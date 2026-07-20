Кирилл Плетнев попросил о помощи из-за тяжелой болезни сына: "40 дней он борется"

Кирилл Плетнев сделал заявление о болезни сына Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

У актера Кирилла Плетнева трое сыновей от разных женщин. Артист хорошо ладит с наследниками, несмотря на разрыв с их мамами. Он много времени проводит с мальчиками. А на днях сделал печальное заявление.

Кирилл Плетнев попросил помочь его старшему сыну. По словам 46-летнего актера, Георгий тяжело болен. Заботливый отец ищет отпрыску хорошего врача.

Кирилл рассказал, что его первенец болеет уже долгое время. "Требуется помощь. Моему старшему сыну очень нужен хороший доктор, лор, ухо-горло-нос. На протяжении 40 дней он борется с температурой, насморком, больным горлом и конъюнктивитом", - посетовал Плетнев.

У актера трое сыновей от разных женщин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По результатам анализов 19-летнему юноше прописали антибиотики. "Есть ощущение, что это какой-то вирус, который не могут определить", - заключил многодетный отец.

Напомним, у Плетнева трое сыновей от разных женщин. Первенец появился на свет в 2007 году от юриста Анны Голиковой.

15-летний Федор родился в союзе с актрисой Лидией Мизюлиной. Супруги развелись через год после рождения малыша.

10-летний Александр появился в браке с Нино Нинидзе. Разрыв с женой актер переживал особенно тяжело. Их брак рухнул в 2019 году. Тогда актриса публично заявила, что осталась очень разочарована экс-супругом. Вместе Нино и Кирилл прожили четыре года. Плетнев после расставания с третьей женой решился на откровение и рассказал, что много лет страдает от панических атак. "Я шел по улице и понял, что не могу вздохнуть. Тогда это все закончилось скорой. С тех пор эти панические атаки посещают меня перманентно… Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться", - делился артист.

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