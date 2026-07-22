Болезнь, которая меняет повседневность

Отечественный оригинальный препарат для терапии ревматоидного артрита включили в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR) — одной из ключевых профессиональных организаций региона в этом направлении. Помимо России, также зарегистрирован в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и Вьетнаме.

Еще двадцать лет назад диагноз «ревматоидный артрит» означал постепенное нарастание ограничений. Постоянная боль, утренняя скованность, снижение подвижности суставов и высокий риск инвалидизации становились частью жизни многих пациентов.

Сегодня подход к лечению ревматоидного артрита меняется. Если раньше основной задачей считалось облегчение симптомов, то сегодня врачи стремятся добиться устойчивого контроля над заболеванием, чтобы предотвратить его прогрессирование и сохранить привычный образ жизни пациента.

Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, прежде всего суставы. В результате развивается воспаление, которое со временем приводит к их повреждению.

Сами пациенты нередко говорят, что болезнь меняет не только физическое состояние. Многие вынуждены планировать день с учетом самочувствия, отказываться от привычных нагрузок или корректировать рабочие и семейные планы.

Хорошая новость заключается в том, что сегодня ревматоидный артрит уже не воспринимается как заболевание, которое неизбежно приводит к тяжелым ограничениям. Современные методы лечения позволяют во многих случаях взять болезнь под контроль и сохранить привычную активность на долгие годы.

Одним из самых заметных изменений в современной медицине является стратегия Treat-to-Target («лечение до достижения цели»). Подход предлагает заранее определять конкретную цель лечения и последовательно двигаться к её достижению, регулярно оценивая результат и при необходимости корректируя терапию, фактически управляя заболеванием для сохранения качества жизни пациента.

Реализация этой стратегии во многом стала возможной благодаря появлению препаратов, способных воздействовать на конкретные механизмы воспаления. Один из таких механизмов реализуется через интерлейкин--6 – белок, который играет важную роль в развитии и поддержании воспаления при ревматоидном артрите.

Избыточная активность ИЛ-6 связана не только с повреждением суставов, но и с такими проявлениями заболевания, как боль, усталость, скованность и общее ухудшение самочувствия. Поэтому воздействие на этот механизм рассматривается как один из эффективных методов терапии.

К препаратам, блокирующим ИЛ-6, относится олокизумаб — моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с молекулой интерлейкина-6 и препятствует развитию воспалительной реакции.

По данным клинической программы CREDO, терапия снижала активность заболевания, уменьшала боль и улучшала качество жизни пациентов. При этом достигнутый эффект сохранялся на протяжении двух лет непрерывного лечения.

Появление таргетных препаратов и внедрение стратегии Treat-to-Target существенно изменили прогноз для многих пациентов с ревматоидным артритом. Если раньше заболевание часто ассоциировалось с постепенной утратой подвижности и независимости, то сегодня своевременно начатая терапия обеспечивает длительный контроль над заболеванием. Ревматоидный артрит все реже воспринимается как неизбежный путь к ограничениям и все чаще как заболевание, течение которого можно эффективно контролировать на протяжении многих лет.

«Сегодня умеренная активность ревматоидного артрита уже не рассматривается как конечная цель лечения. В соответствии со стратегией Treat-to-Target врач стремится добиться ремиссии или, если это невозможно, максимально низкой активности заболевания. При этом оценка эффективности терапии проводится в четко определенные сроки — через три и шесть месяцев. Если поставленная цель не достигнута, терапия должна быть пересмотрена. Такой подход позволяет не ждать прогрессирования заболевания, а своевременно корректировать лечение, чтобы предотвратить повреждение суставов и развитие осложнений» — сообщила на Конгрессе ревматологов Татьяна Каргаева, заведующая межокружным ревматологическим центром ГКБ 1, им Н. И. Пирогова, к.м.н., врач высшей квалификационной категории, «Московский врач», доцент кафедры РНИМУ.