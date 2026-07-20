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Общество20 июля 2026 22:00

Здравоохранение Москвы: Путь к активному возрасту 80+ покажет цифра

Столица раскрыла для коллег из регионов готовый опыт по повышению продолжительности жизни
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Искусственный интеллект подскажет врачу, где на снимках потенциально опасные зоны.

Искусственный интеллект подскажет врачу, где на снимках потенциально опасные зоны.

Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Росконгрессом, в рамках сессии «Говорит и показывает Москва» столица раскрыла секреты того, что помогает приблизить среднюю ожидаемую продолжительность жизни к отметке 80+. Как современное здравоохранение помогает жить дольше и качественнее? Почему верные решения не всегда требуют гигантских денег и супертехнологий? Многие наработки Москвы вполне реально внедрить в регионах уже в ближайшее время, достаточно грамотно выстроить процессы, использовать то, что уже есть, и наладить сотрудничество между больницами и ведомствами, подчеркнули эксперты.

СЛЕПОК КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

- У нас уже 15 лет работает единая цифровая платформа здравоохранения. За эти годы система объединила все составляющие медицинской помощи, все подведомственные организации департамента и всех пациентов города. Все, что происходит в системе здравоохранения Москвы - каждое обращение пациента, каждая консультация, фиксируется в ЕМИАС в электронной медицинской карте. Там хранятся и текстовые данные, и изображения, и видео - вся история медицинской помощи жителям.

Столица показала принципиально новый подход к работе с медицинскими данными.

- Уже два года как мы полностью перешли на принцип, когда вся управленческая отчетность и аналитика строится на данных, которые врач вносит на приеме. Эти данные обезличены, но именно такой подход позволяет нам делать систему значительно более открытой и честной как по отношению к врачам, так и по отношению к пациентам. Мы объединяем технологии и реальную практику, чтобы цифровой слепок был максимально честным и правдивым. И вот это высокое качество данных позволяет нам уверенно надстраивать над ЕМИАС современные сервисы, в частности сервисы компьютерного зрения, - рассказал Илья Тыров.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ «ЗАМЫЛИВАЕТСЯ»

При этом Москва не держит технологию только для себя.

- Коллеги из регионов знают про наш проект «МедИИ».

Мы активно передаем эти модели искусственного интеллекта в другие субъекты, чтобы они тоже могли ими пользоваться и получать реальную пользу, - говорит эксперт.

Самое важное - правильно встроить результаты работы искусственного интеллекта в повседневную практику врача. Чтобы они действительно влияли на процесс.

- Например, если в исследовании выявлена патология, такое заключение врач видит в первую очередь. Если патологии нет, его можно посмотреть позже. Мы стараемся выстраивать работу именно так, - говорит Илья Тыров. - Сегодня у нас уже есть хорошо отработанные практики применения компьютерного зрения в маммографии, рентгенологии, флюорографии. И мы продолжаем двигаться дальше.

Онлайн-чекап для занятых Николай Рубцов, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

- Сегодня растет число людей, которые активно следят за своим здоровьем, особенно в поколении 30 - 40 лет. При этом классическая диспансеризация для них неудобна: несколько визитов в поликлинику в плотном графике жизни - слишком высокая цена. Поэтому Москва изменила подход, первый этап чекапа перевели в онлайн. Теперь он начинается дома на диване в удобное время.

Человек заполняет анкеты, проходит простые функциональные тесты по видеоинструкциям, загружает данные с домашних весов и умных часов. Все это автоматически объединяется с информацией из единой электронной медицинской карты.

ИИ анализирует данные и формирует персональный профиль рисков, а дальше - индивидуальную программу дополнительного обследования. Нагрузка на врачей существенно снизилась, а точность оценки выросла.

- Генеративный искусственный интеллект, который помогает анализировать данные и давать рекомендации, - это та технология, которой мы готовы делиться с регионами, - подчеркнул Николай Рубцов.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНСИЛИУМ

Ольга Соколовская, директор Центра внедрения современных технологий управления медицинскими организациями Москвы:

- Плановая госпитализация раньше была настоящим «черным ящиком» - и для пациента, и для врача. Связь между поликлиникой и стационаром практически отсутствовала. Врач выписывал направление «вслепую», а пациент бегал по больницам, тратя месяцы на ожидание и новые визиты, - говорит Ольга Соколовская. - Теперь врач поликлиники создает одну цифровую заявку, которую сразу видят все подходящие стационары города. Больницы оперативно предлагают свои условия, видят электронную карту и принимают решение удаленно.

Для сложных случаев (15 - 20%) подключаются главные внештатные специалисты - решение принимается коллегиально. Врач поликлиники получает конкретные варианты и продолжает вести пациента, а сам пациент в приложении с первого дня видит все этапы, отклики стационаров и может выбирать удобные время и место.

Что из этого регионы могут внедрить уже завтра?

• Четкие договоренности между поликлиниками и стационарами.

• Единый формат заявок и регулярные совместные разборы реальных кейсов.

• Коллегиальное принятие решений вместо «заочного голосования».

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Насколько ИИ задействован на самых ранних этапах профилактики и заботы о здоровье?

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

- Сегодня на пенсию выходят люди, которым в середине 1990-х было около 30 лет. Уровень цифровой культуры основной аудитории «Московского долголетия» в Москве (и в целом в России) уже достаточно высокий. Для управленцев искусственный интеллект в доступных приложениях стал неотъемлемой частью работы. Скоро мы перестанем задавать вопрос «Какова роль ИИ?». Технологии развиваются объективно, независимо от нашего желания. Есть два пути: либо отставать, маскируя это «традиционными методами», либо сохранять темп. Мэр Москвы неоднократно подчеркивал, что самое важное - выбрать правильный темп. Если темп выбран, команда помогает тем, кто немного отстает. Но критическое отставание исправить уже очень сложно.

Что регионы могут взять на вооружение уже сейчас?

• Провести аудит цифровой грамотности своей аудитории старшего возраста.

• Использовать существующие доступные ИИ-инструменты в приложениях для социализации и общения людей старшего возраста - онлайн-клубы, чат-боты, рекомендации активностей.

• Выбрать правильный темп цифровизации и системно помогать тем, кому сложнее, а не надеяться только на традиционные офлайн-методы.