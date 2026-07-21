Вторая жизнь ваших драгоценностей: как восстановить утраченную сережку и вернуть блеск бабушкиному кольцу

Самые простые варианты ремонта или воссоздания украшений в наше время — это обратиться в сервисный центр ювелирного завода/магазина или в какую-то частную мастерскую. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

ПЯТЬ МИНУТ РАБОТЫ

История эта началась в одно непрекрасное утро, когда кофе убегает из турки, бутерброд падает маслом вниз, а любимые серебряные сережки вдруг гнутся в руках и замок на одной из них наотрез отказывается защелкиваться. И вот лежат эти сережки после этого и мозолят глаза. День, два. Полгода. Наконец, забиваю в поиске на карте «ювелир». Варианты, которые появляются, весьма своеобразные: возле дома, например, ювелирные услуги предоставляет тот самый мужчина, который делал мне ключи. А еще это точка, где ставят набойки на сапоги. И ателье тут же.

Что ж, рискнем.

Повертев мою сережку в руках, мастер задумчиво сказал: «Четыреста. Наличкой». Я кивнула, он помял сломанный замок пальцами, потом скрылся за противно жужжащей машиной (возможно, это та самая, на которой он делает ключи) и через пару минут отдал мне сережку. Закрытую. Довольная, я ее взяла, попыталась открыть и у него на глазах погнула ее снова.

— Уважаемая, вы ее неправильно открываете, — он забрал сережку и пытался ее открыть сам. Она, конечно, не поддалась и лишь погнулась. Точно так же, как у меня. «Хм. Замок тугой», — озвучил мастер вердикт, процедура «колдунства» повторилась, и сережка вернулась ко мне целехонькой и послушной.

Фото: SashkaB/Shutterstock/Fotodom

ЛЮБОЙ КАПРИЗ

— А вы и с золотом работаете? А сделать копию потерянной сережки сможете? Правда, у меня там бриллиантик вставлен, — обрадовалась я.

— Приносите! — оживился мастер. Я ее в другую мастерскую заберу, там внимательнее посмотрю и потом скажу, сколько будет стоить работа.

Ситуация «золото-бриллианты» вперед, если честно, доверия у меня не вызвала, и я ретировалась.

На всякий случай по пути домой зашла в ломбард: может туда оставшуюся «беспарную» сдать? Вопрос в том, во сколько оценят камешек.

— Мы драгоценные камни не оцениваем вообще, — ответили мне там. — Примерный вес и площадь рассчитывается по специальной схеме и вычитается из стоимости изделия. Мы платим исключительно за золото.

Это что же, осталась я без сережек?

— Хороший мастер всегда сможет сделать то, что уже кто-то сделал до него, — заверил заслуженный деятель искусств России, художник-ювелир Андрей Ананов. — Вопрос в том, что это может быть дороже, чем вещь стоила. Ведь цена на драгметаллы увеличивается прямо на глазах: еще недавно серебро стоило 40 000 рублей за килограмм, сейчас — чуть не ли не 100 000. Золото в пересчете на 585-ю пробу стоило 3500 за грамм, сейчас все 8000 рублей. А еще учтите работу мастера.

Действительно, лезу на сайт магазина, где недавно покупала чудесные золотые «гвоздики» примерно за 5 000 рублей, и вижу, что сейчас они стоят больше 12 000.

Художник-ювелир Андрей Ананов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

УХО ВОСТРО

Самые простые варианты ремонта или воссоздания украшений в наше время — это обратиться в сервисный центр ювелирного завода/магазина или в какую-то частную мастерскую. Правда, в последнем случае будьте готовы к тому, что надо разбираться в теме и приложить некоторые усилия, чтобы немного сэкономить, но получить качественное изделие.

— Во-первых, мастера следует проверить по системе ГИИС (Государственная интегрированная информационная система оборота драгметаллов и драгкамней), зарегистрирован ли он в ней, — советует председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Флун Гумеров. — Все созданные у нас в стране изделия также вносятся туда. Во-вторых, спросите, какая у мастера норма потери, ведь при плавке, шлифовке и полировке неизбежно часть металла теряется, обычно при несложной работе речь идет примерно о 3%. Я бы советовал пройтись по разным мастерам, чтобы уточнить у них детали, цены и сравнить условия: кто-то может снижать стоимость работы, но увеличивать при этом норму потери, такие нюансы нужно проговаривать заранее.

Ну и главное: золото и камни, по словам Гумерова, дешевле купить самим.

— Сегодня продажа золота частным лицам освобождена от налога, а это 22%. Купить слиток весом от одного грамма можно чуть ли не в каждом банке, — говорит Флун Гумеров. — С камнями гораздо сложнее, не каждый мастер в них, скажем честно, хорошо разбирается. Геммология, наука о драгоценных камнях — чрезвычайно сложная. Тем более, что появилось множество искусственно созданных камней, которые сложно отличить от натуральных.

Кстати в наши дни рубины, изумруды, сапфиры и бриллианты продаются… на маркетплейсах, цена — от 300 рублей за камень в четыре карата. Но специалисты предупреждают: они не натуральные. Точнее, если повезет, и вам пришлют не просто цветное стекло, а камень, то он будет выращен в лаборатории. Такие рубины-изумруды-сапфиры ценятся гораздо меньше, потому что они идеальные, но штампованные и одинаковые. У настоящих будут свои маленькие особенности и даже дефекты, к каждому натуральному камню прилагается сертификат. Цены — в разы выше: от 20 тысяч рублей за карат рубина, от 40 тысяч рублей — за сапфир, от 50 тысяч рублей — за изумруд и от 200 тысяч рублей за бриллиант.

А ЧТО ЕЩЕ

Воскрешение «бабушкиных» украшений тоже имеет свои сложности:

— С 1927 года по 1993-й стандартом в СССР было золото 583 пробы, это значит, что содержание чистого золота в сплаве — 58,3%. Сейчас стандарт — 585 проба. Казалось бы, разница совсем небольшая, но порождает массу проблем. Ведь любое изделие должно пройти через Федеральную пробирную палату, где на нем поставят соответствующее клеймо, — объяснил Андрей Ананов. — Поэтому ювелиру придется добавлять чистое золото, чтобы получилась проба не ниже 585-й. Отсюда и вывод — не каждый возьмется за эту работу.

Впрочем, как уточнил Флун Гумеров, все гораздо проще, если речь не идет о капитальное переделке, допустим, кольца, при котором будет повреждена уже существующая проба. Если вам нужно только вставить камень, и слегка почистить изделие, придав ему былой лоск, ставить его заново на учет не надо.

Кстати ювелир в сетевых магазинах, торгующих золотыми изделиями вставит камень (если он просто выпал, но сохранился) весьма недорого: за 350 рублей. Ремонт замка стоит от 250 рублей, увеличение или уменьшение размера кольца и длины цепочки или браслета — от 500 рублей. Столько же будет стоить ремонт разрыва цепи. Изготовление копии утраченной сережки тоже возможно, но стоимость будет зависеть от сложности работы. Но даже самые простые варианты выйдут не дешевле 15 000 рублей. Конечно, ювелиры есть не при каждой торговой точке, но ближайший к вам адрес его местонахождения можно уточнить на горячей линии, на сайте или в чат-боте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По словам специалистов, 95–97% выручки современных ювелирных предприятий составляют продажи уже готовых изделий — онлайн или офлайн. Создание чего-то эксклюзивного стоит в разы дороже, а потому такие клиенты — «штучный товар». Однако стабильный.

— Изготовления кольца средней сложности обойдется примерно в €1000, — озвучивает Андрей Ананов. — Однако во все времена будет существовать тонкая прослойка людей, которые могут позволить себе приобрести вещь дорогую, но которая существует в единственном экземпляре. Ведь это все равно, что женщина придет на бал и увидит там другую в таком же платье. Это же скандал!

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