Нефтяной барометр экономики: «Роснефть» отмечает 20-летие публичного размещения акций на бирже

Фото: пресс-служба Роснефти

Ровно два десятилетия назад, 19 июля 2006 года, на Московской бирже стартовали торги обыкновенными акциями ПАО «НК «Роснефть». Это событие, состоявшееся в рамках первичного публичного предложения (IPO), стало настоящим прорывом. На тот момент размещение российской компании вошло в пятерку самых масштабных за всю историю мировых фондовых площадок, а по национальным меркам и вовсе не имело аналогов.

За прошедшие 20 лет нефтяной гигант прошел путь, который во многом определил становление современного российского корпоративного управления. Сделка, ознаменовавшая приватизационный этап, привлекла в состав акционеров крупных иностранных стратегических партнеров. Параллельно с биржевой историей развивалась и производственная база: приобретение значительных активов позволило компании укрепить свои позиции как одного из глобальных игроков нефтегазового сектора. Суммарный финансовый эффект от этих операций для национальной экономики оценивается впечатляющей цифрой — порядка 70 миллиардов долларов поступлений.

Сегодня компания представляет собой полноценную вертикально интегрированную структуру, чья деятельность замыкает всю производственную цепочку: от геологоразведки и бурения скважин до глубокой переработки углеводородов и реализации готового топлива через розничные сети. Но, пожалуй, главная роль «Роснефти» определяется ее статусом системообразующего предприятия, на котором держится каркас отечественной экономики.

Вклад компании в бюджетную систему выходит далеко за рамки прямых налоговых отчислений. Речь идет о мультипликативном эффекте, который ощущают на себе смежные отрасли и регионы присутствия. Стоит лишь взглянуть на сухие, но красноречивые цифры: за двадцатилетний период общий объем перечисленных «Роснефтью» налогов в бюджеты всех уровней превысил 1 трлн долларов. Помимо статуса крупнейшего налогоплательщика, компания выполняет функцию ключевого поставщика валютной выручки, стабилизируя внутренний финансовый рынок.

С момента своего дебюта на бирже акции компании неизменно входят в число лидеров отечественного рынка по уровню капитализации. Их отличает высокая надежность и ликвидность — качества, которые ценят как институциональные, так и частные инвесторы. Неудивительно, что эти ценные бумаги стали постоянными «жильцами» так называемого народного портфеля Московской биржи, собирая вокруг себя широкий круг держателей.

Особого внимания заслуживает политика компании в отношении акционеров, которая остается неизменным приоритетом стратегии. Нефтяная компания стала первопроходцем среди предприятий с государственным участием, закрепив в своей практике выплату дивидендов исходя из чистой прибыли по стандартам МСФО. Примечательно, что сама система расчетов остается неизменной с 2011 года, хотя дивидендная история компании насчитывает уже более 25 лет непрерывных выплат. За два десятилетия, прошедших после IPO, общий объем распределенных среди акционеров средств достиг 3,7 трлн рублей. При этом интерес к бумагам компании демонстрирует устойчивый рост: если изначально круг акционеров был ограничен, то сегодня их число превысило 1,7 миллиона человек, увеличившись в десять раз, что наглядно подтверждает доверие к бренду и долгосрочную инвестиционную привлекательность нефтяного флагмана.