Дмитрий Песков: Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям в зоне СВО

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

…- Дмитрий Сергеевич (Песков - пресс-секретарь президента РФ) Зеленский уволил Сырского и назначил новым главкомом ВСУ генерала с красноречиво говорящей фамилией Драпатый. Как бы вы прокомментировали эту рокировку?

- Это не нам комментировать, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 22 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах.

Динамика там хорошо известна. Наши Вооруженные силы продолжают в рамках Специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта.

Ну, а все эти пертурбации, то, что киевский режим потряхивает изнутри, это понятно, это видно невооруженным глазом.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что США хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами, и что со стороны Вашингтона поступают соответствующие сигналы. В связи с этим у нас вопрос, поступало ли Путину приглашение на саммит официально, или может быть Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров лично приглашал нашего президента на саммит?

Песков:

- Дело в том, что США в данном случае является страной председательствующей и принимающей стороной по организации саммита. И по всем правилам здесь, по сути, не требуются какие-то персональные приглашения. Здесь имеется в виду, что если страна организует саммит такого формата, как «большая двадцатка», то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию.

В любом случае, наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное.

Вопрос:

- Западные СМИ пишут о проблемах у Евросоюза с согласованием уже 21-го пакета антироссийских санкций. Якобы в Брюсселе исчерпали идеи для новых ограничений. Дмитрий Сергеевич, а в Кремле видят признаки того, что европейцы приблизились к санкционному пределу? Может ли это поспособствовать началу какой-то формы переговоров? Или, несмотря на все экономические последствия для ЕС, новые пакеты будут приниматься и дальше?

Песков:

- Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела у безумия.

Просто до сих пор вводимые против России так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права… Так вот, до сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб.

А сейчас в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран -участниц Европейского Союза. И, конечно, это уже гораздо больнее. Отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем.

Вопрос:

- Мы хотели спросить по поводу появившейся статьи Bloomberg, где говорится, что Россия сейчас не намерена возобновлять переговоры до полного контроля над Донецкой Народной Республикой, и что до этого переговоры невозможны. Хотели уточнить, так ли это?

Песков:

- Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор.

Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе и в Киеве. И, как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение. И боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам.

Вопрос:

- И позвольте уточнение. Еще в этой статье говорится, что Кремль больше не намерен обсуждать возвращение каких-то территорий. Речь идет о районах Харьковской, в частности, области. Так ли это?

Песков:

- Послушайте, это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме.

Но что касается этого всего, подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они, скорее, относятся в большей степени к разряду спекуляций.