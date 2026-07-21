Рожать не страшно: Кому положены налоговый кешбэк и повышенные выплаты на младенцев

Чем больше семья, тем больше радостей. Фото: Getty Images/Liudmila Evsegneeva/Getty Images.

К 2030 году коэффициент рождаемости в России (число детей в расчете на одну женщину) должен достичь 1,6, а к 2036 году - 1,8 против нынешних 1,4. Такая задача поставлена президентом в национальных целях развития. Не случайно помощь семьям с детьми правительство называет одной из главных задач.

Большие семьи не останутся без поддержки. Рассказываем, какими льготами и выплатами, в том числе для молодых семей, можно воспользоваться, а также что делают ведущие компании, чтобы их сотрудники помимо работы не забывали и о личном счастье.

На пособиях не экономят

Весной правительство приняло постановление, которое позволяет многодетным семьям получать от государства единое пособие при рождении и воспитании ребенка «при незначительном превышении критериев по уровню дохода».

Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум, но не больше, чем на 10%. Раньше, если семья получала хотя бы на рубль больше, то она автоматически лишалась единого пособия. На эту проблему обратили внимание в Кремле. Президент поручил правительству внести изменения в законодательство.

Теперь, если среднедушевой доход многодетной семьи превысил прожиточный минимум региона, где она проживает, то единое пособие будет выплачиваться в размере 50% детского регионального прожиточного минимума. Постановление работает даже задним числом - с 1 января 2026 года.

Кроме того, правительством в этом году вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго (до 2800 рублей) и последующих детей (до 6000 рублей). Проводится ежегодная индексация материнского капитала и социальных пособий. Продолжает работать программа «Семейная ипотека.

Установлены дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Налоговый кешбэк для 4 миллионов семей

С 1 июня Соцфонд начал принимать заявления от россиян на семейную выплату. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единым платежом заявителю. Решение о выплате было принято правительством для поддержки семей с детьми с невысокими доходами. На выплату могут претендовать родители двоих и более детей в том случае, если их среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Семейную выплату могут получить и папа, и мама (а также усыновители, опекуны, попечители), но при этом они должны быть работающими. В течение 2025 года родители должны были платить со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вот он и будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена плательщику. По предварительным оценкам, налоговым кешбэком в этом году смогут воспользоваться 4 миллиона семей.

Родившим студенткам - повышенные выплаты

Отдельный комплекс мер направлен на поддержку молодых родителей. Вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов, колледжей и научных организаций. А в страховой стаж теперь включается уход за детьми до полутора лет.

С прошлого года в 41 регионе страны, где рождаемость ниже среднероссийского показателя, реализуются демографические программы при федеральной финансовой поддержке. Это делается в рамках нацпроекта «Семья». В прошлом году в этих регионах различные меры поддержки получили 248 тысяч семей, что на 22% больше, чем было запланировано. В этом году перечень возможных мер федеральной поддержки

в 41 регионе дополнен единовременной выплатой в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в семье студентов. Регионы имеют право сами выбирать из перечня утвержденных правительством мер те, которые могут благоприятно повлиять на демографическую ситуацию на их территории.

Отпустить мам на удаленку

К поддержке рождаемости власти привлекли работодателей. По поручению президента с 1 января была увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка. Она выросла с 50 тысяч до 1 млн рублей. Компании сами определяют размер таких корпоративных выплат. Плюс крупные компании, в том числе банки, сами разрабатывают меры по поддержке своих сотрудников с детьми. Женщинам во время болезни ребенка, если он не может посещать ясли или сад, дают возможность работать на удаленке, а некоторые компании даже оплачивают нянь.

Правительство также совершенствует систему охраны детского и материнского здоровья. Расширяется сеть женских консультаций, проводится модернизация перинатальных центров - часть из них оснащена высокотехнологичным оборудованием.

КОНКРЕТНО

5 главных направлений по поддержке рождаемости

В правительстве выделяют пять главных направлений работы по поддержке рождаемости. Их озвучил глава Минтруда Антон Котяков.

1 Сохранение института семьи, пропаганда семейных ценностей в рекламе, кино, культуре.

2 Поддержка многодетности. Предоставление помощи семьям с детьми без учета критериев нуждаемости, совершенствование пенсионного обеспечения многодетных матерей, приравнивание матерей-героинь к Героям Труда.

3 Поддержка первых рождений в молодых семьях. Увеличение поддержки молодых мам, в том числе студенток.

4 Поддержка работающих женщин 30 - 39 лет, на которых приходится 40% рождений. Работа с работодателями, внедрение единого корпоративного демографического стандарта - рекомендаций работодателям по поддержке семей.

5 Выравнивание высокой межрегиональной дифференциации рождаемости. Сейчас уровень рождаемости в регионах отличается в три раза. Из федерального бюджета будут выделять по 12,5 млрд рублей ежегодно на поддержку регионов с низкой рождаемостью. Поддержка рассчитана до 2030 года.

ЗАБОТА В ЦИФРАХ

1 января 2026 года максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года работающим гражданам выросла до 83 тысяч рублей (в 2025 году она составляла 69 тысяч рублей). Размер пособия равен 40% от средней за два года зарплаты того, кто оформляет отпуск по уходу.

• С 1 февраля в России на 6,8% выросло единовременное пособие при рождении ребенка - с 26 941 до 28 773 рублей. Выплату получает один из родителей вне зависимости от дохода семьи.

• С 1 февраля максимальное пособие по беременности и родам для работающих женщин составило 955 836 рублей вместо 794 355 рублей.

• Материнский капитал с 1 февраля вырос на 6,8%. Выплата на первого ребенка составила 737,2 тысячи рублей. А на второго, если семья не получала маткапитал на первенца, - 974,1 тысячи рублей.