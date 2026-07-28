«Мифология» Ратмира Мавлиева

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Часть I: Миф

В марте 2022 года Уфе, столице Республики Башкортостан, наконец, очень повезло: администрацию города возглавил молодой, перспективный, деятельный человек – Ратмир Рафилович Мавлиев.

Видео: СУ СК России по Башкортостану

До него в кресле уфимского градоначальника были сплошь одни чиновники – бывшие председатель райкома партии, топ-чиновник из республиканского правительства, министр, еще один министр.

И вот даже не свет в конце тоннеля, а яркая вспышка надежды на то, что Уфа при новом молодом (32 года на момент вступления в должность) начальнике расцветет. И, надо сказать, Ратмир Рафилович отлично себя показал, выстроив вокруг себя очень грамотную PR-стратегию и всецело в него погрузившись: за четыре года ни одного скандала, ни одного более или менее громкого компрометирующего слуха, даже намека.

На работу частенько ездил на велосипеде, не забывая выкладывать сторисы в своих соцсетях – горожане должны видеть, что их мэр активный поборник ЗОЖа. Выстроил вокруг Уфы уникальную прогулочную зону, практически полностью опоясывающую город – «Уфимское Ожерелье». Проект давний, появился благодаря энтузиазму грамотных урбанистов. Но ассоциировалось «Ожерелье» именно с Мавлиевым, ибо никто не выкладывал в соцсети столько фотографий оттуда, как любящий бег и пешие прогулки мэр. Активно занимался озеленением города – Уфа всегда считалась одним из самых «зеленых» городов России, для уфимцев это очень важный аспект.

Много Ратмир Мавлиев говорил о преображении Уфы, об упорядочивании правил застройки города. Чуть ли не с первых месяцев работы пытался отменить одну стройку, против которой выступали некие активисты – пытался понравиться всем. И ему это явно удавалось – уфимцы искренне любили своего главу. Сергей Семенович вполне мог позавидовать теплоте чувств горожан. «Как похорошела Уфа при Мавлиеве» – стало местным мемом.

Мэр принимал участие в благотворительных акциях «Ищу человека» по пристройству бездомных собак в семьи.

Подробности деятельности мэра стали известны благодаря грамотному пиару. Ответственным за репутационные вопросы в команде Мавлиева, по данным источника «КП», был Денис Ганиев – бывший свадебный ведущий, уроженец города Нефтекамск (земляк Мавлиева).

У Ратмира Мавлиева образцовая семья. Жена Влада практически не появляется в медийном пространстве – как и положено скромной супруге добропорядочного градоначальника. Трое прекрасных детишек. Прекрасная многодетная семья.

Еще Ратмир Мавлиев неоднократно ездил с гуманитарными конвоями в расположение российских войск в зоне проведения СВО, передавая им так необходимое оборудование, продукты, одежду – все собрано вскладчину простыми жителями Уфы. Которые его так искренне любили.

Часть II: Лопнувший пузырь

- За пять минут почти 200 тысяч тратится на девочек легкого поведения! – пожалуй, расценки на эскортниц в здании Городского Совета депутатов Уфы прозвучали впервые. Это Павел Васильев, один из депутатов Горсовета, сказал в своем выступлении пару дней назад во время обсуждения повестки дня «Расторжение контракта с главой администрации Уфы Мавлиевым Ратмиром Рафиловичем».

Пожалуй, история с эскортницами стала вторым ударом в сердце горожан. Первый, словно гром среди ясного неба, произошел в апреле этого года, когда Ратмира Мавлиева задержали сотрудники ФСБ и республиканского управления СКР. Тогда (и сейчас) уфимского теперь уже бывшего градоначальника обвинили в коррупции: мол, вымогал деньги с застройщиков за якобы покровительство, собирал деньги с бизнеса.

Кстати, еще одна причина, по которой уфимцы всегда благосклонно относились к своему мэру – его богатство, как бы странно это ни звучало. Ратмир – сын Рафила Мавлиева, предпринимателя из Нефтекамска, чьи активы оцениваются в несколько миллиардов рублей. Уфимцы же наивно полагали: раз богатый, миллиардер, то уж точно взятки брать не будет, бюджет обворовывать не будет.

Здесь необходимо упомянуть, что сразу после своего задержания Ратмир Мавлиев обвинил одного крупного уфимского застройщика в том, что тот, якобы, сфабриковал против мэра уголовное дело. Правда, ни тогда, ни по прошествии нескольких месяцев он не опубличил ничего, что хоть как-то могло подтвердить его версию.

Ранее в публичном пространстве высказывались мнения о расхождении между публичным образом Ратмира Мавлиева и его поведением в частной жизни. В сети появилась информация, согласно которой Мавлиев мог пользоваться услугами эскорт-сервисов. Сообщалось, что это происходило неоднократно и в компании друзей и родственников. Также в материалах дела упоминается его отец - бизнесмен Рафил Мавлиев, в отношении которого приводились аналогичные сведения (имеются в распоряжении редакции).

В материалах были представлены расценки на услуги и скриншоты переписок с соответствующими лицами.

К слову, отца семейства Рафила Мавлиева скандалы также стороной не обошли. Несколько лет назад он стал известен тем, что с личного вертолета разгонял стадо коров, которые, якобы, паслись на его земле.

