«Хочу, чтобы ребенок заговорил на иностранном языке»: выстроить обучение не ради ЕГЭ, а сделать занятия эффективными

У каждого своя мотивация учить иностранные языки. Одни грезят культурой далеких стран, другие хотят читать и смотреть зарубежный контент в оригинале. Третьи справедливо отмечают, что такой опыт — мощнейщий фитнес для ума. А еще мы хотим лучшего нашим детям — чтобы и они с юности освоили полезнейший навык.
Есть десятки способов самостоятельного освоения иняза — приложения, книги, видеокурсы. Подчас мы решаем «оптом» поучиться везде, где только можно. На деле, как отмечают эксперты, бессистемное поглощение образовательного контента не работает. Энтузиазм может быстро сойти на нет. Самое эффективное — уверенно двигаться к цели, сохраняя запал.
В этом поможет этом четкий персональный алгоритм, уверена академический директор языковой школы ILS эксперт площадки Авито Услуги Евгения Лукьянова. Педагог рассказывает, как комфортно организовать процесс самообразования, составить собственный план обучения и в каких случаях стоит обратиться к репетитору.
Тренд нашего времени lifelong learning — осознанное непрерывное обучение. Прежде всего, речь о взрослых. Ведь детям зачастую и школы хватает. Согласно исследованию Авито Услуг, 6 из 10 респондентов продолжают осваивать новые навыки даже после окончания учебных заведений. При этом в год на самообразование россияне в среднем тратят 55 000 рублей. Учатся люди ради карьерного роста, полезных знакомств или просто для души.
Бессистемная учеба дает фрагментарные знания. Персональный учебный план решает эту проблему. Он структурирует процесс, помогает отслеживать прогресс и сохранять интерес к предмету.
Составлять себе (или ребенку) дорожную карту нужно, опираясь на данные — определить текущий уровень подготовки. Евгения Лукьянова советует ориентироваться на шкалу CEFR. Это стандарт для описания уровней владения иностранным языком: от новичка (A0) до образованного носителя языка (C2).
Пройти такие тесты можно бесплатно — достаточно поискать онлайн-задачники в интернете. Можно по старинке — поискать учебные пособия в книжном или библиотеке.
После определения уровня знаний, попробуйте выполнить задания из соответствующих ему учебных пособий. Легко? Тогда поднимайтесь на ступень выше.
— Тесты в интернете могут давать погрешность. Например, у русскоязычных студентов грамматическая база часто опережает разговорную речь или понимание на слух. Если есть сомнения, то всегда лучше обратиться к специалисту. Он объективно оценит все аспекты владения языком, включая говорение. Если знакомство пройдет успешно, можно продолжать путь к свободному владению интересующим предметом вместе, — объясняет Евгения Лукьянова.
Определив свой уровень, стоит переходит к планированию.
Можно прописать его себе в заметках или на бумаге, а можно просто проговорить.
1. Цель должна быть измеряемой. «Хочу читать без словаря, уметь говорить на бытовые темы с носителем языка и занимать 5 часов в неделю» — это все же абстрактно. Обращаемся опять же к шкале CEFR. Например, ставим цель: дойти до уровня C1. А подкрепить ее можно как раз своими пожеланиями вроде наконец-то прочитать Шекспира или Бальзака в оригинале.
Чтобы мотивировать себя к занятиям, правильно будет установить сроки. Используйте приложения-трекеры или поставьте отметки в календаре. Например, «К 1 октября закончу первый учебник», «1 ноября сдам тест шкалы CEFR на следующий уровень» и т.д.
2. Слоты для занятий должны вписываться в график и не ломать его. Иначе будете нервничать. Взрослые, например, могут заниматься по пути на работу или в перерыве на обед. Ребенку поставить занятия в дни после школы, когда на следующий день не нужно делать много уроков.
— Интегрируйте занятия в рутину так, чтобы вам было интересно: слушайте подкасты за рулем или смотрите сериалы на иностранном языке во время тренировок. Чередуйте активности, ведь разнообразие — ключ к балансу, — говорит Евгения Лукьянова.
3. Пусть окружение — вдохновляет. Внешние стимулы поддерживают дисциплину. Запишитесь к репетитору на пробное занятие, в разговорный клуб или найдите напарника по учебе. Если учите один и тот же язык с членом семьи — устраивайте день, когда общаетесь только на нем.
Касается взрослых, ведь у них с самомотивацией дела обстоят существенно лучше.
Есть база. Помните школьную программу или когда то занимались с преподавателем. Дальше можно двигаться своими силами — освежать знания и увеличивать словарный запас.
Учитесь «для души» — без жестких сроков и важных задач. Хотите понимать тексты иностранных песен и подпевать? Самостоятельного погружения хватит.
Уверены в своих силах. Готовы тратить часы на составление плана, поиск материалов и разбор ошибок.
— Базовая ошибка — копить теорию и грамматику, откладывая речь «на потом». Особенно это важно для новичков: нужно как можно раньше привыкать к звучанию языка и преодолевать страх говорения, даже когда словарный запас еще невелик. Не бросайтесь в самообразование с головой. Если все надоело — лучше взять небольшую паузу или снизить темп. Заодно можно пересмотреть цели и скорректировать план, — говорит эксперт.
Когда мотивация на нуле. Если самостоятельно заниматься все сложнее, преподаватель напомнит о занятиях, поддержит и вдохновит.
Если нужно достигнуть четкой цели. Сдать международный экзамен, пройти собеседование на английском или переехать в другую страну. Репетитор выстроит стратегию и поможет не упустить детали.
Вам не хватает времени. Когда график расписан по минутам, проще доверить подбор материалов и составление плана эксперту. Это сэкономит десятки часов.
Хотите проработать конкретные слабые места. Не дается произношение или хромает понимание речи на слух? Репетитор быстро найдет проблему и подберет упражнения под ваш запрос.
Зависит от плана (вы же его составили, а не просто прочитали этот пункт?). Когда есть конкретная цель с дедлайном, узконаправленный запрос или вы стесняетесь говорить при группе — выбирайте индивидуальные занятия.
Важнее разговорная практика, поддержка окружения и непринужденная атмосфера, где можно учиться на чужих вопросах и промахах, — подойдет группа.
— Оптимальный результат часто дает гибрид. Например, одно занятие в неделю с репетитором для углубленной проработки, другое — в группе для живого общения. Важно не забывать измерять прогресс в процессе обучения — ведь ничто так не мотивирует как видимые успехи и достижение промежуточных целей. При этом, в случае занятий языками, измерять лучше не в пройденных уроках и выученных словах, а в пройденных успешно тестах. Это позволяет увидеть большую картину и наглядно оценить улучшения в своем иностранном языке, — рекомендует Евгения Лукьянова.
ВОПРОС РЕБРОМ
Для поддержания уровня достаточно одного занятия в неделю с наставником.
Для заметного прогресса — два-три раза в неделю. Плюс выделить время на самостоятельную работу.
Помните и про регулярность взаимодействия с изучаемым предметом: делайте маленькие шаги каждый день — язык запоминается через частоту повторений.
И не откладывайте уроки до того самого понедельника или на следующий месяц. Идеальный момент — сейчас, когда появилось желание. Штудировать учебник не нужно, если нет желания. Поставьте микроцель. Допустим, выучить 5 новых фраз и применить их в предложениях, проговорив вслух или записав. А дальше — просто продолжайте!