Фото: Минобороны РФ

Это в 50-х годах прошлого века было не просто обнаружить тщательно вход в замаскированный схрон бандеровцев под собачьей будкой или срубом колодца. Сегодня на вооружении российских подразделений есть разведывательные дроны с машинным зрением, которые благодаря ИИ отличают любые изменения рельефа местности: свежие следы на дороге, кострища, срубленные деревья и даже примятую траву. Технологии позволяют выявлять тепловые сигнатуры и движения, значительно повышая точность разведки перед поражением целей.

Благодаря технологиям, операторы ударных БПЛА группировки войск «Днепр» регулярно уничтожают вражескую инфраструктуру на правом берегу Днепра. Недавно, в ходе круглосуточной разведки, был обнаружен разведывательный квадрокоптер ВСУ, корректировавший артиллерийский огонь. Вместо немедленного подавления, дрон противника скрытно сопроводили до места посадки. После чего, с помощью оптоволоконных FPV-дронов по координатам был нанесен точный удар.

Десантники «Комар», «Атаман» и «Сеул» устроили боевикам в схронах настоящий ад

На кадрах с Ореховского направления штурмовая группа 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка успешно захватила важный опорный пункт ВСУ. Объект представлял собой сложную сеть подземных катакомб с надежным наземным укрытием, что затрудняло его уничтожение с воздуха артиллерией.

Десантники «Комар», «Атаман» и «Сеул», благодаря корректировке с воздуха командиром, смогли вплотную подойти к позициям противника незамеченными.

Для вскрытия заглубленных входов воины «крылатой пехоты» применили противотанковые мины и мощные термобарические заряды, которые во время детонации заставляют лопаться легкие врага, как воздушные шарики от избытка давления.

После подрыва перекрытий и обрушения части траншей, штурмовая группа проникла внутрь. Слаженные действия десантников не оставили противнику шансов, и шестеро укрывавшихся в опорном пункте были нейтрализованы.

«Зашли, зачистили, закрепились. Задача была выполнена. Именно в том укрытии было шесть человек. Первый на входе был сильно контужен и уже не говорил, а пятеро просто забились в дальний угол», — рассказал командир штурмового отделения с позывным «Сеул».

Весь процесс захвата и зачистки опорного пункта, зафиксированный камерами на шлемах десантников, подтвердил высокий профессионализм личного состава. Командир батальона с позывным «Сокол» отметил, что, помимо навыков скрытного перемещения, ключевым фактором успеха является морально-психологическая устойчивость каждого из бойцов.

«Именно она определяет до 70% успеха. Если боец настроен и знает, что рядом надежное плечо товарища, он будет идти в бой, несмотря ни на какие трудности», — подчеркнул комбат «Сокол».

В Минобороны России отметили, что весь личный состав, участвовавший в операции, представлен к государственным наградам.