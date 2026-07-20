Здравоохранение Москвы: Путь к активному возрасту 80+ покажет цифра

Искусственный интеллект подскажет врачу, где на снимках потенциально опасные зоны. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Росконгрессом, в рамках сессии «Говорит и показывает Москва» столица раскрыла секреты того, что помогает приблизить среднюю ожидаемую продолжительность жизни к отметке 80+. Как современное здравоохранение помогает жить дольше и качественнее? Почему верные решения не всегда требуют гигантских денег и супертехнологий? Многие наработки Москвы вполне реально внедрить в регионах уже в ближайшее время, достаточно грамотно выстроить процессы, использовать то, что уже есть, и наладить сотрудничество между больницами и ведомствами, подчеркнули эксперты.

СЛЕПОК КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

- У нас уже 15 лет работает единая цифровая платформа здравоохранения. За эти годы система объединила все составляющие медицинской помощи, все подведомственные организации департамента и всех пациентов города. Все, что происходит в системе здравоохранения Москвы - каждое обращение пациента, каждая консультация, фиксируется в ЕМИАС в электронной медицинской карте. Там хранятся и текстовые данные, и изображения, и видео - вся история медицинской помощи жителям.

Столица показала принципиально новый подход к работе с медицинскими данными.

- Уже два года как мы полностью перешли на принцип, когда вся управленческая отчетность и аналитика строится на данных, которые врач вносит на приеме. Эти данные обезличены, но именно такой подход позволяет нам делать систему значительно более открытой и честной как по отношению к врачам, так и по отношению к пациентам. Мы объединяем технологии и реальную практику, чтобы цифровой слепок был максимально честным и правдивым. И вот это высокое качество данных позволяет нам уверенно надстраивать над ЕМИАС современные сервисы, в частности сервисы компьютерного зрения, - рассказал Илья Тыров.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ «ЗАМЫЛИВАЕТСЯ»

При этом Москва не держит технологию только для себя.

- Коллеги из регионов знают про наш проект «МедИИ».

Мы активно передаем эти модели искусственного интеллекта в другие субъекты, чтобы они тоже могли ими пользоваться и получать реальную пользу, - говорит эксперт.

Самое важное - правильно встроить результаты работы искусственного интеллекта в повседневную практику врача. Чтобы они действительно влияли на процесс.

- Например, если в исследовании выявлена патология, такое заключение врач видит в первую очередь. Если патологии нет, его можно посмотреть позже. Мы стараемся выстраивать работу именно так, - говорит Илья Тыров. - Сегодня у нас уже есть хорошо отработанные практики применения компьютерного зрения в маммографии, рентгенологии, флюорографии. И мы продолжаем двигаться дальше.

Онлайн-чекап для занятых Николай Рубцов, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

- Сегодня растет число людей, которые активно следят за своим здоровьем, особенно в поколении 30 - 40 лет. При этом классическая диспансеризация для них неудобна: несколько визитов в поликлинику в плотном графике жизни - слишком высокая цена. Поэтому Москва изменила подход, первый этап чекапа перевели в онлайн. Теперь он начинается дома на диване в удобное время.

Человек заполняет анкеты, проходит простые функциональные тесты по видеоинструкциям, загружает данные с домашних весов и умных часов. Все это автоматически объединяется с информацией из единой электронной медицинской карты.

ИИ анализирует данные и формирует персональный профиль рисков, а дальше - индивидуальную программу дополнительного обследования. Нагрузка на врачей существенно снизилась, а точность оценки выросла.

- Генеративный искусственный интеллект, который помогает анализировать данные и давать рекомендации, - это та технология, которой мы готовы делиться с регионами, - подчеркнул Николай Рубцов.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ

Ольга Соколовская, директор Центра внедрения современных технологий управления медицинскими организациями Москвы:

- Плановая госпитализация раньше была настоящим «черным ящиком» - и для пациента, и для врача. Связь между поликлиникой и стационаром практически отсутствовала. Врач выписывал направление «вслепую», а пациент бегал по больницам, тратя месяцы на ожидание и новые визиты, - говорит Ольга Соколовская. - Теперь врач поликлиники создает одну цифровую заявку, которую сразу видят все подходящие стационары города. Больницы оперативно предлагают свои условия, видят электронную карту и принимают решение удаленно.

Для сложных случаев (15 - 20%) подключаются главные внештатные специалисты - решение принимается коллегиально. Врач поликлиники получает конкретные варианты и продолжает вести пациента, а сам пациент в приложении с первого дня видит все этапы, отклики стационаров и может выбирать удобные время и место.

Что из этого регионы могут внедрить уже завтра?

• Четкие договоренности между поликлиниками и стационарами.

• Единый формат заявок и регулярные совместные разборы реальных кейсов.

• Коллегиальное принятие решений вместо «заочного голосования».

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Насколько ИИ задействован на самых ранних этапах профилактики и заботы о здоровье?

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

- Сегодня на пенсию выходят люди, которым в середине 1990-х было около 30 лет. Уровень цифровой культуры основной аудитории «Московского долголетия» в Москве (и в целом в России) уже достаточно высокий. Для управленцев искусственный интеллект в доступных приложениях стал неотъемлемой частью работы. Скоро мы перестанем задавать вопрос «Какова роль ИИ?». Технологии развиваются объективно, независимо от нашего желания. Есть два пути: либо отставать, маскируя это «традиционными методами», либо сохранять темп. Мэр Москвы неоднократно подчеркивал, что самое важное - выбрать правильный темп. Если темп выбран, команда помогает тем, кто немного отстает. Но критическое отставание исправить уже очень сложно.

Что регионы могут взять на вооружение уже сейчас?

• Провести аудит цифровой грамотности своей аудитории старшего возраста.

• Использовать существующие доступные ИИ-инструменты в приложениях для социализации и общения людей старшего возраста - онлайн-клубы, чат-боты, рекомендации активностей.

• Выбрать правильный темп цифровизации и системно помогать тем, кому сложнее, а не надеяться только на традиционные офлайн-методы.