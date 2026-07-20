«Врачи опасались, что малышка не дотянет до 12 лет»

Страшные диагнозы не помешали Милане и ее сестрам обрести семью.Архив семьи Куляшовых

Ольга и Евгений из Воронежа не делят детей в семье на родных и приемных. А их у Куляшовых - 19 душ! Есть среди них три сестрички, которых забрали из дома ребенка. У одной - подтвержденный гепатит С, у двух - было подозрение на ВИЧ, которое не подтвердилось. Родная мама девочек была инфицирована, а поплатились за это ее дети.

- У Миланы гепатит С был тяжелой формы. Он плохо поддается лечению, которое к тому же можно было начинать только с 12 лет. Врачи опасались, что она просто не дотянет, - вздыхает Ольга.

Девочка росла слабенькой, печень была поражена, лицо землистого цвета. Дошло даже до проблем с памятью. Как ни занимались с Миланой приемные родители и репетиторы, она не могла запомнить даже простых вещей. (В этом году девочка пойдет в частную школу). Но главное, что каждый день вирус пожирал ее печень.

- Врачи сказали, что есть фонд «Круг добра», который бесплатно обеспечивает терапией. Мы подали заявку через «Госуслуги», и когда нашей Милане одобрили лечение, я даже плакала от счастья! - вспоминает женщина.

Дорогостоящую терапию Милана перенесла неплохо, и очень скоро ее анализы подтвердили: вируса-убийцы нет! Сегодня Милане 11 лет, она учится в частной школе, хорошо осваивает школьную программу, занимается акробатикой.

- Теперь это совсем другой ребенок - активный, бодрый, она ничем не отличается от сверстников! «Круг добра» помог победить тяжелое наследство девочки. Окружающие нас пугали, что приемные дети никогда не привязываются по-настоящему к семье. Это не так. Их просто нужно любить! Милана и ее сестры растут ласковыми и заботливыми, - радуется Ольга.

Владимир Путин наградил семью Куляшовых орденом «Родительская слава». А до этого они получили награду правительства Воронежской области «За заслуги в воспитании детей и укрепление семейных ценностей» и диплом победителей Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории».

КСТАТИ

Фонд «Круг добра» был создан по поручению президента для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями. В 2026 году фонду исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 115 тяжелыми и редкими заболеваниями.