Еда из чужой тарелки вкуснее: российский ученый объяснил, как стыд усиливает удовольствие

Еда вкуснее, если готовит другой. Когда вам приносят блюдо, процесс готовки которого вы не видели, это возбуждает любопытство – а от собственного продукта вы и так знаете, чего ожидать. Фото: THINK A/Shutterstock/Fotodom

Ученый Скрябин доказал: еда, «украденная» из чужой тарелки, кажется вкуснее

Еда из чужой тарелки всегда вкуснее, кто ж не знает. А, собственно, почему? Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии решил изучить феномен строго научно. 120 добровольцев если свою картошку фри или лакомились у соседа. Статья опубликована в международном издании Food Quality and Preference.

Ученый Скрябин доказал: еда, «украденная» из чужой тарелки, кажется вкуснее. Фото: Alejandro Cajas Studio/Shutterstock/Fotodom

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ТАРЕЛКУ

Вы приходите с девушкой в ресторан (допустим, что вы мужчина – девушки, просто пропустите этот абзац, сейчас будет немного горькой правды). Бегло листаете меню, быстро делаете заказ. Ваша спутница, напротив, дотошно изучает и описание, и картинки. Наконец официант приносит тарелки. Но блюдо, выбранное с таким тщанием, похоже, не удовлетворило вашу спутницу.

- Что это у тебя? Дай попробовать. О, а у тебя вкусно!

И вот ее вилка посещает вашу порцию чаще, чем собственную. Согласитесь, глядя на соседний столик, вы тоже говорили себе: «Надо было заказать то же, что у этого парня».

Чужая еда вкуснее! – поговорки об этом таинственным образом есть у абсолютно всех народов мира, от Японии до Италии, пишет Валентин Скрябин. Значит, дело в каком-то общем психологическом феномене.

Хотя это жутко интересно и, возможно, открывает какие-то тайны «коллективного бессознательного», наука на удивление игнорировало это явление, пишет Валентин Скрябин. В научном активе разве что старые исследования о том, будто громко хрустящие чипсы кажутся вкуснее, а правильно подобранная музыка придает вину новые нотки.

В то же время наука неплохо изучила феномен «украденное радует больше, чем честно заработанное» (не одобряем). Так может, дело именно в этом? В том, что еда соседа как бы «украдена»?

Я ТОЛЬКО ОДИН ЛОМТИК

Валентин Скрябин подобрал 120 добровольцев (средний возраст едва за 30, женщин чуть больше) и для чистоты эксперимента сосредоточился на картошке фри. Вкус понятный, продукт простой, а главное, делится на ломтики, что позволяет взять одну, две… и так постепенно перетаскать себе все.

В эксперименте люди:

ели свою порцию;

ели то, что им подарили;

просили у соседа, который с широкой улыбкой говорил «да, бери, я не жадный»;

и у человека, который был явно недоволен вторжением в его тарелку.

Картошка была во всех случаях строго одинаковая. Затем испытуемых просили заценить вкус.

Оказалось, что самая невкусная картошка – та, которую ты купил сам. Чуть слаще – подаренная. Но вкуснее всего – та, что ты буквально вырвал у жадного соседа.

Чужая еда вкуснее! – поговорки об этом таинственным образом есть у абсолютно всех народов мира, от Японии до Италии. Фото: Rawpixel.com/Shutterstock/Fotodom

СТЫДНО И СЛАДКО

Здесь работают две особенности нашей психики, приходит к выводу российский исследователь. Во-первых, осознание «ограниченного предложения». Ты не можешь просто подвинуть к себе чужое лакомство и завладеть им. Ты именно что «пробуешь». Все редкое, заканчивающееся, лимитированное ценится выше. Этим активно пользуются маркетологи, у которых вечно «товар на исходе».

Во-вторых, чувство вины парадоксальным образом усиливает наслаждение. «Вкус возникает в результате интеграции сенсорных сигналов, контекстных подсказок и аффективных состояний через орбитофронтально-лимбические сети» нашего мозга, сказано в исследовании.

В-третьих, срабатывает хорошо известный (но не значит, что понятный) эффект запретного плода. В старом классическом исследовании ученые установили, что дети, которым запрещают есть конфеты, трескают их с удвоенным удовольствием. Да если бы только дети, и если бы только конфеты. Так и тут.

ИНСТИНКТ ОХОТНИКА

Ни в этой работе, ни в других так толком и не объясняется, что же на самом деле происходит в мозге

Возможно, мы имеем дело с феноменом, который достался нам от животных предков. Владельцы кошек не раз замечали, что пушистые с удовольствием поглощают украденное со стола, но то же самое, легально положенное в их миску, оставляет равнодушным. Видимо, мы имеем дело с инстинктом добытчика. То, что мы называем «украсть», для зверей, лишенных морали, значило «добыть во время охоты». Побирушничество по тарелкам и есть «охота»!

Другие трактовки крутятся вокруг адреналина: выброс гормона «опасности» подчеркивает радость от обладания «украденным». Возможно, адреналин фонтанировал, когда наши предки дрались на водопое. Дорогу к ручью оккупировали доминантные особи, и их надо было победить. Адреналин драки объединялся с чувством достижения «запрещенного» (доступ к воде заблокирован, тем не менее, я ее пью) – вот вам и эффект запретного плода.

Зато легко и непринужденно объясняются многие наши странности. Например, есть сообщества людей (на Западе их много), которые в борьбе за «устойчивое потребление» (люди выбрасывают объедки и тем самым усиливают нагрузку на окружающую среду) питаются или просроченными продуктами, или теми, что из помойки. Они говорят, что это невероятно вкусно. А «вкус» объедкам придает общественное осуждение («фу, по помойкам лазят») и сам процесс «добычи».

Или взять распространенную (среди мужчин) уверенность, что где-то далеко девушки красивее. Относительно недавно (даже еще в 1980-е – привет сериалу «Слово пацана») поход «на дискотеку в соседнее село» означал конфликт с местными, и понравившуюся девушку надо было в прямом смысле отбить. Отчего она становилась, конечно же, желаннее.

А еще: вспомните, как радостно во времена советского дефицита было «достать» джинсы или жвачку. Даже если одежда сидела так себе. И какой унылой рутиной выглядит поход за теми же джинсами сегодня.

КСТАТИ

Другие странные связи еды и психологии

- еда вкуснее, если готовит другой. Когда вам приносят блюдо, процесс готовки которого вы не видели, это возбуждает любопытство – а от собственного продукта вы и так знаете, чего ожидать. Этим объясняется, почему женщины так любят рестораны, ведь дома готовят в основном они.

- кусочки и остатки вкуснее: и мы так радуемся, когда обнаруживаем на дне хлебницы остатки кекса, которые давно зачерствели.

- в желудке всегда найдется место десерту: сахар приносит столь мощное удовольствие, что блокирует чувство сытости. И тортик точно влезает.

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