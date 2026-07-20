Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- … Дмитрий Сергеевич, источники Times утверждают, что Германия пережила сдвиг настроений в отношении переговоров с Россией, ее подход к диалогу приобрел более конструктивный характер. Видят ли в Кремле какие-либо сигналы того, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу? Были ли в последнее время какие-то практические шаги Берлина для налаживания связей с Москвой?

- Нет, не было, - ответил официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 20 июля, на вопросы журналистов. - Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди европейских политиков, в том числе и в ФРГ. Тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран.

Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в последние дни никаких контактов с США по линии Кремля не было

Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений.

Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Госсекретарь США Марко Рубио не исключил встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на этой неделе. Возможно, у Кремля есть какие-то ожидания от контактов с США? Возможно, подобные контакты идут не только по линии внешнеполитических ведомств в последнее время?

Песков:

- Нет, в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было.

По линии МИД, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты, скорее, технические, осуществляются.

Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Сегодня президент поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат, - рассказал также представителям СМИ в этот день Дмитрий Песков. - Вы знаете, что российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. И демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской, отечественной шахматной школы.

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