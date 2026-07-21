В отпуск с книгой: для острых ощущений, душевного тепла и полезных идей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отпуске, наконец-то вырвавшись из круговорота дел и забыв на время о повседневной суете, так здорово достать с полки те самые отложенные книги и с первой же страницы погрузиться во что-то волнующее и увлекательное.

Кому то хочется пощекотать нервы и заглянуть в тёмные уголки человеческой природы, кому то — найти тихий уголок для душевного разговора, а кто то мечтает, чтобы время в дороге или на пляже прошло с пользой. В нашей подборке — книги, которые закрывают все эти желания.

Разные жанры, разные настроения — но каждая из них умеет по своему захватывать и не отпускать до последней страницы. Выбирайте то, что ближе именно вам.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

Любителям острых ощущений — тру крайм

«Эпштейн. Империя монстра»: расследование, от которого сложно оторваться.

Маршрут этой истории пролегает от небоскрёбов Манхэттена до уединённых атлантических островов: бывший учитель сумел подчинить себе влиятельнейших людей мира, а его файлы стали интернет сенсацией. Сухие архивные данные обретают силу остросюжетного триллера с открытым финалом.

Привычные сюжеты про Эпштейна — острова, скандальные вечеринки, загадочная смерть в заключении — лишь видимая часть истории. Книга не ограничивается пересказом новостей: она вскрывает скрытые пласты. Откуда у сына дворника взялись миллиардные амбиции? Почему видные политики старательно вычёркивали из биографии полёты на «Лолите Экспресс»? И как вышло, что жертвы вместо побега втягивались в систему, становясь посредницами своего мучителя?

Андрей Абрамов, автор книги и журналист «Комсомольской правды» с присущей ему журналисткой скрупулёзностью обнаружил неожиданные пересечения с российской действительностью, заглянул в содержимое тайного сейфа и проследил последние связи Эпштейна — те самые звонки, сделанные в момент, когда земля уже уходила у него из под ног.

Лирические эссе

«Маленькая девочка в большом мире»: истории, которые напоминают, как важно оставаться собой.

Сборник искренних рассказов Регины Бурд: в нём личная история переплетается с маленькими чудесами повседневности.

Регина известна как основательница кондитерской «Любовь и сладости», жена лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и мама четверых детей. Но в этой книге она прежде всего — человек, который не боится быть уязвимым. Её истории — про путь от робкой девочки, чувствующей себя чужой в шумном мире, до женщины, научившейся слышать себя и превращать тепло домашнего уюта в дело жизни.

В сборник вошли откровенные рассказы о детстве, полном тонких переживаний, о поиске своего места в творчестве, о зарождении и расцвете любви, о радостях и вызовах материнства. Через эти истории Регина мягко напоминает: отличаться от других — не изъян, а особенность, которую стоит беречь. Быть «другой» не страшно, если оставаться верной себе и принимать решения сердцем.

Особенный шарм книге придают детали, связывающие слова с ощущениями: ароматы свежей выпечки, тихий разговор за кухонным столом, трепет перед каждым новым шагом. Это не просто воспоминания — это приглашение замедлиться, прислушаться к себе и увидеть красоту в привычных моментах. Любимые рецепты и тёплые семейные фотографии делают повествование ещё более доверительным и живым.

Нон-фикшн

«Порядочные люди»: даже в отпуске можно легко и просто наметить план, как навести порядок дома без стресса.

Если вы устали от бесконечной уборки, после которой хаос будто возвращается сам собой: вещи снова расползаются по всему дому, а самое нужное по закону подлости куда то исчезает — загляните в эту книгу.

Её автор — эксперт по организации хранения Елена Третьякова — не просто даёт советы, а предлагает системный подход, который помогает раз и навсегда навести порядок в доме и, что особенно важно, в голове. Взгляните на дом как на логистическую систему: попробуйте отследить путь каждой вещи, понять, где она «застревает», почему не возвращается на место и какие бытовые привычки этому способствуют.

Вместе с автором разберете типичные сценарии — от «кучи на стуле» до «всё есть, но ничего не найти» — и узнаете, как их перестроить. Как совмещать красоту с удобством и добиваться того, чтобы хранение было практически невидимым. Как зонировать пространство даже в небольшой квартире, как сортировать вещи без чувства вины и как внедрять новые привычки так, чтобы они не требовали героических усилий. И это вовсе не про идеальную картинку из журнала, а про комфортный быт.

А реальные истории людей, у которых получилось превратить свое захламлённое пространство в уютный, продуманный дом напомнят вам, что вы не одиноки в своих трудностях. И все возможно.

Отпуск — самое классное время, так здорово никуда не спешить и просто спокойно почитать. Тёплый ветерок, чаек-кофеек, книга в руках — все остальное может подождать.