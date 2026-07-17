Мама двух детей, дважды прошедшая лечение от онкологии, стала онкофотографом

Автор Алена Гмызина, фотограф Анастасия Герасимова, "Химия была, но мы расстались"

Более 4 млн людей в России живут с онкологическим диагнозом, и 80% из них нуждаются в психологической поддержке. Проект «Химия была, но мы расстались» с 2021 года помогает онкопациентам и их близким справляться с последствиями болезни через искусство фотографии. Фотовыставки с портретами сильных и смелых героев уже прошли в 37 городах, а в Лиге онкофотографов уже более 400 человек из 70 городов России. Они подарили более 1000 пациентам возможность снова почувствовать себя живыми и красивыми. Двери Лиги открыты для всех неравнодушных профессионалов. Одна из них — фотограф Анастасия из Пушкино — знает о болезни не понаслышке и помогает другим женщинам поверить в себя, рассказывают Открытые НКО.

В 2017 году, когда дочке Анастасии было всего полтора года, а сыну — семь, она услышала от врачей страшное слово «рак». Мир рухнул в один миг. Но она не позволила болезни взять верх и не стала превращать жизнь семьи в бесконечную череду больничных коридоров и тяжелых разговоров.

- Я детям не особо рассказывала, не вдавалась в подробности, просто говорила, что мама устала, приболела, поехала к врачу. Наоборот, больше времени старалась уделять семье, мы вместе куда-то ездили, гуляли, вечерами играли. Не хотелось создавать впечатление, что ты какая-то немощная, что всё плохо, чтобы не было гнетущей обстановки в семье. И кстати, мне пришлось ходить дома в парике, в шапочке, и дети это видели. Но я переводила всё в шутку, и это не стало для них какой-то трагедией, — вспоминает Анастасия.

Фотограф Анастасия Герасимова

Уже после лечения Анастасия искала информацию о тех, кто уже пережил болезнь, так она узнала о проекте «Химия была, но мы расстались».

- Я поняла, что могу быть полезной как фотограф, дарить красивые снимки, положительные эмоции, потому что фотосессия — это всегда особые ощущения, заряд позитива.

Идея выросла до федеральной инициативы

В 2021 году у женщины-фотографа, прошедшей онкологическое лечение, возникла идея: сделать выставку о женщинах, переживших рак. Тогда, на старте, никто не мог предположить, что через пять лет проект станет федеральной инициативой.

- За 5 лет работы проекта мы прошли путь от идеи «сделать выставку о женщинах, переживших рак» до инициативы федерального уровня. Мы оказываем поддержку людям, в чью жизнь пришла онкология: как собственный диагноз или болезнь близкого человека, как пережитый и все еще травмирующий опыт, как этап, разделивший жизнь на до и после. Наше сообщество объединяет героев, экспертов, волонтеров, пациентские сообщества, предпринимателей, инфлюенсеров и СМИ. Хотя рак принято скрывать, мы боремся с этой стигмой. Мы убеждены, что благодаря смелости наших героев пациенты знают, что они не одиноки, и с верой смотрят в будущее. Мы уже 5 лет подтверждаем: рак — не приговор! — рассказывает Светлана Полякова.

За пять лет проект организовал более 130 фотовыставок, которые представлены в различных общественных пространствах 37 городов — парках, торговых центрах, муниципальных учреждениях, библиотеках, культурных кластерах и даже на площадках крупнейших деловых форумов, включая ПМЭФ. До конца июня фотовыставки проходят в Москве (в Царицыно) и в Петербурге (ТРК «Заневский Каскад»). На этих выставках показаны портреты онкопациентов — некоторых из 1000+ человек, которые поделились своей историей на сайте проекта и приняли участие в бесплатных фотосессиях.

