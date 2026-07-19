Артур Бабич и Аня Покров продали свадебный торт за 270 тысяч: его купил знаменитый продюсер

Российский блогер Артур Бабич рассказал, что часть торта на его свадьбе с Аней Покров была продана за 270 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский блогер Артур Бабич рассказал, что часть торта на его свадьбе с Аней Покров была продана за 270 тысяч рублей. С соответствующим заявлением артист выступил в беседе с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

Во время беседы блогер признался, что во время собственной свадьбы не успел даже попробовать торт. Тем не менее, такой гештальт удалось закрыть.

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«Вы прикиньте, я на своей свадьбе даже кусочек торта не попробовал. А на других только так!» - пошутил Бабич.

Тогда же он добавил, что традиции с продажей торта были соблюдены. Причем сделка получилась очень даже выгодной.

«У нас купил Ярослав Андреев (блогер, предприниматель и основатель Dream Team - прим.ред.) за 270 тысяч. Я не видел этих денег, они у нее (у Ани Покров – прим.ред.)», - рассказал блогер.

Тогда же Артур Бабич рассказал о медовом месяце. Он сообщил, что вместе с женой отправился в Краснодарский край, где отдыхал среди виноградников. И места, по его словам, оказались настолько красивые, что на их фоне меркнет даже Италия.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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