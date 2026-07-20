Что Россия уже разгромила на Украине, как Трамп зарабатывает на своих угрозах и чем опасна жара для автомобиля

1 место. Украину ждёт самая тяжёлая зима
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3 место. Российские банки начали повышать ставки по ипотеке
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5 место. Ева Меркачёва: Девушка, которая вышла замуж за террориста-убийцу Галявиева, влюбилась в него в 14 лет
6 место. Староверы. Какой была бы Россия, если бы осталась старообрядческой
7 место. Женская многозадачность оказалась мифом https://podcast.ru/e/4PKXsCrb.wa?a
8 место. Мошенники придумали новую схему кражи денег - с помощью QR-кодов
9 место. Как Трамп зарабатывает на своих громких заявлениях
10 место. Стали известны имена продюсеров перезагруженной «Фабрики звезд». Это будет противостояние эпох и методик