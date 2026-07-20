Министерство обороны России сообщает об усилении позиций на стратегически важных направлениях спецоперации. Фото: Александр Река/ТАСС

Министерство обороны России сообщает об усилении позиций на стратегически важных направлениях спецоперации.

В ходе недавних столкновений на линии боевого соприкосновения группировка российских войск «Север» уничтожила более 145 бойцов ВСУ, «Запад» — 210, «Южная» — 140, «Центр» — 350, «Восток» — 505, а «Днепр» — 60.

Отметим, что группировка войск «Восток» вырвалась по показателям далеко вперед благодаря активному продвижению в глубину обороны противника в районе Просяной Днепропетровской области и Заливного Запорожской области.

За прошедшие 24 часа, помимо 1410 украинских военных и иностранных наемников, главком ВСУ Сырский лишился 20 единиц бронетехники, семи артиллерийских систем, в том числе американской 155-мм гаубицы M777 и РСЗО «Бастион», а также 98 единиц автомобильной техники.

Российская авиация, беспилотники, крылатые ракеты и артиллерия провели мощные удары по местам сборки и хранения дальнобойных дронов, логистическим узлам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, цехам по производству безэкипажных катеров, а также по скоплениям сил противника в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 917 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Моряки Черноморского флота успешно уничтожили два безэкипажных катера, принадлежащих ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 20 июля были уничтожены:

673 - самолета.

284- вертолета.

185525 - дронов.

666 - ЗРК.

30222 - танка и бронемашин.

1761 - РСЗО.

35829 - орудий.

66970 - единиц спецтехники.