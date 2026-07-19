Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ответила критикам ее шоу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ответила критикам ее шоу. Она назвала их быдлом и подчеркнула, что все ей просто завидуют. С соответствующими заявлениями артистка выступила на VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Накануне в Сети разгорелись очередные споры вокруг Волочковой и ее шоу «Одержимость». Одни восторгались стойкостью артистки и ее преданностью профессии, другие – критиковали за низкое качество танцев. И на фоне этого сама балерина отметила, что ее попросту не имеют права осуждать.

Волочкова окрестила быдлом и кошелками всех, кто критикует ее танцы в Сети: «Вставайте, выходите»

«Мои золотые, вообще сам факт, что я вышла на сцену к моему зрителю, бесплатно всех приглашаю по-прежнему, после такой тяжелейшей операции – это уже подвиг мой над самой собой. И еще могу сказать, что, вы знаете, в 50 лет невозможно танцевать так, как в 25. Но я же не танцую «Лебединое озеро"», - сказала Волочкова.

Тогда же она обозначила, что уже давно имеет собственный стиль и свое направление. Более того, она сама составляет концертную программу. А тем, кому не нравится, она советует не смотреть

«Вставайте, выходите из зала. Но дело в том, что не встают, не выходят. А стоя, поскольку мест не хватает многим зрителям, смотрят мои концерты. А вот этим кошелкам, которые ничего в своей жизни не сделают и не представляют, и хотят, может, просто меня как-то обидеть – не получится обидеть. Надевайте пуанты, выходите на сцену, потанцуйте и мы все поржем», - ответила балерина хейтерам.

Она также обозначила, что всегда рада видеть собственную аудиторию. Поскольку они не просто смотрят концерты, а разделяют идеологию.

«Я же иду к своей цели с теми людьми, которые следуют моим задачам, моему потенциалу, моим принципам, моим убеждениям, а не просто какому-то быдлу. И вот это быдло, осуждающее меня, не зная меня ни лично, ни посредством творчества моего, берущее себя не смелость, а наглость меня обсуждать и осуждать – это люди, которые недалекие. Им очень плохо», - добавила Волочкова.

Немногим ранее с аудиторией на VK Fest успела пообщаться Катя Лель. Она ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч рублей. Певица призналась, что финансово сейчас непросто буквально всем. Поскольку каждый день нужно за что-то платить.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину