1500 деревьев высадили в заповедниках страны во время забега в Арктике

Фото: Екатерина Зыкова

На Кольской ветроэлектростанции в Мурманской области в четвёртый раз прошёл Энерго Трейл ЛУКОЙЛа. В год 35-летия компании забег стал частью экологического проекта «Создаём новый лес — 35 тысяч деревьев». Его участники помогли будущему лесу появиться за тысячи километров от заполярной трассы: каждый приобретённый стартовый слот и каждая единица мерча стали вкладом в посадку нового дерева в заповедниках страны.

На старт вышли спортсмены из разных регионов России. Для взрослых подготовили дистанции на 3, 8, 20 и 50 километров, для детей от 3 до 15 лет — забег на 600 метров. К юбилею ЛУКОЙЛа появился и новый индивидуальный маршрут на 35 километров «Всегда в движении!», а корпоративные команды преодолели эстафету «Рождение энергии»: пять этапов по семь километров.

Фото: Екатерина Зыкова

Все трассы проложили по существующим дорогам и освоенным площадкам Кольского ветропарка. Благодаря этому соревнования прошли без вмешательства в хрупкую экосистему тундры. Помимо высадки деревьев, часть средств, собранных во время регистрации, направят на поддержку коренных малочисленных народов Севера.

Одним из главных гостей Трейла стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков – накануне мероприятия он провёл пятикилометровую разминку для участников. После пробежки спортсмены и гости высадили сиреневую аллею в мурманском экопарке.

«Это благое дело: можно пробежаться, настроить любителей, провести вместе тренировку, а потом посадить деревья. Лес — это кислород, он нужен всем людям, которые живут на нашей планете», — отметил Александр Легков.

Фото: Екатерина Зыкова.

Победителями самой протяжённой на Энерго Трейле дистанции на 50 километров стали Даниил Елизаров из Санкт-Петербурга и Елена Зекунова из Североморска. На юбилейном маршруте в 35 километров первыми финишировали Николай Долгих из Мурманска и Мария Баруцкова из Валдая. В корпоративной эстафете победила мурманская команда «Динамо».

«Трасса огненная: ровная грунтовая дорога, по которой приятно бежать. Всё продумано до мелочей — стартовый городок, работа волонтёров, организация», — поделилась победительница дистанции на 8 километров Татьяна Максимова.

Фото: Алексей Цыганков

Спортивной программой праздник не ограничился. Гости знакомились с культурой коренных жителей севера саамов, играли в национальный футбол, пробовали уху по-туломски, слушали этнические песни и участвовали в мастер-классах. В экспозоне можно было узнать, как работает Кольская ВЭС, а с помощью VR — виртуально подняться на вершину ветроустановки.

Главным экологическим итогом забега стали 1500 деревьев, которые высадят в заповедниках страны. Так простая формула «один слот или мерч — одно дерево» связала спортивное достижение каждого участника с общей целью юбилейного проекта ЛУКОЙЛа.

За предыдущие три года Энерго Трейл объединил 2300 человек из 37 регионов. В 2024 году мероприятие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый забег на нескольких дистанциях, проведённый в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации.