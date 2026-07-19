«Одиссея» Кристофера Нолана стала большим хитом

На экраны вышла «Одиссея», новый фильм самого популярного голливудского режиссера Кристофера Нолана Фото: кадр из фильма.

«Одиссея», новый фильм самого популярного голливудского режиссера Кристофера Нолана (трилогия о Бэтмене, «Мементо», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод») собрала за первые три дня проката $124,5 млн в США и $139,6 в других странах. Таким образом, ее общие сборы составили $264,1 млн. Очень солидно, учитывая, что фильм идет почти три часа и ему присвоен рейтинг R (в российском прокате это было бы «17+» - то есть дети и подростки без сопровождения взрослых в залы не допускаются). Ну и вообще, историко-приключенческие эпосы (в Америке их называют пеплумами или «фильмами мечей и сандалий») ныне считаются не особо популярным жанром, их просто очень редко снимают.

Кристофер Нолан Фото: REUTERS.

Но Нолан в очередной раз доказал, что является режиссером-суперзвездой, и может заманить людей даже на такое кино. (Надо учитывать, что, мягко говоря, отнюдь не все зрители читали Гомера и вообще понимают, как произносить сложные имена Odysseus, Telemachus, Clytemnestra или Circe; было выпущено специальное юмористическое видео, где актеры фильма их озвучивают, заодно вкратце пересказывая сюжет). У «Одиссеи» лучший кассовый дебют из всех фильмов Нолана после «Темного рыцаря: возвращения легенды», вышедшего в 2012 году. Практически никто не сомневается, что сборы «Одиссеи» перевалят за миллиард («Темный рыцарь: возвращение легенды» собрал больше, а предыдущий фильм Нолана, «Оппенгеймер», не дотянул до миллиарда чуть-чуть, собрав $976,8 млн).

Мэтт Деймон (Одиссей) Фото: кадр из фильма.

Студия Universal потратила на «Одиссею» огромные деньги - $250 млн на производство и $125 млн на рекламу. Но нельзя сказать, что она сильно рисковала: Нолан - один из немногих больших голливудских режиссеров, не знавший кассовых провалов (единственный его фильм, собравший меньше, чем стоил - «Довод», но он вышел в кинотеатрах во время пандемии, и все понимали, что только этим обусловлен его относительный неуспех). «Кристофер Нолан - единственный из работающих сегодня режиссеров, который может взять древнюю историю вроде этой, привлечь настолько мощный ансамбль выдающихся актеров и сделать фильм событием поп-культуры» - цитирует Variety аналитика Дэвида Гросса. Критики отнеслись к «Одиссее» весьма благосклонно: по данным сайта Rotten Tomatoes, 95% рецензий - положительные (при этом фильм понравился 97% посмотревших его зрителей).

Энн Хэтэуэй (Пенелопа) Фото: кадр из фильма.

В фильме снялись Мэтт Деймон (Одиссей), Энн Хэтэуэй (его верная жена Пенелопа), Том Холланд (их сын Телемах), Роберт Паттинсон (Антиной, самый злой из женихов, домогавшихся Пенелопы во время отсутствия ее мужа), Шарлиз Терон (нимфа Калипсо, много лет удерживавшая Одиссея на острове Огигия), Зендея (богиня Афина), Миа Гот (Меланфо, вероломная служанка Пенелопы), Лупита Ньонг’о (чернокожая лауреатка «Оскара» сыграла Елену Прекрасную, самую красивую в мире женщину, из-за которой началась Троянская война, а заодно и ее сестру Клитемнестру).

В официальный российский прокат картина не выйдет. А в параллельный (то есть, грубо говоря, пиратский) должна выйти 23 июля, так что увидеть ее на больших экранах в Москве и других крупных городах при желании не составит труда.

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