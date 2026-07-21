Мама уникальных близняшек-четверняшек: Это такое простое, но великое счастье!

Мария уже видит: у каждой из четверых дочек - свой характер. Фото из семейного архива.

- Двадцать семь лет назад, когда я родила первого ребенка, растить его было тяжелее, чем сейчас четверых! Условий таких не было, - признается 47-летняя петербурженка Мария Макаренко.

В этом году Мария, мультипликатор «Союзмультфильма», вновь стала мамой. И сразу - многодетной. 2 апреля женщина родила однояйцевых четверняшек - это один случай почти на 17 миллионов родов! Девочки появились на свет на 32-й неделе: Соня и Василиса весили 1570 и 1640 граммов, а Аня и Настя еще меньше - 1400 и 1370 граммов, но всех удалось выходить.

«Ну и ладно, будет весело!»

- Мы с мужем давно планировали второго ребенка, долго не получалось забеременеть. И вот случилось! Пошли на УЗИ, врач нас тут же обрадовала: «Поздравляю, все хорошо, у вас будет двойня!» Но через минутку поправила себя: «Ой, кажется, там еще третий». Позвала в кабинет коллегу: «Да-да, точно тройня». Тогда я подумала: «Ну и ладно, будет весело». А через две недели на УЗИ уже увидели… четверню. Тогда, честно, стало не до смеха.

Как вспоминает Мария, изначально врачи прогнозировали, что малышей можно доносить до 26-й недели. Другие советовали «убрать» один или несколько эмбрионов, чтобы спасти хоть кого-то. И, конечно, никто не давал гарантий, выживет ли сама мамочка. Тогда Мария обратилась в 17-й роддом Петербурга. Консультировал необычную пациентку главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в СЗФО профессор Антон Михайлов.

- Именно Михайлов сказал, что «убирать» одного или двух эмбрионов нельзя, так как они монохромные, и все могут погибнуть. Надеяться оставалось только на Бога. Всю беременность я боялась порадоваться за счастье и никому, кроме самых близких, не говорила, что жду четверню!

Юрий - включенный папа, активно помогает управляться с малышками. Фото из семейного архива.

«Первый пошел, второй…»

Процесс родов и первые дни восстановления Мария описывает с трудом - женщина буквально ничего не помнит.

- У меня потерялось зрение, и мозг жил своей жизнью в этой темноте. Но какие-то вспышки воспоминаний всплывают. Вот врач говорит: «Первый пошел, второй…» Потом меня будят медики: «Маша, Маша!» А я не реагирую. Помню слова моей сестры, от которых стало легче: «С малышками все хорошо. Они на тебя похожи».

Врачи неделями выхаживали и детей, и роженицу. А родные старались максимально окружить Марию заботой. Муж Юрий каждый день навещал любимую, а мама героини приносила ей домашнюю еду.

- Я кое-как ела котлеты больными губами… Но, знаете, это было такое простое, но великое счастье…

Приходящая няня и новый минивэн

К выписке Марии и ее фантастической четверки (малюток назвали Аня, Софья, Василиса и Настя) без преувеличения готовился весь город! В роддом тогда лично приехал губернатор Петербурга Александр Беглов, который пообещал, что окажет семье всю необходимую помощь. И она действительно пригодилась.

- Нам подарили 250 тысяч рублей, выделили няню - она приходит два раза в неделю на шесть часов и помогает с детьми. Все остальное время справляемся сами: я, муж, старший сын, мама. На самом деле дети пока не такие гиперактивные, едят по очереди примерно в одно и то же время - синхронизировались за время нахождения в больнице. Потом каждую держим столбиком, чтобы отрыгнули воздух. По ночам кормлением детей молочной смесью занимается тот, кто живее. Обычно это муж! Но самое интересное у нас начинается, когда девочки плачут одновременно! В этот момент я быстро раздаю всем домочадцам по ляльке, одна остается, и я утешаю двух по очереди. Но вообще дочки любят лежать на ковре все вместе: разглядывают игрушки, слушают музыку.

Отдельная история - прогулка. Благо и тут семье помогли - подарили четырехместную коляску, напоминающую сцепку вагонеток из парка аттракционов. Но особенно Мария и Юрий благодарны правительству Петербурга за минивэн на 7 мест с большим багажником и местом для инвалидной коляски старшего сына.

Даже просто выйти погулять с четверняшками - непростое мероприятие. Фото из семейного архива.

Вместо многоточия

Что будет дальше - родители девчачьего квартета даже не загадывают. Но помечтать любят.

- Было бы здорово, если бы одна из дочек стала врачом. Если вдруг кого-то потянет на творчество - пожалуйста, - говорит Мария. - Но в первую очередь я хочу, чтобы они были добрыми, здоровыми, умными и счастливыми. Даже не представляю, как все будет. Ну, правда. Вот как Бог даст!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как в регионах?

В последние годы городские власти оказывают большую помощь многодетным семьям. Но в каждом регионе свои меры поддержки.

Так, например, на Кубани с 1 сентября 2026 года появится новая льгота: многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться краевыми и муниципальными парковками. Правда, с одним условием - автомобиль должен находиться на учете в Краснодарском крае.

- Небольшая, казалось бы, сумма за час на паркинге за полдня превращается в несколько сотен рублей. Бесплатное пользование платными парковками избавит их от немалой статьи расходов, - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.

А в Ульяновской области матерям-героиням, родившим и воспитавшим десять и более детей и не получающим ежемесячную денежную выплату, от города полагается бесплатный земельный участок - до 15 соток в городских населенных пунктах или от 25 до 30 соток, если земля располагается в сельской местности.

В Ивановской области для многодетных семей предусмотрена компенсация 50 процентов стоимости обучения на всех детей, которые получают среднее или высшее профессиональное образование.

КОНКРЕТНО

Чем еще помогает город?

- Без государственных выплат и другой помощи мы не справились бы: муж занимается иконописью, у него фриланс, а я в декрете. При этом одних только подгузников расходуется в день 16 - 18 штук! С питанием и памперсами нам пока помогают. А еще дали в бесплатный прокат различные предметы, нужные детям до трех лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный неонатолог Санкт-Петербурга Юлия Горелик:

Это победа для всей медицины

- Этот случай - победа для всей медицины города. Девочки появились на свет на 32-й неделе: Соня и Василиса - 1570 и 1640 граммов, Аня и Настя весили поменьше - 1400 и 1370. К выписке их вес практически сравнялся, 3300 граммов.