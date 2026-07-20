Вышла на несколько минут и пропала: в подмосковном Пущино сутки ищут 13-летнюю школьницу

Полиция и волонтеры из подмосковного городка Пущино Серпуховского района уже почти сутки ищут 13-летнюю школьницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция и волонтеры из подмосковного городка Пущино Серпуховского района уже почти сутки ищут 13-летнюю школьницу. Десятки человек объединились, чтобы прочесывать близлежащие садовые товарищества, леса и «заброшки», автовладельцы просматривают данные с видеорегистраторов в поисках следов девочки.

KP.RU узнал подробности исчезновения школьницы от ее матери.

Около 21:30 в воскресенье, 19 июля, Василиса Автайкина пропала в районе СНТ «Биоприбор», находящемся в 2,5 километрах от Пущино.

Пропавшая в Пущино 13-летняя девочка. В день исчезновения она была одета в черную кофту и черные джинсы.

— У нас в СНТ два участка, один наш, второй — нашей бабушки, — рассказала мать Василисы Наталья. — Дочка вернулась от нее и обнаружила, что обронила где-то по дороге колечко. Сказала, что попробует буквально минут 20 его поискать с фонариком. Телефон Василиса с собой не взяла, все ее вещи остались здесь. Краски так и разложены, которыми она в тот день рисовала.

После того, как стало ясно, что школьница задерживается, родные отправились ее искать. Безуспешно. С 6 утра на следующий день к поискам подключились кинологи с собаками. Они взяли след, но он потерялся у лавочки недалеко от дороги на повороте к СНТ.

— Наталья, возможно, с Василисой раньше случалось что-то подобное? Она убегала из дома?

— Нет, никогда. Она домашний ребенок.

Василиса Автайкина пропала в районе СНТ «Биоприбор» Фото: Предоставлено "КП".

Пущинцы и активисты «Лизы Алерт» создали группу по поиску девочки, осмотрели всю округу. Казалось, в какой-то момент появилась зацепка — водитель скинул кадры с видеорегистратора, на которых видно, как по обочине дороги идет девочка-подросток. Но Наталья сказала, что это не ее дочь.

В поисковой группе уже больше ста человек. Поиски продолжаются.

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