«Теперь стало уже лучше, переломы не так беспокоят»: Пенсионерка, поймавшая выпавшего с 4 этажа ребенка, пошла на поправку

Сейчас Галина Федоровна идет на поправку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

30 июня в Калининграде 71-летняя Галина Долгалева спасла жизнь двухлетнему мальчику, выпавшему из окна квартиры на четвертом этаже. Пенсионерка успела подбежать под окна и поймать ребенка, приняв на себя весь удар. Малыш отделался легкими травмами, а сама женщина получила тяжелые переломы. Сейчас Галина Федоровна идет на поправку и готовится к выписке.

- Спустя несколько недель я чувствую себя значительно лучше. Переломы стали меньше беспокоить, а самые простые движения больше не причиняют такой сильной боли. Теперь я хотя бы ходить могу. Но все равно пока еще трудновато, — рассказала Галина Федоровна KP.RU. - В среду меня выписать должны. Дел дома уже скопилось много, нужно будет все переделать. Дочки помогут, поэтому пока грандиозных планов не строю.

Спасенный мальчик уже давно находится дома. По словам женщины, он чувствует себя хорошо.

— После случившегося мы хорошо общаемся с семьей ребенка. И мама его мне несколько раз звонила, и его папа приезжал навестить в больницу. Почему бы мне с ними не общаться?

Накануне стало известно, что Галину Федоровну удостоят премии имени Тиграна Кеосаяна.

Она признается, что пока даже не думала, на что потратит денежную награду.

— Я пока еще не строила планов о том, на что потрачу премию. Вариантов много, но пока не хочу их называть. Сейчас хочется просто до конца вылечиться.

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