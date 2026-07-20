Ремонт компьютера может обойтись неоправданно дорого, если за дело возьмутся мошенники. Фото: Stenko Vlad/Shutterstock/Fotodom

Кажется, мы стали забывать, что мошенники бывают не только телефонными. А ведь жуликов, которые рыщут в офлайне, меньше не стало!

Например, в Роскачестве недавно рассказали, что мошенники пристают к прохожим на улицах, под разными предлогами просят перевести им деньги по номеру телефона, а взамен отдают наличку. В этом случае есть риск, что человека могут привлечь за пособничество, если он даже по незнанию отправит деньги на счет преступника.

А вот какие еще схемы сейчас в ходу у нетелефонных мошенников.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Это самый «дорогой» вид развода. Как для самих мошенников, так и для их клиентов. Первым надо сначала «проинвестировать в помещение и сотрудников». А вторые потом за это расплачиваются.

- Мошенники приглашают на бесплатные оздоровительные процедуры, диагностику или пробный урок. К примеру, есть языковые школы, которые после курсов обещают зарубежную поездку. А в итоге потом никто не едет. Ссылаются на то, что не дали визу или еще на какие-нибудь непреодолимые обстоятельства. А в договоре никаких гарантий, что ученика действительно отправят за границу, не прописано, - говорит эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, за такие «курсы» жертвы платят от 300 до 500 тысяч рублей. Причем «преподавателями» выступают обычно не носители языка, а какие-нибудь студенты. Учебники и тесты скачаны из интернета. То есть качество обучения стремится к нулю.

Как не попасться

Не ведитесь на уловки со словом «бесплатно». И даже если пришли на диагностику или пробный урок, не подписывайте договор в тот же день. Обычно мошенники говорят, что «только сегодня» действует скидка. Но не надо этому верить. Как не надо верить страшилкам про ваше здоровье по итогам «диагностики».

Возьмите договор домой, изучите, посмотрите отзывы о школе или диагностическом центре, сравните цены. Обычно после этого желание отдавать большие деньги за сомнительные услуги пропадает.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Обычно этим промышляют целые конторы, которые активно рекламируют себя через почтовые ящики.

Выглядит это так: мастер приходит, разбирает условную стиральную машинку на мелкие части, проводит диагностику и только после этого озвучивает цену. Сильно завышенную. Да и за саму диагностику попросят тысяч пять. А деваться клиенту некуда - сам он машинку не соберет.

Как не попасться

Обращайтесь в сертифицированные центры. У каждой техники они свои, их можно найти, например, на официальных сайтах производителей.

Еще один вариант - найти мастера на сайте, где частники предлагают свои услуги (Profi.ru, Youdo.com, Uslugi.yandex.ru). Там есть рейтинг и отзывы реальных клиентов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

«Компьютерный мастер, живу рядом, пенсионерам скидки» - так написано в объявлениях, которые разбрасывают по почтовым ящикам и вешают на столбах. Схема работы «мастеров» почти всегда одна: напугать владельца компьютера огромным количеством мнимых вирусов и поломок и содрать баснословные деньги за ремонт. Так было на заре этого «бизнеса» 15 - 20 лет назад, так же он работает и сегодня.

Как не попасться

По возможности обращайтесь за компьютерными услугами к знакомым. Например, к айтишникам с вашей работы.

Если же компьютер сломался, то лучше обратиться в проверенный сервисный центр. Они есть у многих сетей магазинов компьютерной техники.

ЛИПОВЫЕ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

- Да, отличная квартира. В хорошем месте. Хозяйка - бабушка божий одуванчик. Уже ждет вас… - как сейчас помню эти фразы.

Ровно 20 лет назад мы с другом, вчерашние студенты, искали съемное жилье. И наткнулись на отличное объявление: симпатичная квартира, приятная цена. Позвонили и пришли в… офис агентства недвижимости. Нам предложили подписать договор. Мол, заплатите 2000 рублей, и мы вам дадим телефон хозяйки квартиры. Эдакая комиссия за услуги посредника. Естественно, когда мы вышли из офиса, телефон хозяйки не отвечал. А в договоре было написано, что компания предоставляет только «информационные услуги»…

Вы спросите, зачем я все это вспомнил. Это ж древность глубокая! Но нет, такие агентства существуют до сих пор. И продолжают обманывать иногородних. Только просят за «информационные услуги» уже не 2000 рублей, а в разы больше - инфляция...

Как не попасться

Добросовестные риелторы работают так: сначала съем, а уже потом деньги. Поэтому смотрите квартиру, проверяйте документы и лишь после этого платите.

ПОПРОШАЙКИ В АЭРОПОРТАХ

Большинство попрошаек - это мошенники. Либо те, кто на мошенников работает. Добровольно или принудительно.

Но в отличие от тех, кто сидит в переходах или рядом с храмами, эти попрошайки необычные. Одеты, как правило, хорошо. С собой рюкзачок и чемодан. Ну и работают, как правило, в аэропортах. Точнее, на подходах к ним. Видимо, чтобы можно было быстрее удрать от полиции.

- Извините, пожалуйста, мы с подругой опоздали на самолет до Благовещенска. А на новый билет не хватает 3000 рублей. Можете помочь? - девушка, остановившая меня у Шереметьево, очень жалобно смотрела в глаза.

На ответ «нет с собой наличных» она предложила отправить ей деньги по номеру телефона. Естественно, с обещанием вернуть, как только доберется домой.

- Некоторые верят, особенно сердобольные даже покупают им билеты. А те потом их сдают, - рассказывает Александра Пожарская.

Коллеги из одного издания даже делали репортаж про такого «профессионала», который несколько месяцев каждый день втирался в доверие к соотечественникам в аэропорту Стамбула. И просил «всего 89 евро».

Как не попасться

Во-первых, попросите «несчастного» показать билет на самолет, на который он опоздал. Обычно это приводит его в замешательство. Ведь никакого билета нет.

Во-вторых, включите здравый смысл. Зачем просить деньги у незнакомцев, когда можно позвонить родне или друзьям по мобильному? Очень странно, если у взрослого человека нет никого, кто мог бы отправить ему несколько тысяч.

ЛИПОВЫЕ ГАЗОВЩИКИ

Они ходят по квартирам, пугают пенсионеров новыми правилами и впаривают им детекторы газа или разные услуги по бешеным расценкам.

Как не попасться

Спонтанно газовое оборудование, как правило, не проверяют. Накануне плановых проверок управляющие компании развешивают в подъездах объявления с датой визита газовщиков. Такие графики обычно есть и на сайтах региональных газоснабжающих организаций.

Так что если в дверь внезапно постучались такие гости, не открывайте. Сначала позвоните в Горгаз и уточните, что это за люди.

АВТОПОДСТАВЩИКИ

Они инсценируют аварию и потом убеждают «виновника» расплатиться на месте. А когда машины разъедутся, звонят ему и требуют доплатить еще. Иначе они подадут в суд за оставление места ДТП (а это лишение прав на полтора года).

Как не попасться

Не покидайте место ДТП до официального урегулирования с другой стороной. Это может быть, например, европротокол. И не поддавайтесь на уговоры «решить вопрос на месте».

Если же вы подозреваете, что авария спровоцирована, звоните в ГАИ. Это сразу заставит подставщиков ретироваться.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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