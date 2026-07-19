В Анкаре обсудили союз Москвы и Пекина и новую роль Турции

Российский посол Сергей Вершинин в своем выступлении жестко раскритиковал действия «коллективного Запада», который, по его словам, полностью разрушил прежние соглашения ОБСЕ. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В посольстве России в Анкаре прошел масштабный семинар, приуроченный к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Политики и ведущие эксперты двух стран, а также их турецкие коллеги собрались, чтобы без лишнего официоза обсудить, как совместными усилиями перестроить архитектуру безопасности в Евразии и решить затянувшиеся региональные кризисы. Главными темами дискуссии стали многополярный мир, принцип «региональной ответственности» (когда проблемы континента решают сами евразийские страны без подсказок извне), а также стремительный подъем средних держав - в первую очередь, самой Турции.

Российский посол Сергей Вершинин в своем выступлении жестко раскритиковал действия «коллективного Запада», который, по его словам, полностью разрушил прежние соглашения ОБСЕ. Дипломат подчеркнул, что в этих условиях Россия и Китай берут на себя особую ответственность за стабильность в Евразии. Фундаментом для этого должна стать новая Евразийская хартия многообразия и многополярности. При этом Вершинин особо отметил Анкару: «Новые средние державы обязаны играть решающую роль в урегулировании кризисов. Россия и Китай полностью поддерживают эти начинания, что применимо и к Турции, ставшей влиятельным региональным игроком». Он также добавил, что Москва нацелена развивать это конструктивное взаимодействие и дальше.

В мероприятии приняли участие эксперты-международники из Москвы и Пекина, представители турецких академических и политических кругов, дипломатического корпуса и СМИ Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Посол Китая Цзян Сюэбинь полностью поддержал коллегу, отметив, что проверенный временем 25-летний договор между РФ и КНР сегодня является главным гарантом глобальной стабильности. Китайский дипломат выделил общие экономические и политические интересы трех стран на новом историческом этапе: «Вместе с Турцией эти страны стремятся к экономической модернизации, выступая против протекционизма и углубляя взаимное доверие».

В мероприятии приняли участие эксперты-международники из Москвы (Директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Ф.Г.Войтоловский) и Пекина, представители турецких академических и политических кругов, дипломатического корпуса и СМИ.

Эксперты сошлись во мнении, что ось Москва - Пекин - Анкара становится важнейшим элементом формирующегося справедливого миропорядка.