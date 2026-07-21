Жизнь на педали газа: как игнорирование одного простого принципа может обернуться страшным ДТП

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Есть старая автомобильная мудрость: лучше опоздать на пять минут, чем не доехать вовсе. Но, судя по сводкам Госавтоинспекции, многие водители предпочитают проверять эту истину на собственном опыте. К сожалению, цена этой проверки часто измеряется человеческими жизнями.

Физика против самоуверенности

Когда мы жмем на педаль газа, то редко задумываемся о том, что означает сам процесс ускорения и последующего торможения, конечно. А зря. Физика беспристрастна: при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля на сухом асфальте составляет около 25 метров. При 90 км/ч - уже почти 60 метров. Кажется, что разница небольшая. Но эти дополнительные 35 метров - расстояние, отделяющее жизнь от трагедии, когда на дорогу внезапно выбегает ребенок или перед вами резко тормозит впереди идущий автомобиль.

Казалось бы, ответ прост: не превышай той скорости, что обозначена дорожным знаком или специальной разметкой, и ты в безопасности. Но представители Госавтоинспекции настойчиво повторяют: цифры на дорожных указателях - это лишь верхняя граница, а не руководство к действию. Вспомним пункт 10.1 Правил дорожного движения: водитель обязан вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Важнейшая ремарка.

«Многие водители полагают, что главное - не превышать цифру, указанную на знаке и продублированную разметкой, - комментирует ситуацию замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан. - Суть пункта 10.1 ПДД глубже: она требует так называемой прогнозирующей скорости. В гололед, на мокром асфальте, в сумерках или в плотном потоке автомобилей безопасная скорость может быть вдвое ниже разрешенной. Игнорирование этого принципа - причина тяжких последствий ДТП».

Проще говоря, если знак разрешает 60 км/ч, а на улице ливень, видимость нулевая, а дорога покрыта лужами, ехать 60 крайне опасно - по отношению к себе и окружающим. Безопасная скорость - та, которая позволяет вам полностью контролировать ситуацию и остановиться в пределах видимости.

Зона повышенного риска

Особого внимания заслуживают перекрестки. Водители допускают ошибку: проскакивая перекресток на желтый или «только-только загоревшийся красный», они надеются на чудо. Но инерция огромна.

Автомобиль массой в полторы тонны, движущийся даже со скоростью 50 - 60 км/ч, - это снаряд. Если на пути оказывается другой автомобиль или, не дай бог, пешеход, последствия столкновения почти всегда фатальны. В рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности». Соблюдению скоростного режима на перекрестках, прежде всего тех, где нет светофоров, в ней уделено особое внимание.

В Госавтоинспекции неустанно повторяют: неправильный выбор безопасной скорости и несоблюдение дистанции - одни из самых распространенных причин ДТП. Чем выше скорость, тем больше тормозной путь транспортного средства - риск возникновения дорожно-транспортного происшествия возрастает многократно. Цифры, как говорится, упрямая вещь.

Выбирайте скорость с умом. Снижайте ее перед пешеходными переходами, у школ, во дворах, на перекрестках и, разумеется, в темное время суток и плохую погоду. Соблюдайте дистанцию. Будьте вежливы и уважительны друг к другу.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».