Кофеин, как известно, стимулирует работу мозга. Он начинает работать в целом быстрее, улучшается концентрация, ощущается бодрость Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Откушать кофию

Вот вам интересный факт. Оказывается, Екатерина Великая пила по пять чашек кофе в день. На этот объем у нее уходило 400 г зерен примерно (по 80 г на чашку). Сейчас на чашку уходит 7-9 г зерен. Пить это густое варево было нельзя. Его императрица ела ложкой. Так что «откушать кофию» — это буквальное выражение.

Кофеин, как известно, стимулирует работу мозга. Он начинает работать в целом быстрее, улучшается концентрация, ощущается бодрость. Вы только представьте, как бодра была императрица!

А на кофейной гуще, которая оставалась после «скушанного кофе» слуги варили бодрящий напиток себе еще несколько раз.

Кстати, о гуще. У настоящих кофеманов ее копится много. Неужели просто выбрасывать?

- Ни в коем случае! Гуща от хорошего кофе — это универсальное и экологичное средство, которое можно использовать во многих сферах домашнего хозяйства, - советует Аида Синицына, эксперт по клинингу и автор книги «Легкость Быт и Я», которая вышла в издательстве «Комсомольская правда». В ней в легкой и порой шутливой форме читатели получают серьезную информацию о том, как сэкономить силы во время уборки дома и совместить это с любовью к себе. – Кофейная гуща – это биоразлагаемый продукт, который делает дом чище, сад красивее, а вас ухоженнее.

Гуща от хорошего кофе — это универсальное и экологичное средство. Фото: sebra/Shutterstock/Fotodom

В уборке

Кофейная гуща прекрасно поглощает неприятные запахи:

- в холодильнике - положите на блюдечко;

- в мусорном ведре - насыпьте на дно на бумажное полотенце;

- в обуви (положите тканевые мешочки с гущей на ночь внутрь обувной пары);

- в платяном в шкафу (тканевый мешочек с высушенной гущей разместите между вещами).

Но! Гуща должна быть хорошо высушенной! Иначе заплесневеет и будет только хуже.

Уход за телом

Смешайте кофейную гущу с вашим гелем для душа или кокосовым маслом — это натуральный мягкий и очень эффективный скраб без удара для бюджета.

Цветоводство

- Удобрение для растений - в кофейной гуще содержится азот, калий, фосфор и микроэлементы. Особенно хороша она для кислотолюбивых растений - роз, азалий, рододендронов, голубики, папоротников.

Как применять: смешивать с почвой или посыпать вокруг растений.

- Идеально подходит для компоста - она привлекает червей, а значит ускоряет разложение.

- Отпугивает слизней улиток и садовых муравьев - посыпьте гущу вокруг растений.

Мария Евсеева, автора книги "Сад мечты моей", также вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», подтверждает:

- Конечно, в кофейной гуще нет такого большого содержания полезных веществ, как в удобрениях. Но она, однозначно, полезна. Поэтому ее можно использовать для растений, как дополнительную вкусняшку.

Фото: Роман Садовой

Попробовать и влюбиться

Тем временем у нас для вас хорошая новость. «Комсомольская правда» начала продвижение на российском рынке кофе из Уганды.

Слышали о таком? Нет? А между тем именно угандийский кофе признан одним из лучших в мире.

Изначально африканская Уганда считалась родиной дикорастущей робусты. Кофе здесь рос сам по себе многие сотни лет, пока местные жители не поняли, что на этом можно зарабатывать. Теперь выращивание сорта робуста - основа основ экономики Уганды. Арабику завезли в страну позже, уже в ХХ веке, но сорт тоже прекрасно прижился.

Кофейные зерна поступают в Россию напрямую из Уганды из района Бугису, известного своими вулканическими почвами (андсоли). Именно они считаются одними из самых плодородных в мире. В андосолях содержится калий, цинка фосфор, бор, железо, кальций, натрий и другие минералы, обеспечивающие высокое качество урожая.

Из-за особенностей почвы нужной высоты и затенения, вулканический угандинский кофе отличается мягким сбалансированным вкусом с умеренной сладостью и ощутимыми минеральными нотами.

Обжаривают угандинский кофе уже у нас, в России, причем очень маленькими партиями. Так напиток остается максимально ароматным.

Попробуйте – 100-процентную арабику и арабику с робустой! Хотя бы из любопытства. Поверьте, когда распробуете, влюбитесь в этот вкус навсегда.

И да, не выкидывайте гущу! Она вам пригодится.