Право на справа: Почему в стране вновь идут разговоры о запрете «праворуких» машин

- Какая странная машина: у пассажира руль есть, а у водителя - нет!Илья НАЙМУШИН/РИА Новости

Есть у российских чиновников национальная забава - пытаться что-то сделать с машинами с правым рулем. А то понаехали тут, понимаешь…

Вот один из самых громких и относительно свежих случаев - несколько месяцев назад сенатор Андрей Кутепов обратил внимание на «рост аварийности с участием праворульных авто». По статистике МВД, за 2024 год в России с ними случилось 16 077 ДТП, или 12,2% от общего числа происшествий. Рост к 2023 году просто космический (или комический?) - 0,9%!

Впрочем, ни МВД, ни Росстандарт тогда не согласились, что нам нужны какие-то запреты или «прочие обременения» (например, повышение пошлин) касательно машин, у которых водительское место справа. Тему, казалось бы, закрыли. Но в мае нынешнего года правительство поручило сразу нескольким ведомствам (МВД, Минпромторгу, Минтрансу) провести «комплексное исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым рулем». Помогать в этом будет автомобильный институт НАМИ. А результатов ждем к 2028 году.

ОНИ ПРАВДА ОПАСНЫ?

«Дыма без огня не бывает!» - всполошились владельцы «праворуких» машин. Если исследование требуют - значит, оно зачем-то нужно. Что первое приходит на ум? Озвучат данные, что такие машины опасны. А значит, точно будут запрещать! Очередным запретом у нас никого уже не удивишь…

Но что если «вскроется правда» и будет она в том, что движение праворульных машин в стране с правосторонним движением действительно представляет угрозу? Ведь на что обычно напирают чиновники, когда речь заходит о подобных авто:

1. На особенности их конструкции. Ведь праворульные машины изначально заточены на фронтальный удар именно с правой стороны машины. Но на наших дорогах статистика будет зеркальной - здесь он чаще приходится в левую сторону. Соответственно, и пассивная безопасность этих автомобилей в наших условиях хуже.

2. Другая оптика. Пучок ближнего и дальнего света на «праворуких» авто тоже настроен зеркально, а значит, слепит и встречных, и попутных водителей.

3. Плохая обзорность. Из-за правого расположения руля водитель хуже видит ситуацию слева. Что особенно мешает при обгонах на трассе.

Но пройдемся по пунктам.

- Фары регулируют уже при ввозе. Либо меняют оптику, либо перенастраивают пучок должным образом (когда это возможно). Иначе не получишь СБКТС (сертификат о безопасности конструкции транспортного средства), а без него - паспорт транспортного средства. То есть, если все делать по уже существующим правилам, в этом плане проблем не возникнет, - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

- С плохой обзорностью тоже можно бороться. От установки специальных зеркал до видеокамеры, которая «глядит» на дорогу слева и передает изображение на монитор в салоне. Ездить с такой даже удобнее и безопаснее, чем с левым рулем! И многие владельцы «праворуких» машин монтируют их сразу после покупки, - добавляет общественный деятель, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Вот с особенностями конструкции кузова ничего не поделать.

ПОЧЕМУ ИХ БЕРУТ?

И так понятно, что праворульные машины менее комфортны и удобны. Почему их тогда покупают? Согласно данным «Автостата», на начало текущего года в России стоит на учете 4 млн подобных авто! Это почти 9% от всего автопарка (речь о легковом транспорте).

Но вот картина по стране неоднородная. Если в Москве на «праворуких» приходится 0,4%, то в Сибири - уже 25%, на Сахалине - 70%, в Хабаровском крае - 75%, а в Приморье - и вовсе 84%! Не просто большинство, подавляющее!

И речь не только о наследии 90-х, когда на местные рынки хлынул поток подержанных праворульных машин из Японии (близко, дешево и удобно). Их активно везут и сейчас. Опять-таки данные «Автостата»: лишь за четыре месяца текущего года (с января по апрель) из Страны восходящего солнца в Россию прибыло 72,3 тысячи иномарок. Рост к 2025-му - 34%!

- Причем в большинстве случаев речь именно о праворульных моделях. Как правило, малолитражках, - подчеркивает автоэксперт, партнер агентства «Автостат», член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. - И правда жизни в том, что они просто заметно дешевле! Средняя цена новой машины в России - 3,5 млн рублей. И то это будет «китаец». Тогда как на Дальнем Востоке за полтора миллиона можно купить хорошее авто западной марки не старше пяти лет, притом в хорошей комплектации! Вот люди и голосуют рублем, ведь количество этих рублей в кошельках ограниченно.

Тем более в Сибири и на Дальнем Востоке в отличие от центральных регионов страны к праворульным машинам за последние 40 лет привыкли и адаптировались. Возможные сложности при их эксплуатации местных автолюбителей давно не пугают. Там даже автоматы с выдачей талончиков на платных парковках ставят по обе стороны машины! А не только с левой, как в Москве.

ЗАПРЕТЯТ ИЛИ НЕТ?

Так будут или не будут запрещать? Еще свеж в памяти пример 2009 года, когда в правительстве задумались о резком повышении пошлин на праворульные автомобили. Но недовольство дальневосточных автолюбителей оказалось убедительным - власти пошли на снижение новых пошлин. А тему вероятного запрета «праворуких» авто с тех пор всерьез не поднимали.

Хотя… не поднимают и сейчас. О чем прямо сказали в Минтрансе, поспешив успокоить:

- Целью данной работы (речь об упомянутом в начале статьи «комплексном исследовании рисков». - Ред.) является сбор и комплексный анализ данных об особенностях управления праворульными автомобилями на дорогах страны. При этом речь идет об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов, - говорится в официальном сообщении ведомства.

- Но аналитика ради аналитики возможна при невостребованных резервах сил и средств, - разводит руками главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. - Вряд ли ее делают просто для галочки. Запрет-то, может, не введут, но могут ужесточить, например, технические требования к подобным машинам. Допустим, при их ввозе в страну или при прохождении техосмотра.

- Не думаю, что дойдет до запретов, - считает Антон Шапарин. - Про «прочие обременения» фантазировать можно долго. От повышения пошлин и введения квот на ввоз до ужесточения технических требований и роста стоимости ОСАГО на такие машины. Но бояться преждевременно точно не стоит. Скорее всего, самим исследованием все и ограничится.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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