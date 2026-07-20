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Политика20 июля 2026 10:07

Войска МО РФ уничтожили 1410 украинских боевиков

Также за сутки наши воины сбили 917 ударных дронов самолетного типа
Александр БОЙКО
Министерство обороны России сообщает об усилении позиций на стратегически важных направлениях спецоперации. Фото: Александр Река/ТАСС

Министерство обороны России сообщает об усилении позиций на стратегически важных направлениях спецоперации. Фото: Александр Река/ТАСС

Министерство обороны России сообщает об усилении позиций на стратегически важных направлениях спецоперации.

В ходе недавних столкновений на линии боевого соприкосновения группировка российских войск «Север» уничтожила более 145 бойцов ВСУ, «Запад» — 210, «Южная» — 140, «Центр» — 350, «Восток» — 505, а «Днепр» — 60.

Отметим, что группировка войск «Восток» вырвалась по показателям далеко вперед благодаря активному продвижению в глубину обороны противника в районе Просяной Днепропетровской области и Заливного Запорожской области.

За прошедшие 24 часа, помимо 1410 украинских военных и иностранных наемников, главком ВСУ Сырский лишился 20 единиц бронетехники, семи артиллерийских систем, в том числе американской 155-мм гаубицы M777 и РСЗО «Бастион», а также 98 единиц автомобильной техники.

Российская авиация, беспилотники, крылатые ракеты и артиллерия провели мощные удары по местам сборки и хранения дальнобойных дронов, логистическим узлам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам по производству безэкипажных катеров, а также по скоплениям сил противника в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 917 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Моряки Черноморского флота успешно уничтожили два безэкипажных катера, принадлежащих ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 20 июля были уничтожены:

673 - самолета.

284- вертолета.

185525 - дронов.

666 - ЗРК.

30222 - танка и бронемашин.

1761 - РСЗО.

35829 - орудий.

66970 - единиц спецтехники.