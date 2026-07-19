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19 июля 2026 16:46

Катя Лель спасла человека, потратив большую сумму: «Я очень счастлива»

Катя Лель заявила, что спасла человека за большую сумму денег
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Данила ЛИХАЧЕВ
Певица Катя Лель призналась, что недавно спасла человека. По ее словам, она потратила на это крупную сумму.

Певица Катя Лель призналась, что недавно спасла человека. По ее словам, она потратила на это крупную сумму.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель призналась, что недавно спасла человека. По ее словам, она потратила на это крупную сумму. С таким заявлением артистка выступила в беседе с журналистом KP.RU на VK Fest.

Как отметила певица, она на всю жизнь запомнила наставления отца. Тот учил, что даже при наличии последнего стоит все человеку, которому нужна помощь. И именно так Лель сегодня и поступила.

«Мне папа мой всегда говорил, светлая ему память, когда я была маленькая: "Катенька, вот есть у тебя последнее – отдай человеку. И боженька тебе даст. Потому что никогда нельзя жалеть и прятать деньги. Потому что душа если у тебя хочет помочь человеку – помоги"», - сказала Лель.

Тогда же она добавила, что недавно ей довелось протянуть руку помощи. Артистка не уточнила, кому именно и в чем заключалась поддержка, но подчеркнула, что сумма была значительной.

«Вот вчера я спасла человека одного, очень хорошего. Ну нужны были ему очень сильно деньги. И я очень счастлива, что у меня была такая возможность, реально. Большая сумма. Но, мне кажется, что сегодня ты помогаешь – завтра обязательно будут добрые люди, которые тебя спасут и помогут. Мы же живем во вселенском обмене энергией», - подытожила звезда.

Немногим ранее откровениями поделилась певица MONA. Та призналась, что любит онлайн-игры и аниме. Причем настолько, что даже сделала бы отдельную зону, где все могли бы общаться на одну тематику. По ее словам, подобное интересно и ей самой.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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