В СМИ публиковались сведения, которые указывали на расхождение между публичным образом Ратмира Мавлиева и его поведением вне официальных мероприятий. В частности, упоминалось, что его активность в социальных сетях, связанная с велосипедными прогулками, не отражала полной картины передвижений.

Одним из объектов внимания стал автомобиль Lexus стоимостью 21 миллион рублей. По информации из открытых источников, машина была приобретена благотворительным фондом - Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития Уфы» — и передана в дар администрации Уфы, а именно её главе Ратмиру Мавлиеву. Этот факт был подтверждён как представителями фонда, так и самим Мавлиевым через свою администрацию.

Глава Горсовета Уфы Марат Васимов сообщил, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки иных должностных лиц.

В том числе в СМИ писали о том, что якобы на служебных машинах мэрии перевозили судей из Татарстана. Связь семьи Мавлиевых с Татарстаном отмечалась и ранее: Ратмир Мавлиев в прошлом работал в исполнительных органах муниципалитетов Татарстана. Кроме того, сеть облетели скриншоты видео-кадров церемонии выписки ребёнка Ратмира Мавлиева из роддома , на которой присутствовал председатель Верховного суда Башкортостана Раиль Шайдуллин, также уроженец Татарстана. Обычно на такие церемонии приглашаются только близкие и родственники. Это происходило в период, когда в российском обществе активно обсуждались вопросы коррупции в судебной системе, и данное обстоятельство привлекло дополнительное внимание к этим событиям.

Именно сейчас необходимо напомнить, что после заключения в СИЗО по ходатайству следователя, тогда еще исполняющий обязанности мэра Ратмир Мавлиев, уже менее чем через неделю был выпущен из камеры под домашний арест. По данным источника «КП», причиной изменения меры пресечения стало наличие у мэра маленьких детей. А потом его и из-под домашнего ареста так же благополучно вызволили. Этот молниеносный юридический финт «СИЗО – Домашний арест – Запрет ночных прогулок», по мнению юристов, считается уникальным случаем. Может быть, даже когда-нибудь Netflix снимет сериал «Побег из Шоушенка-2: Уфимская версия».

В настоящее время Рафил Мавлиев разводится со своей третьей супругой Эльвирой, на которую записано много совместно нажитых активов. Например, по данным источника «КП», женщина является учредителем и руководителем компании «Уралсервис» (г. Нефтекамск).

По сообщению ряда СМИ, Ратмир Мавлиев в ходе развода пытается оставить будущую бывшую супругу без имущества, стоимость которого может исчисляться миллиардами рублей. В частности, по сообщению ряда СМИ инициирован судебный иск третьей стороны, к ООО «Уралсервис» о взыскании с компании суммы более 100 миллионов рублей. По данным источника «КП», Эльвира Мавлиева попросила перенести рассмотрение дела в суд другого региона. Подтверждение этому на сайте суда найти не удалось, однако, как сказано на этом же сайте, не все судебные документы публикуются в сети. Во всяком случае, в распоряжении редакции оказалось определение Шестого кассационного суда от 20 октября 2025 г., согласно которому рассмотрение части материалов дела переносится в Удмуртию, «ввиду невозможности рассмотрения» в Верховном суде Башкирии. Основанием для этого судьи посчитали «общеизвестные и зафиксированные в СМИ» факты активного взаимодействия семьи Мавлиевых «с судейским сообществом региона в культурной, общественной, социальных и иных сферах». Предположим, неформальные контакты Мавлиевых и Раиля Шайдуллина не остались без внимания коллег последнего.

А теперь спустимся в гараж мэрии Уфы. Вряд ли для поездок использовались служебные «Волги» или микроавтобусы «ГАЗель». По данным источника «КП», депутат имел в виду, в том числе, тот самый Lexus.

Дальше - больше. 14 июля сразу после официальной отставки Ратмира Мавлиева с должности главы Уфы, председатель Городского совета Уфы Марат Васимов обратился к руководителю Следственного управления СКР по Башкортостану с поистине сенсационным заявлением (есть в редакции). Он попросил следователей Следственного комитета провести проверку по имеющимся у него сведениям о том, что автомобили администрации Уфы (с водителями, топливом и т.д.) использовались в личных целях.

«Считаю, что в действиях должностных лиц Администрации г. Уфы, распоряжавшихся транспортом, руководства Верховного суда Республики Башкортостан и отдельных судей могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» Уголовного кодекса РФ. Кроме того, указанные действия подлежат проверке на наличие признаков получения услуг имущественного характера (в рамках ст. 290 УК РФ) и фактов хищения бюджетных средств (ст. 159 УК РФ)» - цитата из документа.

Вернемся на минутку к эскортницам. Если это действительно настолько дорогие эскортницы – «за пять минут почти 200 тысяч», как сказал депутат, то ведь для их перевозки тоже вряд ли будут использоваться «ГАЗели» и «Приоры».

И вот тут возникает самый неприятный цинизм. Благотворительный фонд, который купил Lexus за 21 миллион рублей и подарил его Мавлиеву, формируется, в том числе, за счет средств, которые должны пойти на поддержку ребят, отстаивающих суверенитет России на СВО.

Вместо эпилога

Можем только предполагать, как же неприятно было многим уфимцам, когда разбилась вдребезги красивая сказка, а ее осколки ранили живую плоть. Катастрофично, что под ударом рухнувшего мифа об успешном сити-менеджере оказались жители целого города-миллионника. Миллион жителей Уфы.