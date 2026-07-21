Зачем в школах нужны медиапедагоги: нейросети стали проблемой для образования

Фото: пресс-служба АО «Издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ).

На профильной сессии Российской креативной недели в Москве обсудили важную тему — медиаграмотность граждан страны, и особенно детей. Засилье нейросетей привело к тому, что многие школьники даже не задумываются о правильности ответов ИИ и принимают всё на веру. В связи с этим поставлен вопрос о появлении профессиональной квалификации медиапедагога.

«Если мы на этапе школьного образования не заложим мировоззренческие основы, не научим школьников критическому мышлению, бережному отношению к информации, к своему я, к личной информации, то никакой креативный класс не сложится», — уверен заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Милкус.

Фото: пресс-служба АО «Издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ).

Первый шаг уже сделан — в АО «Издательство «Просвещение» вышла линия учебников «Медиаграмотность и медиабезопасность», материалы подготовил Александр Милкус. Издания рассчитаны на разные возрастные группы — от 2 до 11 классов. Минпросвещения РФ уже внесло эти материалы в федеральный перечень. Ожидается, что издания позволят детям научиться критически оценивать информацию, соблюдать правила информационной безопасности и чувствовать себя уверенно в мире современных коммуникаций. Главный вопрос — какой учитель должен проводить такие уроки.

«Медиаграмотность сейчас не прописана в ФГОС отдельным пунктом, содержательных требований к предмету нет, поэтому перед нами стояла задача с нуля разработать учебный курс, который последовательно ведет ребенка от понимания того, что такое мир медиа, к разговору о медиа как о профессиональной отрасли. При этом официально профессии "медиапедагог" не существует, однако уже есть предпосылки для появления как минимум профессиональной квалификации», — рассказала главный редактор АО «Издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) Надежда Колесникова.

Фото: пресс-служба АО «Издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ).

По словам участников дискуссии, разработка профессионального стандарта занимает от одного года до трех лет. В перспективе его появление, наряду с дальнейшим развитием содержания школьного курса медиаграмотности, позволит выстроить системную подготовку медиапедагогов, интегрировать соответствующие модули в программы педагогических вузов и обеспечить единые подходы к преподаванию медиаграмотности.