Фотограф Анастасия Герасимова

Лига онкофотографов

Ключевым этапом развития проекта стало создание Лиги онкофотографов — волонтерского объединения фотографов из разных городов страны, готовых оказывать поддержку людям, переживающим онкологическое лечение, с помощью фототерапии. Миссия Лиги — повышение качества жизни людей, столкнувшихся с онкологическим заболеванием, через фотографическое искусство.

Лига онкофотографов была запущена при поддержке Фонда президентских грантов в рамках Всероссийского фотопроекта поддержки онкобольных «Химия была, но мы расстались». Благодаря этой поддержке Лига онкофотографов насчитывает почти 400 профессионалов в более чем 70 городах России. И двери Лиги всегда открыты для новых участников, готовых дарить свою энергию и тепло тем, кто в этом нуждается. Одна из онкофотографов — Анастасия, и сейчас, спустя время, фотограф Настя готова открыться и стать также героиней проекта.

Сегодня Анастасия говорит о своем диагнозе спокойно — страх ушел, осталось только желание помогать тем, кто сейчас на том же пути. Анастасия признается: опыт онкопациента помогает ей как фотографу. Она знает, как важно быть чуткой, давать время на отдых, не давить.

- Сейчас, когда женщины мне говорят, что им поставили диагноз, и жизнь закончилась, я отвечаю — нет, это просто этап, всё лечится. Я всегда очень аккуратно, бережно подсказываю, показываю, как лучше сделать, как сесть, как встать, всегда иду навстречу в каких-то нюансах. Иногда даже можем поболтать на какие-то онкологические темы, я делюсь с героинями, что тоже прошла через это. Человек открывается, и как-то становится легче всем. Каждый уникален, а у фотографа есть много инструментов, чтобы сделать красивые кадры. Женщина должна чувствовать себя на съёмках богиней.

Лига онкофотографов продолжает расти. Каждый месяц она пополняется новыми профессионалами с большим сердцем.

- Если есть душевный отклик и хочется помочь, то бояться абсолютно нечего — это те же самые люди, обычные женщины, которым просто нужна поддержка. Здесь нет ничего страшного, никто не умирает на съёмке, не страдает, наоборот все общаются, шутят. Поэтому не стоит бояться идти в проект ни героям, ни фотографам — здесь классное сообщество, творческое, а еще поддержат, и помогут, — призывает Анастасия. - Камера на съёмке вообще не главное, всё проходит через душу, ты сопереживаешь, стараешься понять человека. Даже эксперимент проводили — ставили человека и 10 фотографов перед ним. И у всех получились разные кадры, хотя одна и та же локация, освещение. Но каждый увидел человека по-своему. К концу съёмки я уже влюбляюсь в каждую героиню, мне они кажутся такими красивыми, поэтому общение проходит всегда на позитиве.

Онкофобия и сила искусства

По статистике, 64% населения России испытывают онкофобию — страх перед болезнью, который часто мешает вовремя обратиться к врачу. А между тем от эмоционального фона, как утверждают медики, зависит до 30% успеха лечения.

Фотограф Анастасия Герасимова

Проект «Химия была, но мы расстались» борется с этими страхами самым простым и действенным способом — показывает живых, красивых, улыбающихся людей, которые победили или продолжают бороться. Снимки — не просто фотографии, а свидетельство силы духа. Каждая съемка — это маленькая победа над страхом и неуверенностью.

Анастасия, прошедшая через онкологию дважды, сегодня живет полной жизнью и призывает к этому других:

- Жизнь после диагноза очень сильно меняется, происходит переоценка ценностей. Ты понимаешь, что время уходит и всё может закончиться в любой момент. Я это очень сильно почувствовала, и сейчас стараюсь пользоваться всеми возможностями, которые мне выпадают. Ведь жить надо здесь и сейчас, как бы банально это ни звучало.

СПРАВКА

Текст опубликован в рамках конкурса «Проекты НКО: до и после». Лучшие статьи попадают в газету «Комсомольская правда» и на сайт kp.ru. Подробности по ссылке.