Русский язык без границ: В Омске прошел образовательный интенсив для педагогов из Казахстана

Ведущие преподаватели ОмГПУ обучили коллег из Казахстана методикам, которые помогают превратить урок в увлекательный диалог. Фото: Андрей КУДРЯВЦЕВ

Они привыкли стоять у доски и вести за собой класс, но в эти июльские дни роли поменялись. За парты Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) сели два десятка учителей из Казахстана. Две недели преподаватели русского языка, литературы и начальных классов из Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау, Темиртау и Усть Каменогорска осваивали программу «Развитие профессиональных качеств учителя на основе современных концепций поликультурного образования и универсальных компетенций».

Визит стал логичным продолжением договоренностей на высшем уровне - их закрепили во время встречи президентов России и Казахстана. Образовательный интенсив был организован по инициативе «Транснефти» (которая взяла на себя финансовое и логистическое обеспечение) при поддержке ОмГПУ и Министерства просвещения РФ.

ЯЗЫК - ЯВЛЕНИЕ ЖИВОЕ

«Для нас визит в Омск - это возможность соприкоснуться с русской культурой, почувствовать еще раз язык Пушкина, Толстого, Чехова. Увидеть, как развивается современный язык. Ведь язык - это живое явление. И очень ценно иметь возможность разобраться в его закономерностях вместе с лучшими педагогами», - отмечает координатор Казахстанской ассоциации учителей русского языка и литературы в Центральном Казахстане, директор гимназии № 1 Караганды Татьяна Шнель.

Почему именно Омск? Омская область - приграничный регион, где судьбы, традиции и культуры России и Казахстана исторически тесно переплетены. К тому же ОмГПУ - один из ведущих педагогических вузов Западной Сибири с почти вековой историей. Весной 2025 года университет получил статус базовой площадки для работы с Республикой Казахстан в рамках продвижения российского образования за рубежом.

Обучение выстроили адресно: отдельные потоки для словесников и для учителей начальной школы. Ведущие преподаватели вуза разбирали с коллегами современные тренды в лексике и грамматике, делились методиками, которые помогают превратить урок в увлекательный диалог. Особый накал эмоций вызвал сравнительный анализ систем итоговой аттестации - российского ЕГЭ и казахстанского ЕНТ.

Большой отклик у участников получили практикумы по инклюзивному образованию - направлению, которое активно внедряется в школьную практику обеих стран.

«Сегодня был шикарный мастер класс по инклюзивному образованию. Мне интересно на каждом занятии. Ловила себя на мысли, что не отвлекаюсь на телефон, а полностью погружена в диалог. Впечатления сильные, хочется всего столько делать! Я почувствовала себя с новыми силами», - не стеснялась эмоций заместитель директора гимназии им. Казыбека Нуржанова в Караганде Елена Ильина.

Чтобы понять язык, нужно пропустить через себя историю его страны. Фото: Андрей КУДРЯВЦЕВ

СТАВКА НА ТЕХНОЛОГИИ

Ключевым событием учебной части стало посещение Технопарка универсальных педагогических компетенций. В «Лаборатории игровых педагогических технологий» гостям показали, как использовать цифровые квизы, квест комнаты и настольные игры для закрепления знаний. Учителя с энтузиазмом «примеряли» эти инструменты, сразу прикидывая, как применить их в своих классах: они хорошо понимают, что современные дети воспринимают мир визуально и любят интерактив.

После разговора о сказках - самое время их нарисовать. Фото: Андрей КУДРЯВЦЕВ

«В профессии уже 22 года, но в таких выездных курсах принимаю участие впервые, - призналась учитель начальных классов школы № 33 Караганды Анна Крюкова. - Узнала для себя много нового и полезного. Думаю, те методы и приемы, которые здесь почерпнула, обязательно использую в дальнейшей работе с малышами».

ПО СЛЕДАМ ДОСТОЕВСКОГО

Обучение не ограничилось аудиториями: знакомство со страной изучаемого языка невозможно без погружения в ее историю. Для педагогов провели экскурсии по Омску - культурной столице

России 2026 года. Особый трепет у словесников вызвало посещение мест, связанных с именем Федора Достоевского.

Кульминацией стала поездка в музей заповедник «Старина Сибирская». Там прошло практическое занятие по использованию русских народных сказок в воспитательном процессе, а ярким финальным штрихом стал мастер класс по росписи матрешек.

«Погрузиться в атмосферу Достоевского, побывать в сибирской старине для нас было очень важно. Мы знаем об этом, мы читаем об этом детям, но оказаться внутри этой атмосферы - совершенно иные, удивительные ощущения, - говорит учитель русского языка и литературы из Кокшетау Ирина Хохлова. - Мы получили огромный заряд эмоций и упрочняем связи между нашими странами».

ВАЖНО!

ЯЗЫК ПЕДАГОГИКИ

«Транснефть» выступила генеральным партнером проекта. В Омской области образовательный интенсив организовала местная «дочка» компании, которая уже много лет поддерживает социальные инициативы в регионе.

«Благотворительная деятельность - это инвестиции в будущее, - убежден генеральный директор предприятия «Транснефть - Западная Сибирь» Олег Чепурной. - Особое место в стратегии компании занимает развитие образования и просвещения. А это невозможно без бережного отношения к родному языку. Для нас этот проект особенно значим, ведь Омская область и Казахстан - приграничные регионы, и нам приятно быть причастными к обучению педагогов из братской страны».

На торжественной церемонии вручения сертификатов к выпускникам обратилась проректор ОмГПУ Ирина Геращенко. Она отметила, что организаторы и участники мероприятия говорили на одном языке - языке педагогики.

«Мы поняли одну важную вещь: нас сближает не только историческое наследие. Нас сближает любовь к детям, искренняя открытость и трудолюбие. Мы надеемся, что наш командный дух и та атмосфера, которую мы создавали, запомнятся надолго и станут долгосрочной ценностью», - сообщила Ирина Геращенко.

Значимость события подчеркнул и заместитель министра внутренней политики Омской области Рустам Герасимчук.

«Сохранение русского языка за пределами РФ - национальный приоритет. И то, что к нам приезжают преподаватели из приграничного Казахстана, очень важно для сохранения исторической памяти. Для Омской области это имеет особую значимость, ведь казахи - один из многочисленных коренных этносов региона», - говорит Рустам Герасимчук.

Педагоги пообещали, что прощаются с Омском ненадолго, и выразили желание приехать снова. «Мы увозим с собой частичку Омска, его истории, культуры и атмосферы профессионального общения, - резюмировали участники. - Ведь образование действительно не знает границ».