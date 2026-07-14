Вопрос «что ты сейчас хочешь», вызывал у девочки ступор: наставники рассказали, как помогают подросткам из детских домов научиться делать выбор

Фото: Шестакова Ирина, АК ЖОО Отклик

Сварить макароны, сходить в магазин или оплатить проезд в общественном транспорте - казалось бы, такая база, знакомая всем с детства. Вот только практика показывает, что все-таки не всем. Воспитанники детских домов даже уже в подростковом возрасте нередко испытывают сложности даже с такими простыми действиями – их просто никто этому не научил. В центрах помощи от бытовых обязанностей зачастую освобождают, решая все за них. Если отсутствуют навыки даже на таком уровне, что уж говорить о более серьезных поступках: выбор профессии, принятие себя, построение отношений?

Обозначенную проблему в Алтайском крае решает, а также готовит сирот к взрослой жизни внедренная алтайской краевой женской общественной организацией «Отклик» система наставничества, рассказывают Открытые НКО. Ее реализуют с 2021 года при поддержке новосибирского благотворительного фонда «Солнечный город». На сегодня в регионе более 80 подростков из специальных учреждений обрели своего старшего друга. Каждая пара – это уникальная история дружбы, изменившая судьбы как ребенка, так и волонтера.

Проект стартовал в Барнауле и за два года охватил все четыре городских центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Было решено выходить за пределы краевой столицы, но для этого необходима была финансовая поддержка.

Фото: Чербу Полина, АК ЖОО Отклик

- В 2023 году мы подали заявку и выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов, благодаря чему смогли зайти на сельские территории. Под нашим внимание оказались центры в поселке Среднесибирском и селе Троицкое, - рассказывает Светлана Чудова, руководитель общественной организации «Отклик». – Это был важный и нужный шаг. Дело в том, что в городах в отличии от сел воспитанники спецучреждений находятся под большим вниманием различных проектов, чаще видят гостей – благотворителей, волонтеров. Также появилась возможность повлиять на общественное мнение и пошатнуть устоявшиеся стереотипы детей-сирот, которым вешают негативный ярлык «детдомовец», не видя за ним личность. В городах это уже не так прослеживается, а вот в малых населенных пунктах, к сожалению, все еще имеет прочные корни, поэтому решили добровольцев для ребят искать в Барнауле.

Прежде чем познакомиться с ребенком наставник проходит несколько этапов подготовки, каждый из которых отсеивает тех, кому этот статус не по силам или же просто не подходит. Изначально человек должен проходить по определенным критериям, таким как возраст старше 24 лет, отсутствие судимости. После он заполняет анкету, беседует со специалистами проекта, посещает обучающие занятия.

40 пар – старший и младший

За время реализации гранта обучение прошло более 50 потенциальных наставников, было сформировано около 40 пар значимый взрослый – подросток. Пять волонтеров обрели подопечных в поселке Среднесибирском, и сохраняют дружбу по сей день. В их числе барнаульский парикмахер Ирина Шестакова.

- О проекте узнала случайно из социальных сетей и тут же подала заявку. Детей очень люблю, легко с ними нахожу контакт, но по состоянию здоровья своих у меня нет. Думала усыновить, но и тут, увы, не сложилось, сейчас в силу возраста уже поздно. А желание заботится о ком-то – не отнять, - улыбается волонтер. – Сначала меня познакомили с 13-летней Настей, но спустя время ее вернули в семью. А год назад в моей жизни появилась 16-летняя Ксюша. На тот момент в Среднесибирском центре помощи она находилась уже больше двух лет. Была очень замкнутой, а простой вопрос «что ты сейчас хочешь?» вызывал у нее ступор.

Еще, по словам наставницы, наблюдалось то, что она делала абсолютно все, что ей говорят, а после любых замечаний или попыток вывести ее на спор, возникал испуг. Тогда Ирина приняла решение научить наставляемую понимать свои желания в еде, в одежде, в том, как проводить досуг, а также формировать свое мнение, не давать себя вести, если это не нравится.

Фото: Шестакова Ирина, АК ЖОО Отклик

- Ей было страшно зайти в новое заведение, самой купить стакан кофе или позвонить по телефону и заказать шаурму. Я показывала, как это делать, а потом давала свободу действий ей. Первое время она была очень робкой, неуверенной, но сейчас все это не вызывает никакого труда. Как только оформила гостевой режим, стала брать к себе в город. Она постепенно научилась ориентировать в Барнауле, и как-то раз даже стала гидом по нему для других воспитанников детского дома, которые вместе с воспитателем приехали на экскурсию, - продолжает Ирина. – Были сложности с принятием себя, первое время она даже не улыбалась, хотя у нее шикарная улыбка. Когда я просила ее описать себя, шел только негатив. Ей раньше никто не говорил, что она красивая, а это ведь для девочки очень важно. Сейчас я с радостью смотрю, как она раскрывается, в ней появилось столько энергии! Думаем с ней сейчас, куда ее можно направить. Впереди 11 класс, нужно выбирать дальнейшую профессию, пока еще нет пониманию, но это точно будет что-то творческое.

Сейчас на лето Ирина забрала девочку в Барнаул, чтобы она устроилась на подработку, была рядом.

Весомый ресурс

Важной частью грантового проекта «Наставник» стала еще организация культурных мероприятий для наставнических пар. «Отклик» впервые провел новогодний праздник с командными играми, конкурсам, которые для участников подготовила профессиональная компания по организации квестов и шоу. А летом 2024 года прошло два выездных интенсива на базе парк-отеля «Чайка» для 80 участников проекта. Ребята с наставниками купались в бассейне, загорали и обучались туристическим навыкам – ставили палатки, собирали рюкзаки, проходили различные полосы препятствий.

- Это стало невероятно ценным опытом, как для пар, так и для нас, команды проекта. Мы показали подросткам, как выглядит позитивный, структурированный и окультуренный досуг, что стало весомым ресурсом для социализации сирот и позволило расширить их ролевые модели поведения. Они себя чувствовали там обычными детьми, не окруженными стереотипами, - отмечает Светлана Чудова. – С тех пор мы сохраняем эту традицию, на постоянной основе проводим различные выездные мероприятия, пикники. Это позволяет увеличить кругозор детей и сплотить все комьюнити проекта – волонтеров, психологов и других специалистов общественной организации.

Чербу Полина, АК ЖОО Отклик

Наставник Дмитрий Ишутин вспоминает, что для его подопечного Егора выездной интенсив стал настоящим открытием.

- На тот момент ему было 15 лет, мы знакомы были пару месяцев, и он первый раз в жизни оказался в таком месте. Парень с таким удовольствием отвечал за приготовление блюд на уличном гриле, а также делал, по сути, то, что ему хочется, что нравится. Знакомился с другими ребятами, гулял, нырял в бассейн. Мой подопечный почувствовал, что такое свобода действий, свобода выбора, - говорит Дмитрий.

Грантовая поддержка позволила наметить новые направления работы общественной организации «Отклик», которым она следует на сегодняшний день. Проходят новые форматы совместных мероприятий, продолжается обучение наставников, а также расширяется география системы наставничества в Алтайском крае.

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