Фото: «Рука помощи бездомным животным»

В Мокшане живет пенсионерка, которая годами подбирала кошек, оставшихся без хозяев. Одних животных подбросили к ее дому, других она нашла на улице, третьи однажды пришли за едой и остались.

Со временем под ее опекой оказалось больше двадцати кошек. Каждый новый помет означал новые заботы: нужно было выкармливать котят, искать для них хозяев и думать, что делать дальше.

Самостоятельно организовать стерилизацию такого количества животных женщина не могла. Чтобы отвезти кошек в ветеринарную клинику, требовались транспорт, деньги и помощь других людей. Поэтому проблема копилась годами, рассказывают Открытые НКО.

Решением стал приезд команды фонда «Рука помощи бездомным животным» не могла оставить эту историю в стороне, поэтому выехала на помощь. Целый день сотрудники оперировали кошек, которых женщина спасала долгие годы.

Для пенсионерки это была возможность наконец остановить бесконечный круг появления новых котят. Для команды фонда — одна из показательных историй, что региону нужна мобильная ветеринарная помощь «Стериль-мобиля».

Фото: фонд «Рука помощи бездомным животным»

Еще недавно для жителей многих сел и небольших городов области стерилизация домашних животных оставалась практически недоступной. Чтобы отвезти собаку или кошку на операцию, нужно было найти транспорт, потратить целый день на дорогу и оплатить услуги ветеринарной клиники. Для многих семей это было слишком сложно или дорого.

К сожалению, это давало свои последствия. Домашние животные на самовыгуле приносили потомство, часть щенков и котят оказывалась на улице, а волонтеры и приюты вновь и вновь сталкивались с одними и теми же проблемами.

Помощь животным начиналась тогда, когда проблема уже возникла. Волонтеры спасали выброшенных щенков и котят, лечили бездомных животных, искали хозяев для новых пометов. Однако предотвратить появление новых животных гораздо сложнее, чем бороться с последствиями.

Команда фонда видела это каждый день. Жители районов обращались за помощью, просили организовать стерилизацию, но добраться до Пензы могли далеко не все. Со временем стало понятно: если помощь недоступна людям, значит, помощь должна приезжать сама.

Так появилась идея проекта «Стериль-мобиль» — мобильной операционной для животных.

При поддержке Фонда президентских грантов фонд приобрел и переоборудовал автомобиль, который теперь способен работать в самых разных районах Пензенской области. Внутри разместили все необходимое для безопасного проведения операций, а сам проект стал одним из успешных в истории фонда.

Процесс оборудования мобильной операционной оказался гораздо сложнее, чем покупка автомобиля.

Готовых решений для такого формата практически не существовало. Вместе с ветеринарными врачами команда продумывала расположение оборудования, организацию рабочего пространства, системы водоснабжения и электроснабжения.

Фото: фонд «Рука помощи бездомным животным»

Но даже самая тщательная подготовка не могла предусмотреть всего. Уже после первых выездов проект продолжал совершенствоваться. Зимой выяснилось, что лекарства могут замерзать еще по дороге к месту работы, поэтому пришлось пересматривать систему отопления фургона. Летом, наоборот, стало понятно, насколько важно поддерживать комфортную температуру внутри операционной для врачей и животных.

Многие решения рождались уже в процессе работы. Практически каждый выезд подсказывал, что еще можно улучшить, чтобы мобильная операционная оставалась безопасной и удобной в любых условиях.

Иногда сложности возникают там, где их совсем не ждешь. Чтобы мобильная операционная могла работать, ей необходимо стабильное электроснабжение. В некоторых населенных пунктах команде приходилось буквально искать возможность подключиться к сети и тянуть кабели через здания и дворы, чтобы обеспечить работу оборудования. Такие ситуации стали частью повседневной работы проекта и еще раз показали, насколько непросто организовать качественную ветеринарную помощь там, где ее раньше практически не было.

Не все сложности были связаны с техникой. Вместе с проектом постепенно менялась и работа команды «Стериль-мобиля».

В стационарной клинике обязанности сотрудников обычно четко разделены. Во время выездов все устроено иначе. Каждый день приносит новые задачи, а помочь животным можно только тогда, когда вся команда действует сообща.

Со временем некоторые сотрудники начали брать на себя больше функций, чем предполагали их должностные обязанности. Так водитель «Стериль-мобиля» постепенно стал незаменимым участником выездов. Сегодня он не только управляет автомобилем и следит за его техническим состоянием, но и помогает готовить площадку к работе, участвует в организации приема животных, контролирует оборудование и решает множество возникающих на месте вопросов.

Система работы сложилась сама собой из практической необходимости. Каждый выезд требовал вовлеченности всех участников команды, и со временем сотрудники научились подстраховывать друг друга и вместе решать задачи, которые невозможно предусмотреть заранее.

Фото: фонд «Рука помощи бездомным животным»

Первые выезды показали, что потребность в такой помощи намного выше ожиданий.

