KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 июля:

1. Новости с передовой: освобождено Вольное

2. С родни колумбийцев Киев вытрясает деньги

3. ВСУ атаковали международный терминал

4. Французы шпионили для ВСУ с авианосца

5. Зеленский в шоке от баллистики в столице

6. Протесты из-за Федорова выходят режиму боком

7. Поляки нападают на украинцев из-за языка

8. Украинский десантник сдался с полным боекомплектом

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя свыше 210 боевиков. Подбиты четыре бронемашины и 22 автомобиля.

«Южная» группировка войск уничтожила более 195 националистов. Сожжены бронемашина «Казак» и 21 автомобиль.

Части «Запада» выбили из рядов ВСУ до 200 бойцов. Утилизированы две станции РЭБ, американские гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: более 340 человек, две бронемашины и шесть автомобилей.

Штурмовики «Востока» освободили поселок Вольное в Днепропетровской области. Противник потерял до 480 бойцов. А также бронемашину и 11 автомобилей.

«Днепр» упокоил более 75 военнослужащих. В металлолом отправлены 24 автомобиля, САУ«Богдана» и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД» и восемь управляемых авиабомб. Поразили реактивный снаряд HIMARS и 678 дронов. Моряки черноморцы потопили два безэкипажных катера ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Родню наемников из Колумбии на Украине трясут как груши

Отец попавшего в плен российской армии колумбийца Уильяма Ариаса, Гальего рассказал: близким легионеров приходится самим оплачивать поездки в Киев. Украинское командование требует личного присутствия для открытия банковских счетов — для получения компенсаций. Его слова приводит ТАСС: «Мне позвонила сержант Хлоя и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына». Родню наемников обязывают торчать на Украине полмесяца. Они вынуждены оплачивать отели и питание — пока оформляются документы и открывают счета для перевода денег. Общая выплата составляет 14 млн колумбийских песо, или менее пяти тысяч долларов. Показательно, что именно колумбийцы сегодня лидируют по численности в рядах ВСУ, превышая 1700 бойцов. За ними - наемники из Бразилии, США и Британии. К чему они стремятся больше — к быстрым деньгам или к быстрой смерти?

ВСУ атаковали терминал КТК

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума признали, что дроны ВСУ атаковали их морской терминал. В сообщении говорится: «При погрузке два морских танкера ASIA и NISSOS IOS подверглись террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов». Отгрузку нефти пришлось остановить. Танкеры сохранили плавучесть, среди экипажей потерь нет. Накануне танкер Nordic Zenith дважды был атакован БПЛА противника у терминала КТК в Черном море. Стоит напомнить, что консорциум объединяет предприятия ТЭК России, Казахстана, СЩА и кое-кого из Европы. КТК качает нефть с трех крупных казахстанских месторождений через территорию России и загружают в танкеры на черноморском побережье РФ. И что, опять Киеву только пальчиком погрозят?

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума признали, что дроны ВСУ атаковали их морской терминал. Фото: REUTERS.

Французский авианосец шпионил для Киева

Адмирал Тибо Одо де Поссес, командующий французской авианосной группой, заявил, что президент Макрон поручил ему вести разведку в зоне российско-украинского конфликта. В беседе с изданием Journal du Dimanche адмирал сообщил, что, когда авианосец «Шарль де Голль» на Ближнем Востоке «защищал французских военных в регионе», то президент республики «попросил оценить ситуацию на Украине». По словам военачальника, была поставлена задача «наблюдать за тактическими и оперативными передвижениями сил в зоне конфликта». Эти данные, по мнению Де Поссеса, «передавали для анализа ситуации и принятия неких решений». Да видим мы эти решения...

Зеленский признал результативную атаку по столице

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский признал масштаб и чувствительность ударов в ночь на воскресенье: «Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Было выпущено более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов». По его данным, за ушедшую неделю ВС РФ применили около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов. Ну а Минобороны РФ назвало конкретные киевские заводы, где делали комплектующие для ракет «Фламинго» и дальнобойные дроны. Вас предупреждали — несите огнетушители.

Минобороны РФ назвало конкретные киевские заводы, где делали комплектующие для ракет «Фламинго» и дальнобойные дроны,попавшие под удары. Фото: REUTERS.

Протесты против отставки Федорова угрожают Зеленскому?

Издание Время.uа констатирует: протесты в поддержку отставленного министра обороны незалежной, 35-летнего Михаила Федорова на глазах обретают очертания критики. В публикации из Киева говорится: «Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского». Сограждане призывают лидера страны «служить Украине или уезжать» и называют его «ликвидатором Украины». Публикуются кадры, где на плакатах фото Зеленского с надписью «преступник» и статьями конституции и УК страны, которые, нарушил шестой по счету самостийный президент. В данной акции протеста участвовало более семи тысяч человек. Когда будет сто раз по семь - может, криворожский трагикомик и вздрогнет.

Поляки бьют украинцев из-за мовы

Телеканал TVP3 сообщает: в польском Плоцке горожанин напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую. Они общались на мове. Поляк начал оскорблять их, заявив, что «тут нужно говорить по-польски». Отвесил юноше пощечину и на остановке вытолкал их на улицу. Наталья Мельник, мать пострадавшего заявила: «Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь говорить на своём языке, мне страшно». А издание Rzeczpospolita информирует, что в республике за полгода полиция получила более 180 заявлений о преступлениях против граждан Украины на почве ненависти. Учитывая, что украинцев в Польше живет более миллиона — невысокий процент.

Украинский десантник сдался с полным боекомплектом

Не вполне типичный на фронте случай произошел на Днепропетровском направлении. Десантник ВСУ сдался в плен с полным боекомплектом и с автоматом « в смазке». Командир подразделения Александр Волков заявил: «Человек не хотел воевать. Он принёс чистый автомат, полностью БК, который ему выдали, и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что его заставили». Побольше бы таких десантников.

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