Что Россия уже разгромила на Украине, как Трамп зарабатывает на своих угрозах и чем опасна жара для автомобиля

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Украину ждёт самая тяжёлая зима

2 место. Что Россия разгромила в одесском порту

3 место. Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

4 место. Чем опасна жара для автомобиля

5 место. Ева Меркачёва: Девушка, которая вышла замуж за террориста-убийцу Галявиева, влюбилась в него в 14 лет

6 место. Староверы. Какой была бы Россия, если бы осталась старообрядческой

7 место. Женская многозадачность оказалась мифом https://podcast.ru/e/4PKXsCrb.wa?a

8 место. Мошенники придумали новую схему кражи денег - с помощью QR-кодов

9 место. Как Трамп зарабатывает на своих громких заявлениях

10 место. Стали известны имена продюсеров перезагруженной «Фабрики звезд». Это будет противостояние эпох и методик