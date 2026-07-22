Как сохранить здоровье и силы в 75 лет: Секреты долголетия Олега Газманова

Олег Газманов с улыбкой сетует, что устал от вопросов о физической форме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля народный артист РФ Олег Газманов отмечает 75-летие. Если эти цифры перевернуть, то получится вторая цифра из личного 2026-го года автора и исполнителя — 57 лет на сцене. Летом Газманов готовит юбилейную концертную программу на осень и продолжает выступать. На днях Олег Михайлович прилетел с концертов в родном Калининграде и тут же выступил на VKFest. График плотный, звук неизменно живой, в программе исполнитель продолжает демонстрировать фирменные энергичные танцевальные движения. И даже записал видеоуроки — как правильно выполнять эти движения. Молодежь в соцсетях, рассматривая пружинистые прыжки на полусогнутых ногах, шутит — «по паспорту пенсионер, на сцене пионер», «хочу в 35 такие же колени как у Газманова». Пользователи Сети в обсуждении вирусных роликов с энергичными танцами Газманова на сцене решили, что он сегодня в физической форме 45-летнего спортивного мужчины.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

В этом июле Олег Газманов провел несколько пресс-конференций перед юбилеем. Сетовал, что устал от вопросов о физической форме. Это и понятно, потому что в Сети можно найти видеоуроки с зарядкой Газманова — артист записал несколько вариантов. Газманов сообщил, что залог его физической формы один — регулярность тренировок. Потому, что в его жизни, как и у всех, есть и стресс, и нарушение режима из-за постоянных перелетов.

Газманов рассказал: «Ребята, жить надо активно. Если серьезно, то есть некоторые моменты, которые я для себя решил и делаю десятки лет. С утра нужно делать плотную зарядку. Я говорю про себя, никаких рекомендаций не даю. Я утром до завтрака занимаю для своей зарядки всего лишь 15 минут. Отжимаюсь, каждый год, добавляя по одному разу. Это меня стимулирует к тому, чтобы каждый день делать физические упражнения. Чтобы прибавить одно отжимания в год, нужно каждый день тренироваться. Я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет за один подход».

С 22 июля 2026 года Олег Газманов отжимается 75 раз. Плюсом в его зарядке комплекс физических упражнений на разные группы мышц, и дыхательная гимнастика Стрельниковой. Это позволяет артисту и сегодня выполнять свои фирменные трюки на сцене, сальто в них фигурирует уже не часто, но присутствует. За последний год эти видео стали вирусными в Сети, молодежь хочет соответствовать ветерану сцены. А он и рад стараться — записал видеоуроки как повторить его движения на сцене.

Олег Газманов отмечает 75-летие в физической форме 45-летнего мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Периодически в Сети всплывают слухи о серьезных проблемах с позвоночником у Олега Газманова, которые пугают — «он не сможет больше делать трюки на сцене». Сможет! «Ноги» у этих слухов выросли из-за давних проблем у артиста с позвоночником, но Газманов доказал, что регулярные тренировки — профилактика болей из-за подобных проблем. Олег Михайлович объяснился по этому поводу так: «У меня уже лет тридцать с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой, где каждый прыжок с перекладиной это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этми справился, в Сети у мени есть специальные уроки здоровья, упражнения для позвоночника». Под этими видео люди пишут, что эти упражнения помогают справится с болью. Старые травмы дали о себе знать 40 лет назад: «Лет в 35 очень плохо стало, я стал интересоваться, что делать и адаптировал некоторые упражнения под себя».

Олег Газманов в спорте с младшего школьного возраста. Когда доктора нашли у Олега «шумы» в сердце, тогда мама отдала его в музыкальную школу, а он тайком от нее с 6-го класса убегал на гимнастику — потому что, однажды был в бассейне и увидел как в другом зале красиво тренировались ребята гимнасты. Газманов прятал спортивную форму в футляр от скрипки и бежал в зал. Вскоре «шумы» пропали, доктора сообщили, что с сердцем все в порядке, и Олег стал тренироваться «легально». В 16 лет Газманов был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, и поставил рекорд — первым в СССР сделал двойное сальто в вольных упражнениях. Став мастером спорта, задумался о спортивной карьере. Но Олег получил травму, раздробил ногу, долго лежал в гипсе, и пришлось оставить мечты о большом спорте, поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище, потом в Калининградское областное музыкальное училище. Мечты о большом спорте Газманов оставил, а тренировки в своей жизни оставил.

Кроме того, профессия артиста обязывает быть в форме: «Я не могу выйти к зрителям с пузом».

Что касается питания, то Газманов на диетах никогда не сидел — но меру знает, и последние годы следует правилу — меньше сладкого. Как только артист пару лет назад ограничил добавленный сахар в рационе, так сразу скинул 7 кг за полгода. Также в его «рационе» летом — велосипед и сапсерфинг (разновидность серфинга).

Олег Газманов в редакции "Комсомолки" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

РАБОТАТЬ — И ЕЩЕ РАЗ РАБОТАТЬ

Накануне 75-летия Олег Газманов рассуждает так: «По поводу здоровья у меня есть целая философия, что это не только нагрузки на организм, но и нравственная, духовная, физическая составляющая, дело, которое ты любишь, любовь». Артист рекомендует: «Засыпая, радуйтесь завтрашнему дню, а просыпаясь сегодняшнему. Чтобы ни случилось...»

Газманов философствует, так как возраст и опыт позволяют, что не надо ставить себя возрастных рамок — мол, буду на сцене до 80 лет, потому что тогда организм «запрограммируется» на этот возраст. «Вспоминаю сколько у меня нереализованных песен, а если я еще буду писать, то мне надо дожить до 120 лет. И если я каждый день буду так думать, то биофизика моего организма станет подстраиваться под эту дату», — рассуждает именинник.

Важный компонент активного долголетия Газманова — работа. Сейчас готовит на осень новую юбилейную концертную программу «Русский мир». Постоянно пишет новые песни. Остается актуальным.

В юбилейное лето Газманов весь в работе: «Мои коллеги говорят — хватит писать новые песни, потому что старые не помещаются, они какие-то «неубиваемые», около 400 песен. В двухчасовой концерт входит порядка 23 песен. Это держит в тонусе всю мою команду, которая в живом исполнении «по щелчку» может в зависимости от настроя конкретного зрительного зала изменить песню из программы на ту, которую я скажу. Почему программа новая называется «Русский мир»? В свете последних исторических событий, когда нас пытаются безуспешно «закрыть» — «Русский мир» это то, что нужно. Все мои песни — на мои стихи. Я чувствую, что происходит в мире, я попадаю в резонанса с тем, что происходит и песни становятся популярными. Самый хороший показатель, когда дети начинают петь твои песни. Дети с пятилетнего возраста поют «Вперед, Россия!». Сейчас пишу песни которые поддерживают наших героев, наших воинов — другие сейчас не пишутся...»

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