Запись на стерилизации начала формироваться на месяцы вперед. В некоторых населенных пунктах люди просто не верили, что мобильная операционная действительно приедет.

Во время выездов в Сосновку Бековского района и Алферьевку Пензенского района координаторы фонда не раз слышали одну и ту же фразу:

— Мы до последнего не верили, что вы действительно приедете.

Для людей, которые годами жили без доступа к ветеринарной помощи, сама возможность стерилизовать животное рядом с домом выглядела почти невероятной.

Сегодня ситуация изменилась.

Жители сами собирают записи, помогают организовывать площадки и просят включить их населенные пункты в график выездов. Все больше владельцев животных воспринимают стерилизацию не как крайнюю меру, а как нормальную часть ответственного ухода за питомцем.

Одним из самых неожиданных результатов проекта для команды стало отношение местных жителей. После выездов люди приглашают сотрудников на чай, приносят домашний мед, варенье, молоко, овощи со своих огородов. Кто-то дарит картины, кто-то — камни-талисманы на удачу. Бывали случаи, когда благодарные жители пытались вручить команде домашнее вино или самогон.

Для многих сотрудников фонда именно эти моменты стали одним из самых ярких подтверждений того, что проект действительно нужен людям. Они ожидали увидеть спрос на ветеринарную помощь, но не ожидали столкнуться с таким количеством человеческого тепла.

- Хозяйка кошки, которой мы провели операцию, прислала фотоотчет. Питомец уже вечером праздновал юбилей вместе с ней.

Конечно, случаются и курьезные ситуации. Некоторые жители поначалу воспринимали «Стериль-мобиль» как полноценную выездную клинику и рассчитывали, что здесь можно вылечить любые заболевания или даже записаться на груминг. Команде приходилось объяснять, что главная задача проекта — профилактика появления новых бездомных животных через доступную стерилизацию.

За время работы мобильной операционной накопилось немало историй. Некоторые кажутся довольно банальными, но каждая из них меняет чью-то жизнь.

Одной из таких стала история маленького котенка. По пути на выезд команда остановилась в поле на короткий отдых и услышала жалобное мяуканье. Источник звука удалось найти не сразу. Оказалось, на дереве застрял котенок. Водитель снял его с дерева, малыша привезли в приют, вылечили и позже нашли ему дом.

Во время одного из выездов в Рощино у команды выдался обеденный перерыв. Неподалеку как раз проходил сельский праздник, и сотрудники решили ненадолго заглянуть туда. Среди гостей была лошадь, привезенная для участия в мероприятии. Ее хозяйка узнала ветеринарных специалистов фонда и попросила совета: во время перевозки животное поцарапало ногу. Этот разговор показал, что нам и нашему проекту доверяют.

- Как-то раз на стерилизацию принесли кошку, у которой во время подготовки к операции врачи обнаружили тяжелую травму: разрыв мочевого пузыря. Вместо плановой процедуры команде пришлось проводить экстренную операцию прямо на выезде. После вмешательства кошку забрали в Пензу для дальнейшего наблюдения и лечения. Ее удалось спасти. - говорит Моисеева Дарья, ветеринарный врач, и Елена Лукерьина, врач-интерн.

Есть у проекта и своя особая точка на карте — Нижний Ломов. Сотрудники фонда в шутку называют его «аномальной зоной». Именно оттуда особенно часто поступают сообщения о найденных травмированных животных. Иногда происходило так, что во время работы «Стериль-мобиля» волонтеры находили очередного котенка или собаку, которым срочно требовалась помощь. Если маршрут позволял, команда забирала животных по дороге обратно в Пензу. Для волонтеров это означало экономию нескольких тысяч рублей на транспортировке, а для животных — возможность быстрее попасть к врачам.

Сегодня хирургическая бригада на колесах регулярно приезжает в города и села Пензенской области. За время существования проекта команда выехала 161 раз на полные дни операций, стерилизовала 1689 животных, а помощь получили 975 жителей региона.

Но главный результат невозможно измерить цифрами.

Он проявляется в другом. В пенсионерке из Мокшана, которая смогла решить проблему, копившуюся годами. В людях, которые больше не ждут появления очередного нежелательного потомства, а заранее записывают животных на стерилизацию. В жителях сел, которые еще недавно не верили, что такая помощь возможна, а теперь ждут следующего приезда мобильной операционной.

- Мы могли продолжать помогать животным в одном месте — в приюте. Но проблема гораздо шире. Стало понятно, что, если мы хотим изменить ситуацию, помощь должна выходить за пределы приюта и приходить туда, где проблема только возникает. - говорит Дарья Жалнина, руководитель фонда «Рука помощи бездомным животным».

СПРАВКА

Текст опубликован в рамках конкурса «Проекты НКО: до и после». Лучшие статьи попадают в газету «Комсомольская правда» и на сайт kp.ru. Подробности по ссылке.