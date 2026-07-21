Замечательный мужик летом купит пуховик: Какие покупки выгоднее всего совершить летом

В несезон скидки на товары достигают 50 и даже 70 процентов. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom Фото: другой источник..

Кто покупает летом шарф (а также прочую теплую одежду и обувь), тот поступает мудро! Потому что в несезон скидки на такие товары достигают 50 и даже 70 процентов.

В это время у торговли есть целый ряд причин потрафить покупателю. Летом народ разъезжается в отпуска и на дачи, в торговых центрах становится тише. Скидки и акции помогают магазинам и брендам напомнить о себе и привлечь клиентов.

- Магазинам нужно освободить склады под новые осенние коллекции - и они распродают нереализованное с большим дисконтом, - объясняет Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Конечно, не надо уподобляться этой модели с показа в Нью-Йорке и скупать все подряд. Но запастись тем, что действительно нужно, имеет смысл именно в скидочный период. balenciaga.com

Устраивая аттракцион невиданной щедрости, производители и торговые сети внакладе не остаются: они изначально планируют, что часть товара будет продана с уценкой. Это помогает бизнесу прогнозировать выручку и получать живые деньги, а нам - сэкономить.

Вместе с Марией Иваткиной «КП» составила список самых выгодных покупок середины и конца лета.

Косметика и парфюмерия

Скидки: до 30%

На этом рынке осень - также время новинок.

- Прошлогодние лимитированные коллекции, включая наборы - например, новогодние или к 8 Марта, - уходят со скидками перед очередным обновлением ассортимента, - говорит эксперт.

Совет: обращайте внимание на сроки годности!

Смартфоны и электроника

Скидки 25 - 30%

Осень - традиционное время, когда производители гаджетов выводят на рынок свои новинки.

- Поэтому летом магазины снижают цены на более устаревшие модели. Если вы не гонитесь за последней линейкой, вполне можно сэкономить на покупке, - считает Мария Иваткина.

Чехлы, пауэрбанки и другие мелочи тоже часто участвуют в летних акциях.

Бытовая техника

Скидки 25 - 30%

Пока на улице жарко, мало кому нужны обогреватели и тепловое оборудование, так что летом цены на них минимальны.

А еще летом снижается спрос на холодильники, плиты, духовые шкафы, поэтому магазины распродают залежавшиеся модели.

Пледы, подушки, одеяла

Скидки 30 - 50%

В жаркую пору падает спрос и на домашний текстиль, его продают с дисконтом. Отличное время, чтобы купить уютный плед, обновить одеяла и подушки.

Мебель

Скидки 15 - 20%

Пока народ жарит шашлыки, качается в гамаках и пропалывает грядки на дачах, мебельные центры скучают по покупателям. Чтобы привлечь их, торговля объявляет акции и скидки. Кроме того, на мебель тоже есть своя мода. Поэтому диваны и кресла из прошлогодних коллекций можно купить на распродаже.

Зимние шины

Скидки 10 - 15%

- Продавцы стимулируют ранние покупки, чтобы растянуть спрос и избежать ажиотажа осенью. Покупка автомобильных шин вне сезона - хорошая идея, если есть, где их хранить, - напоминает Мария Иваткина.

Спортивный инвентарь

Скидки: до 50%

- Лыжи, сани, сноуборды, - товар громоздкий, его хранение обходится дорого, поэтому цены снижают ради освобождения места на складах под более актуальный сезонный ассортимент, - говорит эксперт.

По аналогии с летней одеждой к августу дешевеет и летний спортинвентарь. Магазины начинают отдавать со скидкой сапборды, роликовые коньки и доски, палатки и надувные лодки.

Летние вещи и аксессуары

Скидки: 30 - 50%

Распродажи шорт, футболок, топов, а также плавок и купальников начинаются во второй половине июля. А самые привлекательные цены - в августе, когда магазины освобождают залы и склады для осенне-зимней коллекции.

Совет: выбирайте базовые принты и цвета - белый, бежевый, розовый, черный, все оттенки синего. Они не выходят из летней моды уже много лет.

Кстати, в это же время можно ждать хороших скидок и на детскую одежду - накануне осени торговля старается избавиться от летнего ассортимента.

Зимняя одежда и обувь

Скидки: 30 - 70%

Отправляясь на летний шопинг за теплыми вещами, важно иметь в виду, что мода изменчива.

- То, что было в тренде в 2026-м, может потерять актуальность в сезоне-2027. Поэтому лучше сосредоточить внимание на базовых вещах (классические пальто, кожаные сапоги, свитеры), которые не зависят от сиюминутных трендов, - советует Мария Иваткина. - А платки, шарфы, шапки и перчатки можно докупить осенью.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Где найти снег в июле

Хорошо советовать: покупайте лыжи и пуховики летом. А ничего, что в эту пору в магазинах их днем с огнем не сыщешь?

И все же найти зимний ассортимент посреди лета можно!

В крупных спортивных магазинах, например, на самых выгодных местах - сезонная одежда и аксессуары, но в дальнем углу будут и лыжи, и коньки, и зимние куртки - торговые площади позволяют. Почти круглый год зимними вещами также торгуют на крупных вещевых рынках. И, разумеется, в интернете.

- Помогает сэкономить и купить товар с лучшей ценой сортировка по скидке, которая доступна на многих площадках, - говорит Мария Иваткина. - Также можно искать товары на сайтах объявлений. Вещь с рук, да еще и не в сезон может стоить и в два раза дешевле. Например, сейчас можно купить искусственную елку, которую человек решил продать перед переездом, чтобы не тащить с собой лишнее.

Не стоит терять голову на распродажах и покупать все подряд только потому, что дешево - такая «экономия» нередко, наоборот, превращается в бессмысленные расходы.

- Чтобы избежать излишних трат, четко определите список необходимого и не отступайте от него, - советует Мария Иваткина. - Цель - не просто потратить деньги на вещи, которые затем будут пылиться на полке, а оптимизировать расходы.

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