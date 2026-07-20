Вернувшаяся в Россию Савельева заявила о новом этапе после расставания с Сафоновым

Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Кирилл Сафонов в 2022 году уехал в Израиль. Вместе с ним Россию покинули его жена – экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева и сын Леон. Звезда сериала «Татьянин день» часто рассказывал, как ему нравится его вторая родина. Однако после мартовских обстрелов актер предпочел покинуть Израиль и переехал в США, где живет его дочь от первого брака.

Саша же вместе с сыном вернулась в Россию. Артистка снова поселилась в Москве, где она работает и ухаживает за больной мамой. Расставшиеся супруги общаются через соцсети.

В минувшие выходные Савельева отдохнула в Санкт-Петерурге. В своем блоге певица рассказала, что осталась под большим впечатлением от посещения города на Неве. Кроме того, Саше удалось искупаться и позагорать в загородном комплексе с бассейном.

На своей странице экс-солистка «Фабрики» опубликовала несколько снимков в черном бикини. Саша похвасталась стройной фигурой и объявила, что теперь она чувствует себя новым человеком. Артистка призналась, что к ней пришло ощущение легкости и желание самой выбирать свою судьбу. По словам Савельевой, сейчас в ее жизни все меняется.

«Какое-то очень волнительное ощущение, что в моей жизни начинается совсем новый этап. Кажется, я стала той девушкой, которой всегда хотела быть... Легкой. Живой. Увлеченной своей жизнью. У которой столько всего впереди. Свои планы, свои желания, свои идеи», - рассказала Саша.

Певица в выходные отдохнула в Петербурге. Фото: соцсети.

Артистка заявила, что научилась быть счастливой именно сейчас.

«Я долго шла к этому состоянию. К ощущению, что я могу хотеть, выбирать, менять что-то в своей жизни. Кажется, когда это состояние появляется внутри, жизнь действительно начинает меняться снаружи. И моя сейчас меняется очень сильно», - написала артистка на своей странице.

Кирилл Сафонов решил прокомментировать интригующее заявление жены.

«Ты молодец!» - написал актер под постом Саши.

Сейчас 53-летний Сафонов живет в Нью-Йорке, где обосновалась его дочь. 31-летняя Анастасия родилась в браке артиста с первой женой Еленой. Они прожили вместе 10 лет, после развода экс-супруга с дочерью остались в Израиле.

У Кирилла Сафонова двойное гражданство – России и Израиля. В Тель-Авиве еще в 90-х годах обосновались его мама и сестры. В молодости Сафонов несколько лет жил в Израиле и хорошо выучил иврит. Именно там он дебютировал в кино, играл в спектаклях театра «Гешер», а в периоды безденежья подрабатывал барменом в баре. Переехав в Россию, Кирилл продолжал жить на две страны. После начала СВО он окончательно перебрался в Израиль.

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