое обещание

Знаменитая российская певица и автор хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева заявила, что выйдет на сцену вместе с певцом Gazan`ом, исполнителем трека «67». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская певица и автор хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева заявила, что выйдет на сцену вместе с певцом Gazan`ом, исполнителем трека «67». С соответствующим объявлением артистка выступила в беседе с корреспондентом KP.RU.

На фестиваль артистка приехала в классическом белом наряде, дополненным огромным одуванчиком. И тогда же она заявила, что именно он «принес» ее на мероприятие.

«Он такой прям классный… Куда полечу? Ну, на VK Fest прилетела уже на нем. А дальше по планам… Не знаю, куда эта летняя ночь может меня занести», - сказала Королева.

Тогда же она добавила, что стоит ожидать ее выхода на сцену. Причем не в одиночестве, а вместе с Gazan.

Наташа Королева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«У меня здесь где-то тусуют дети. Вот они побывали везде. Я только приехала и, боюсь, что буду только на дорожке, и вместе с Gazan делать коллабу (коллаборацию – прим.ред.», - рассказала певица.

Немногим ранее планами поделилась певица MONA. Она призналась, что сделала бы отдельную зону для аниме и онлайн-игр. По ее словам, данные сферы близки ей самой. Поэтому должно получиться более чем интересно.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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