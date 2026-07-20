В Сети появились сообщения о 55 погибших на складе Wildberries: власти Тамбовской области опровергли слухи

В Тамбовской области опровергли слухи о числе жертв атаки на склад Wildberries. Фото: Антон Вергун/ТАСС

В Сети распространяются публикации, в которых сообщается, что количество погибших при пожаре на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области может быть значительно выше, чем официально подтвержденные семь жертв. Утверждается, что из-под завалов сгоревшего склада вытащили тела 55 человек, а власти замалчивают реальную цифру. Все это дается со ссылкой на очевидцев ЧП. «Комсомольская правда» выяснила реальные данные.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Атака на логистический центр Wildberries произошла в ночь на 18 июля. Несколько дроном с поражающими элементами ударили по складу. На территории начался пожар. В это время там в ночную смену работали люди.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сразу сообщил в своем канале о ЧП и назвал предварительные данные — семеро погибших, более 20 раненых.

А потом в интернет-пространстве появилась другая информация, что жертв в десятки раз больше. Все это со ссылкой на очевидцев, которые якобы приехали к складу, где все было в осколках, а на огромной территории лежали погибшие в черных пакетах, и их было около 55.

Сразу же после атаки на склад в ночь на 18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов озвучил официальные данные:

— В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших.

Позже стал известен возраст погибших — четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет.

Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская опровергла появившиеся в сети сообщения об увеличении в десятки раз числа погибших на складе Wildberries в Котовске:

— Считаю необходимым прекратить распространение слухов, что жертв террористической атаки очень много. С прискорбием сообщаю, что погибли четверо мужчин и три женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин. Вся достоверная информация о трагедии размещается в социальных сетях у Главы Тамбовской области Евгения Первышова и официальных сообществах ведомственных учреждений.

Пострадавших оказалось много — сначала речь шла о 24 сотрудниках, затем о 25. Всех направили в больницы Котовска и Тамбова. По информации Евгения Первышова, у большинства были осколочные ранения.

Ведь дроны начинили поражающими элементами, чтобы жертв было как можно больше. Губернатор даже показал металлические шарики, которые врачи доставали из пациентов.

Марина Македонская поблагодарила жителей Тамбовской области за желание помочь пострадавшим:

— В министерство здравоохранения обращаются жители нашей области с предложением оказания помощи пострадавшим. Выражаю искреннюю признательность за отзывчивость и сообщаю, что все необходимое для пациентов есть в медицинских организациях.

На сегодняшний день в больницах Тамбова и Котовска остаются 12 пострадавших — один в тяжелом состоянии и 11 в состоянии средней степени тяжести. Ещё 10 человек были направлены в медучреждения Москвы.

Уже объявлено о выплатах семьям погибших и пострадавших. Так, по данным правительства Тамбовской области, из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, тяжело раненым — по 600 тысяч рублей, остальным пострадавшим — по 300 тысяч рублей.

Со своей стороны, основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала выплатить семьям погибших по 2 млн рублей, а также взять на себя все расходы по реабилитации пострадавших.

Не менее важным оказался вопрос организации эвакуации в экстремальных условиях.

«Во время инцидента на логистических объектах в Котовске и Электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа. Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. Благодаря этому исполнители склада покинули здание в соответствии с планом эвакуации. В компании действуют строгие регламенты экстренной эвакуации, которые регулярно отрабатываются с исполнителями складов», — прокомментировали в Wildberries.

Напомним, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Оба объекта загорелись. Не обошлось без человеческих жертв. В Тамбове погибли семь человек, в Электростали уже в больнице от тяжелых ранений умер сотрудник склада. В Котовске пострадали 25 человек, на другом складе — 23.

Сейчас Wildberries временно приостановил продажу товаров с пострадавших складов и запустили дополнительные механизмы поддержки от WB Банка для партнеров, которые потеряли вещи и деньги.