Началась мобилизация судов? В Мурманске появились фейковые сообщения о создании «народной флотилии»

Сообщения о мобилизации частных судов в Мурманске оказались ложными. Фото: Aleksandr Medvedkov/Shutterstock/Fotodom

В мессенджерах и Telegram-каналах Мурманской области появился пугающий «официальный» буклет и постановление губернатора. Якобы правительство региона, не справившись с логистикой и не имея топлива для госфлота, запускает «Народную флотилию». Частных владельцев лодок и катеров принуждают возить государственные грузы за свой счет. Разбираем по пунктам, почему этот документ — не что иное, как цифровая галлюцинация.

«Комсомольская правда» проводила проверку в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа».

На самом деле никакого указа не существует. В официальном канале губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет ни слова о «Народной флотилии» или использовании возможностей частников. Если же обратиться к Порталу официальной правовой информации, то постановление № 438-ПП от 16 июля 2026 года мы там не найдем. Мошенники часто используют реалистичные номера, чтобы вызвать больше доверия.

Документ с номером 438-ПП действительно есть в базе, но датирован он 2024 годом и регулирует исключительно вопросы здравоохранения, а не внутреннего судоходства.

Визуальный и лингвистический анализ самого «буклета» показал - перед нами плохо сделанный ИИ-продукт.

Во-первых, геральдика. Двуглавый орел в шапке документа лишен симметрии, а его элементы напоминают кляксы. Круглая печать и QR-код внизу превратились в размытые абстрактные пятна, нечитаемые для сканеров.

Во-вторых, верстка. Шрифты «гуляют»: буквы имеют разную высоту, ширину и наклон. Нейросеть лишь имитирует кириллический печатный текст, из-за чего строки кривые, а некоторые символы недорисованы или заменены на похожие иероглифы.

В-третьих, «коронные» опечатки. В третьем пункте текста фраза «в случае невозможности личного участия» трансформируется в «ликшого участия». Слово «ликшого» не существует ни в одном языке мира — это типичный сбой ИИ при попытке сгенерировать кириллицу.

Но даже если отвлечься от кривых букв, текст фейка ломается о базовую логику и законы РФ. Авторы подделки используют термин «добровольно-принудительная мобилизация». Это юридический оксюморон, сочетание взаимоисключающих понятий.

Далее — финансы. Фейк утверждает, что «расходы на топливо и экипаж — за счет владельца». Это прямое нарушение законодательства о реквизиции или мобилизации имущества для государственных нужд. Согласно нормам Гражданского кодекса и профильным ФЗ, любое изъятие техники или привлечение граждан к выполнению госзадач строго регламентируется и подразумевает государственную компенсацию.

Цель таких вбросов одна - посеять панику, вызвать недовольство людей, заставить их избавляться от собственности или владеть ею по «серым» схемам. На это указывает очень эмоциональный текст самого сообщения, который подкрепляется только фейковыми доказательствами.