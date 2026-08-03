«Хочу, чтобы ребенок заговорил на иностранном языке»: выстроить обучение не ради ЕГЭ, а сделать занятия эффективными

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У каждого своя мотивация учить иностранные языки. Одни грезят культурой далеких стран, другие хотят читать и смотреть зарубежный контент в оригинале. Третьи справедливо отмечают, что такой опыт — мощнейщий фитнес для ума. А еще мы хотим лучшего нашим детям — чтобы и они с юности освоили полезнейший навык.

Есть десятки способов самостоятельного освоения иняза — приложения, книги, видеокурсы. Подчас мы решаем «оптом» поучиться везде, где только можно. На деле, как отмечают эксперты, бессистемное поглощение образовательного контента не работает. Энтузиазм может быстро сойти на нет. Самое эффективное — уверенно двигаться к цели, сохраняя запал.

В этом поможет этом четкий персональный алгоритм, уверена академический директор языковой школы ILS эксперт площадки Авито Услуги Евгения Лукьянова. Педагог рассказывает, как комфортно организовать процесс самообразования, составить собственный план обучения и в каких случаях стоит обратиться к репетитору.

академический директор языковой школы ILS эксперт площадки Авито Услуги Евгения Лукьянов. Фото из личного архива.

КСТАТИ

Тренд нашего времени lifelong learning — осознанное непрерывное обучение. Прежде всего, речь о взрослых. Ведь детям зачастую и школы хватает. Согласно исследованию Авито Услуг, 6 из 10 респондентов продолжают осваивать новые навыки даже после окончания учебных заведений. При этом в год на самообразование россияне в среднем тратят 55 000 рублей. Учатся люди ради карьерного роста, полезных знакомств или просто для души.

В начале был план. Но и к нему нужен подход

Бессистемная учеба дает фрагментарные знания. Персональный учебный план решает эту проблему. Он структурирует процесс, помогает отслеживать прогресс и сохранять интерес к предмету.

Составлять себе (или ребенку) дорожную карту нужно, опираясь на данные — определить текущий уровень подготовки. Евгения Лукьянова советует ориентироваться на шкалу CEFR. Это стандарт для описания уровней владения иностранным языком: от новичка (A0) до образованного носителя языка (C2).

Пройти такие тесты можно бесплатно — достаточно поискать онлайн-задачники в интернете. Можно по старинке — поискать учебные пособия в книжном или библиотеке.

После определения уровня знаний, попробуйте выполнить задания из соответствующих ему учебных пособий. Легко? Тогда поднимайтесь на ступень выше.

— Тесты в интернете могут давать погрешность. Например, у русскоязычных студентов грамматическая база часто опережает разговорную речь или понимание на слух. Если есть сомнения, то всегда лучше обратиться к специалисту. Он объективно оценит все аспекты владения языком, включая говорение. Если знакомство пройдет успешно, можно продолжать путь к свободному владению интересующим предметом вместе, — объясняет Евгения Лукьянова.

Определив свой уровень, стоит переходит к планированию.

Три кита хорошего плана

Можно прописать его себе в заметках или на бумаге, а можно просто проговорить.

1. Цель должна быть измеряемой. «Хочу читать без словаря, уметь говорить на бытовые темы с носителем языка и занимать 5 часов в неделю» — это все же абстрактно. Обращаемся опять же к шкале CEFR. Например, ставим цель: дойти до уровня C1. А подкрепить ее можно как раз своими пожеланиями вроде наконец-то прочитать Шекспира или Бальзака в оригинале.

Чтобы мотивировать себя к занятиям, правильно будет установить сроки. Используйте приложения-трекеры или поставьте отметки в календаре. Например, «К 1 октября закончу первый учебник», «1 ноября сдам тест шкалы CEFR на следующий уровень» и т.д.

2. Слоты для занятий должны вписываться в график и не ломать его. Иначе будете нервничать. Взрослые, например, могут заниматься по пути на работу или в перерыве на обед. Ребенку поставить занятия в дни после школы, когда на следующий день не нужно делать много уроков.

