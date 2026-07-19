Герой спецоперации «Z» Анатолий Пахалин первым обнаружил разведчиков врага

Ефрейтор Анатолий Пахалин и Сержант Владислав Ганич Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

СПАС ДЕСЯТКИ ЖИЗНЕЙ ОТ МИН-ЛОВУШЕК

Сержант Владислав ГАНИЧ

«Заместитель командира мотострелкового подразделения сержант Владислав Ганич в составе группы разминирования выполнял боевую задачу по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, а также задачи по разминированию территорий населенных пунктов на одном из важных тактических направлений.

В том числе, группа разминирования совершала адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. Военнослужащие проводили инженерную разведку местности, оценивали обстановку, после чего приступали к очистке местности от взрывоопасных предметов.

Действуя в защитных костюмах с использованием современных миноискателей и инженерных щупов, саперы проводили поиск противопехотных и противотанковых мин нажимного действия оставленных ВСУ.

Также, в один из дней, Владислав самостоятельно обезвредил боевую часть беспилотного летательного аппарата противника.

После определения степени опасности взрывных устройств, обнаруженные боеприпасы при возможности их транспортировки вывозились на полигон подрыва, а поврежденные или неисправные мины уничтожались на месте.

Благодаря грамотным действиям сержанта Владислава Ганича удалось спасти десятки жизней военнослужащих и мирных жителей, а также сохранить военную технику и объекты инфраструктуры».

ПЕРВЫМ ОБНАРУЖИЛ РАЗВЕДЧИКОВ ВРАГА

Ефрейтор Анатолий ПАХАЛИН

«Оператор беспилотных летательных аппаратов ефрейтор Анатолий Пахалин в составе расчета БПЛА выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки в ближней и дальней зоне, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, военнослужащий в условиях интенсивного применения противником средств РЭБ обнаружил замаскированный пункт воздушной разведки ВСУ. Затем, применив FPV-дрон самолетного типа «Молния-2», уничтожил его.

Точная и своевременная боевая работа ефрейтора Анатолия Пахалина по уничтожению оборудованного места с которого велся сбор разведывательной информации существенно затруднила действия противника по оперативному получению данных о передвижении российских подразделений и организации обороны в данном районе боевых действий».

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