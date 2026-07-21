Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Один из самых популярных музыкантов России, 20-летний Ваня Дмитриенко уже скоро может побить рекорд Егора Крида, став самым молодым артистом в стране, собравшим «Лужники». Выступить на самой большой концертной площадке в Восточной Европе он планирует уже 2 августа. В преддверии большого шоу Ваня решил устроить своеобразное пре-пати, куда позвал самых близких друзей и коллег. Среди них оказалась и «Комсомолка». Рассказываем, как прошла вечеринка Дмитриенко в средневековой тематике в преддверии большого сольного концерта самого прослушиваемого артиста страны по версии Яндекс Музыки.

Ваня Дмитриенко дал концерт перед большим выступлением в "Лужниках"

Певец решил приоткрыть завесу тайны, сделав мероприятие в той же концепции, что и стадионное шоу. Выступление началось с номера артистов балета, после чего вышел сам Ваня с гитарой в руке. Он признался, что редко берет инструмент в руки на концертах, а потому очень волнуется. Дмитриенко под аккомпанемент оркестра исполнил несколько своих хитов: «Шелк», «Цветаева», «Настоящая» и «Силуэт».

Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

После артист вышел к журналистам и прокомментировал недавний скандал с Егором Кридом, который удивительным образом выбрал для своих концертов в «Лужниках» ту же тематику, средневековье. Напомним, первым стиль своего шоу объявил Ваня, а уже после за ним «повторил» рэпер. «Комсомолка» одна из первых обратила на это внимание, после чего к конфликту подключилась журналистка Ксения Собчак, которая процитировала KP.RU, добавив свои инсайды. По ее словам, концепцию «слили» Криду люди из команды Вани. Собчак фактически обвинила Егора в том, что он нагло украл идею у молодого певца.

Сам Ваня на пре-пати впервые прокомментировал эту историю. Он утверждает, что лично пробовал связаться с Егором Кридом на фоне скандала. «Я пытался с ним поговорить, когда это только стало всё всплывать. Я ему писал и пытался выйти на связь, звонил. Но он не хотел. Я даже хотел с ним записать коллаборацию, чтобы люди не думали, что мы в ссоре. Я подумал, что это было бы круто, потому что, мне кажется, такие дела нужно решать с добром. А он просто игнорировал звонок», — сказал Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Также мероприятие посетила возлюбленная певца, актриса Анна Пересильд со своим отцом, сестрой Марией и отцом, режиссером Алексеем Учителем. Звезда сериала «Слово пацана» пришла на пре-пати в одежде собственного бренда, который запустила совсем недавно. Более того, в это же время Аня умудрилась отлично сдать ЕГЭ экстерном и поступить в вуз. В разговоре с журналистом KP.RU она призналась, что сама в шоке от того, как ей удается все успеть. «Только приехала со смены, меня красили в машине. Как я все успеваю, я не знаю!! На это просто нужно много энергии и сил, а время всегда найдется. Ночью делать что-то», — заявила Пересильд.

Аня Пересильд в дерзком мини пришла к любимому: Поддержала Ваню Дмитриенко

Также мероприятие посетила певица MARGO, которая вышла в платье с абсолютно голой спиной. Артистка порассуждала о том, с кем из коллег отправилась бы в рыцарский поход. «Это сложно. Я не так много с кем знакома очень близко. Я думаю, что можно было бы доверить Севиль, Sabi, Ване Дмитриенко. И я бы очень хотела, чтобы там был Токсис. Я думаю, нам будет весело. У меня всегда интересная компания. Ещё можно взять Инстасамку. Очень боевая девочка. Очень милая, добрая. Её образ, который мы привыкли видеть, совершенно отличается от человека, которого я узнала в жизни. Очень милая, трепетная девушка. Но я думаю, что многие увидели на шоу их с мужем и поняли, что они совсем другие, нежели себя подавали до этого», — сказала MARGO.

Певица MARGO, которая вышла в платье с абсолютно голой спиной Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

MARGO в платье с вырезом там, где не ждёшь

Тем временем популярный блогер Эльдар Джарахов посетовал на свои скромные доходы. Он признался корреспонденту «Комсомолки», что не такой богатый, чтобы покупать коллекцию ювелирных украшений от Вани Дмитриенко стоимостью порядка 10–50 тысяч рублей. Певец устроил выставку украшений прямо в особняке, в котором проводил мероприятие. «Если можно украсть, то я с кайфом это сделаю. Купить за 10-50 тысяч рублей? Откуда у меня такие деньги? Я Эльдар Джарахов в 26-м году! Ребята, вы чё?» — отшутился блогер.

Эльдар Джарахов Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Популярный стример Амина Tenderlybae призналась, что если бы у нее была возможность переместиться в средневековье, то она бы опробовала на себе корсеты. «Я бы испробовала на себе вот эти мучения от женщин, когда они затягивали себе ребра корсетами. Хочу ли попробовать это сейчас? Извини, но нет», — заявила Амина.

Эльдар Джарахов заявил, что носит пояс верности

Также среди гостей были Карина Кросс с мужем, Мартин, Илья Сатир, Дима Коваль, Ева Смирнова и другие знаменитости.