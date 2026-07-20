Певец Кирилл Туриченко проиграл деньги, поставив на Аргентину: «Мне казалось, что они победят»

По словам Туриченко, часть выигрыша ему удалось получить по ходу чемпионата, однако в итоге все вернулось обратно из-за ставки на финальный матч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец и участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в разговоре с KP.RU поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу. Артист признался, что внимательно следил за турниром, делал ставки и до последнего верил в победу Аргентины.

По словам Туриченко, часть выигрыша ему удалось получить по ходу чемпионата, однако в итоге все вернулось обратно из-за ставки на финальный матч. «Я следил за чемпионатом мира все это время. Мало того, что следил, так я еще и пару ставок делал. И даже немножко заработал. Но все, что заработал в конце, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит», — рассказал певец.

При этом артист отметил, что испанская сборная в решающей игре выглядела сильнее. Особенно его удивил один показатель матча. «Испанцы были, конечно, лучше. И неожиданно было, что за все время игры Аргентина не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцам», — отметил Туриченко.

Отдельно исполнитель обратил внимание на саму атмосферу финала. По его словам, организаторы смогли превратить спортивное событие в масштабное шоу, объединив футбол и музыку. «Американцы сделали большое шоу. И, наверное, впервые я увидел, когда спорт и искусство вот воссоединились на таком классном уровне. Поэтому очень много звезд выступало, очень много звезд присутствовало», — поделился артист.

Сам турнир, по мнению Туриченко, подарил болельщикам сразу несколько новых имен в мировом футболе. Среди главных открытий он выделил норвежца Эрлинга Холанда и вратаря сборной Кабо-Верде. Также Туриченко упомянул историю юного футболиста Ламина Ямаля, который выиграл чемпионат мира в 19 лет.

«Очень много открылось новых, интересных суперзвезд футбола. Самый уникальный, конечно, это, наверное, Холанд из Норвегии. И, конечно же, хотел бы отметить вратаря Кабо-Верде. То есть очень много открытий. Ну и, конечно же, история про Ямаля, который в 19 лет под 19-м номером выступал, стал победителем и завоевал чемпионство. Учитывая, что Месси уходит, а Месси первый раз выступал как раз под 19-м номером», — отметил Кирилл Туриченко.

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