— Интегрируйте занятия в рутину так, чтобы вам было интересно: слушайте подкасты за рулем или смотрите сериалы на иностранном языке во время тренировок. Чередуйте активности, ведь разнообразие — ключ к балансу, — говорит Евгения Лукьянова.

3. Пусть окружение — вдохновляет. Внешние стимулы поддерживают дисциплину. Запишитесь к репетитору на пробное занятие, в разговорный клуб или найдите напарника по учебе. Если учите один и тот же язык с членом семьи — устраивайте день, когда общаетесь только на нем.

Когда стоит попробовать изучать язык самостоятельно

Фото: fizkes//Shutterstock/Fotodom

Касается взрослых, ведь у них с самомотивацией дела обстоят существенно лучше.

Есть база. Помните школьную программу или когда то занимались с преподавателем. Дальше можно двигаться своими силами — освежать знания и увеличивать словарный запас.

Учитесь «для души» — без жестких сроков и важных задач. Хотите понимать тексты иностранных песен и подпевать? Самостоятельного погружения хватит.

Уверены в своих силах. Готовы тратить часы на составление плана, поиск материалов и разбор ошибок.

— Базовая ошибка — копить теорию и грамматику, откладывая речь «на потом». Особенно это важно для новичков: нужно как можно раньше привыкать к звучанию языка и преодолевать страх говорения, даже когда словарный запас еще невелик. Не бросайтесь в самообразование с головой. Если все надоело — лучше взять небольшую паузу или снизить темп. Заодно можно пересмотреть цели и скорректировать план, — говорит эксперт.

Без профессионала точно не обойтись…

Когда мотивация на нуле. Если самостоятельно заниматься все сложнее, преподаватель напомнит о занятиях, поддержит и вдохновит.

Если нужно достигнуть четкой цели. Сдать международный экзамен, пройти собеседование на английском или переехать в другую страну. Репетитор выстроит стратегию и поможет не упустить детали.

Вам не хватает времени. Когда график расписан по минутам, проще доверить подбор материалов и составление плана эксперту. Это сэкономит десятки часов.

Хотите проработать конкретные слабые места. Не дается произношение или хромает понимание речи на слух? Репетитор быстро найдет проблему и подберет упражнения под ваш запрос.

Заниматься тет-а-тет или в группе

Зависит от плана (вы же его составили, а не просто прочитали этот пункт?). Когда есть конкретная цель с дедлайном, узконаправленный запрос или вы стесняетесь говорить при группе — выбирайте индивидуальные занятия.

Важнее разговорная практика, поддержка окружения и непринужденная атмосфера, где можно учиться на чужих вопросах и промахах, — подойдет группа.

— Оптимальный результат часто дает гибрид. Например, одно занятие в неделю с репетитором для углубленной проработки, другое — в группе для живого общения. Важно не забывать измерять прогресс в процессе обучения — ведь ничто так не мотивирует как видимые успехи и достижение промежуточных целей. При этом, в случае занятий языками, измерять лучше не в пройденных уроках и выученных словах, а в пройденных успешно тестах. Это позволяет увидеть большую картину и наглядно оценить улучшения в своем иностранном языке, — рекомендует Евгения Лукьянова.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как часто заниматься?

Для поддержания уровня достаточно одного занятия в неделю с наставником.

Для заметного прогресса — два-три раза в неделю. Плюс выделить время на самостоятельную работу.

Помните и про регулярность взаимодействия с изучаемым предметом: делайте маленькие шаги каждый день — язык запоминается через частоту повторений.

И не откладывайте уроки до того самого понедельника или на следующий месяц. Идеальный момент — сейчас, когда появилось желание. Штудировать учебник не нужно, если нет желания. Поставьте микроцель. Допустим, выучить 5 новых фраз и применить их в предложениях, проговорив вслух или записав. А дальше — просто продолжайте!