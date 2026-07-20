Как отец всех чекистов спас миллионы от голодной смерти

Иосиф Сталин даже на отдыхе называл Феликса Железным.РИА Новости

Его назвали Железным Феликсом. Что формировало человека, который 109 лет назад возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию, спасшую страну от хаоса?

ЕГО ДЕТСТВО

Семья Дзержинских потеряла отца, когда Феликсу было пять лет. А в семье восемь детей. Что делает его сестра Альдона в имении Дзержиново? С 6 лет учит его читать - по-польски, потом по-русски. Он поступил в Первую Виленскую мужскую гимназию. Изучает Закон Божий. От ухода в семинарию удерживает мать, а переворот происходит после знакомства с трудами Канта и Дарвина. «Я год носился доказывал всем, что Бога нет», - вспоминал Дзержинский.

Революционные настроения приходят, когда узнает о Крожской резне - в литовском селе при закрытии католической церкви убиты 9 человек.

ЕГО СУМА И ТЮРЬМА

С 17 лет Дзержинский становится одним из лидеров пролетарских протестов. И оказывается под прессом охранки.

В июле 1897-го Феликс попадает в Ковенскую тюрьму. Потом ссылка в город Нолинск. Конфликт с местными надзорными органами - и его отправляют в глухое село Кайгородское. Через год бежит и добирается до бурлящей Варшавы.

В январе 1900-го его берут на подпольной сходке. Из Варшавской цитадели - в Бутырку, в Восточную Сибирь - и побег на этапе в Вилюйск. Бежит по Якутскому тракту, на перекладных по железной дороге - до мятежного Кракова.

В январе 1905-го Дзержинский вновь в застенках и в ноябре снова на свободе.

В декабре 1906-го, после участия во Втором съезде РСДРП, Дзержинского бросают в варшавскую тюрьму Павнак и через полгода освобождают под залог.

Апрель 1908-го - новый арест и ссылка на каторгу в Сибирь. Из Канского уезда Енисейской губернии он совершает очередной побег.

В сентябре 1912-го у Дзержинского шестой по счету арест - опять Варшавская тюрьма, потом Орловская каторжная цитадель. Весной 1916-го Московская судебная палата дает Дзержинскому шесть лет каторжных работ. Но уже грядет Февральская революция. Весной 1917-го Дзержинский освобожден из Бутырки.

40-летний Феликс, четверть жизни отдавший ссылкам и каторгам ради свободы, равенства и братства, становится одним из вождей Октябрьской революции…

В 1918-м, уже возглавляя ВЧК, Дзержинский смог выехать в Лугано, чтобы помочь любимой Софье и восьмилетнему сыну Ясику. EAST NEWS

ЕГО ПОДВИГИ

Благодаря сыну польского дворянина Дзержинскому в русском словаре появляется слово «чекист». Он фактически создал и возглавил ВЧК, а кроме того, руководил и Высшим советом народного хозяйства и смог справиться с детской беспризорностью.

Именно Дзержинский был тем человеком, кто в конце октября 1917-го руководил захватом в Петрограде ключевых точек - мостов, телеграфа, телефонных станций и других опорных мест столицы Российской империи.

В конце декабря 1917-го его назначают председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Под руководством Дзержинского в 1918-м подавлен мятеж левых эсеров. Железный Феликс лично расследовал убийства немецкого посла Мирбаха и главы Петроградского ЧК Урицкого. А также покушение члена партии эсеров Каплан на Ленина в августе 1918-го.

В начале осени того года ВЧК Дзержинского ликвидировала британский заговор Локкарта. Он пресек заговоры «Национального центра» и «Добровольческой армии Московского региона». И тем удержал режим от крушения.

Когда он возглавил Детскую комиссию - огромные деньги в СССР были брошены на ликвидацию детской беспризорности, речь шла о 25 миллиардах рублей.

Именно Дзержинский предложил Ленину путь борьбы с этим явлением в стране, где пять миллионов детей остались без родителей. Направить их на верный путь через коллективный труд - чтобы новые люди верили в новые идеалы. Ленин программу принял.

В апреле 1921-го Дзержинского назначили наркомом путей сообщения. Он продавил программу реорганизации отрасли на 1921 - 1926 годы. Железные дороги стали артериями жизни СССР. А возглавив зимой 1924-го Высший совет народного хозяйства СССР, именно он заложил основные принципы будущей индустриализации страны.

ЕГО ЖЕНЩИНЫ

О гимназических влюбленностях Дзержинского известно мало. Зато есть сведения о первой его любви в ссылке, в Нолинске. Феликсу 21 год, его даму звали Маргарита Николаева - тоже ссыльная за участие в студенческих беспорядках. Притом миловидна и умна. После этапирования в Кайгородское три года писал ей - горячо, нежно. Но расставание их было неизбежным.

С революционеркой Юлией Гольдман он познакомился через ее братьев, подпольщиков Михаила и Леона. Отношениям не помешала отсидка Дзержинского в Седлецкой тюрьме, но в начале 1900-х Юлия умерла от чахотки.

Когда Дзержинский встретил Саблину Фейнштейн, случилась трагедия. Родная сестра его возлюбленной, Михайлина, также воспылала страстными чувствами к молодому, но уже ставшему известным в революционных кругах борцу за свободу. Романтичная девушка, не встретив взаимности, покончила с собой. Драма заставила Феликса и Саблину расстаться.

В конце августа 1910-го женой Дзержинского стала очередная валькирия революции. Ее звали Софья Мушкат. Их сын Ясик родился в варшавской тюрьме «Сербия», где провел первые 8 месяцев своей жизни, а потом отец определил его в частный пансион в Варшаве.

Чтобы увидеть жену и сына после революции, Дзержинский инкогнито, с ведома Ленина, в 1918-м выезжал в Швейцарию (место ссылки Софьи). В Страну Советов его жена с сыном смогли приехать лишь в 1919-м, поселились в Кремле.

Они были с Феликсом до конца. В 1926 году Дзержинский представлял товарищам конкретный проект индустриализации страны, 20 июля выступил с двухчасовым докладом на пленуме ЦК компартии. В тот день его сердце не выдержало.

Софья Мушкат пережила мужа на 42 года. Работала в Коминтерне и на радио, жила в Кремле до 1961 года. Была награждена тремя орденами Ленина, тихо ушла в 85 лет. Рядом с ней на Новодевичьем кладбище покоится и сын Ясик…

КСТАТИ

Почему Феликс стал Железным

Есть легенда, что, когда его мать Елена Игнатьевна, будучи беременной, упала, роды осложнились, но в итоге завершились удачно. И отец, Эдмунд Иосифович, на радостях назвал сына «счастливым», по латыни - Феликсом.

Есть миф и о том, как его стали звать Железным. Когда советское правительство переезжало из Петрограда в Москву, ВЧК получила здание на Лубянке, а Дзержинский - кабинет с окнами на улицу. И в одно из окон якобы влетела граната, а хозяин кабинета укрылся от взрыва за железным сейфом. Впрочем, серьезные биографы этот факт считают анекдотом. А факты таковы, что Дзержинский - один из немногих - имел достаточно жесткий характер, чтобы спорить с Лениным не только до революции, но и после: и по вопросу о Брестском мире, и по нацвопросу на Кавказе. И он железной рукой ввел красный террор после покушения на Ленина, когда за полмесяца лично рассмотрел более 100 дел, по которым 41 человек был освобожден, а 17 расстреляны...

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