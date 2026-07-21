Ушёл в отдушину небес

Виктор Злобин запомнят человеком лёгким, дружелюбным, остроумным, интеллигентным

Он был 10 лет, с 1970 по 1980, собкором «Комсомольской правды» по Казахстану. Хорошим собкором, уважаемым и местными властями, и товарищами по газетному цеху. Не гонялся за сенсациями, но регион знал и понимал глубоко и основательно. После «Комсомолки» перешёл в «Советскую Россию», где тоже проработал собкором по Поволжью 12 лет. По-своему, это был уникальный случай в отечественной журналистике: такая стабильность и устойчивость для представителя центральной газеты в подопечном кластере. Репутация отличного и опытного редактора пригодилась ему, когда он переехал в Москву и был приглашён в редакцию бюллетеня «Президентский контроль» Администрации Президента РФ. Там он работал тоже 10 лет — с 1993-го по 2003-й. 33 года в журналистике, на ответственных постах, и всего три места работы.

Человеком он был лёгким, дружелюбным, остроумным, интеллигентным, мягким, чистосердечным. Иногда казалось, что даже простоватым. Но это была простота души, незамутнённой страстями и интригами сознания. Он был удивительно незлобивым и трепетно влюблённым в тех, кто ему нравился.

И главное, он был поэтом. Поэзия была для него отдушиной: через неё душа его посылала в мир и в небеса свои восхищённые эмоции. В основном восхищённые — он был склонен к некоторому, казалось, преувеличению собственной любви к миру и людям.

У него вышло несколько сборников стихов, которые он публиковал в журнале «Форум» своего друга по годам в «Комсомолке» Владимира Муссалитина. Большая подборка его стихов, посвящённых друзьям по Шестому этажу, опубликована на клубном сайте и в поэтической антологии «Стихи Шестого этажа». Я точно знаю, что наш легендарный главред Борис Панкин гордится небольшим дружеским стихотворным посвящением ему от Виктора Злобина. Как, впрочем, и тоже легендарная Шурочка Гончаренко, гранд-дама спортивного отдела, которой Виктор тоже посвятил восхищённое послание.

Однако он был настоящим и серьёзным поэтом, любил виртуозные эксперименты со словом. Был членом Союза писателей России.

В конце жизни, всё чаще обращаясь от своей души к высотам небес, он стал размышлять о том, что ждёт человека за чертой земной жизни. Хочу привести здесь его последний стих, читая который не могу удержаться от слёз. И моя душа начинает вместе с ним ощущать нашу связь с иным, но влекущим пространством высокого духа.

Спасибо, Виктор, что умел передать это понимание земного предела.

Царство тебе Небесное и долгая память тебе и твоим стихам.

Прощание состоится 23 июля в 12:30 в Покровском храме по адресу: Литовский бульвар, 7А.

Виктор Злобин

ХРАМ

Замкнулся мир в аллеях сада.

Вперёд — назад не счесть шагов.

Кругом ограда, как награда.

И ничего уже не надо.

Друзья ушли, и нет врагов.

Ни расставания, ни встречи

Не бередят остывших ран.

Парады, пафосные речи,

Горячих революций сечи —

Всё поглотил густой туман.

Страстей мирских слепая сила.

Химеры вместо бытия.

Где раньше океан штормило

И плот мой яростно носило,

Теперь не отыскать ручья.

Но, удивительное дело:

Нарисовался Храм в конце.

И сердце, вздрогнув, потеплело,

И я иду к нему несмело,

Как сын, что вспомнил об Отце.

Шаг неуверенный и трудный.

В глазах осенний дождь блестит:

«Прости, Отец, твой отрок блудный»…

В ответ, как эхо, голос чудный:

«Иди… Он примет и простит!».