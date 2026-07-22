Аналитики выяснили, когда российские автомобилисты готовы тратить больше

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Билайн Adtech проанализировал покупательскую активность пользователей, которые совершают траты в авто и мотокатегориях. Аналитики хотели разобраться, как на нее влияет получение зарплаты. По данным исследования, основные зарплатные дни в России приходятся на период с 10 го по 15 е число месяца. Однако траты на автомобили и мотоциклы совершают с задержкой: примерно в период с 17 го по 19 е число. Аналитики считают это маркером того, что пользовательская готовность к покупке может быть максимальной не в сам день предполагаемой зарплаты, а в ближайшие дни после нее.

Для подготовки исследования команда использовала предсказательную математическую модель. Она основана на информации о платежах за услуги связи, регистрации в роуминговых сетях, нагрузке на базовые станции, а также на обезличенных статистических данных от партнеров платформы. Аналитика позволила сравнить, как распределяются доходы и расходы автомобильной аудитории внутри месяца, а также как меняется активность пользователей до и после предполагаемого дня получения зарплаты. На основе исследования также подготовлены рекомендации для рекламодателей в части коммуникации, продаж, запуска акций и специальных предложений.

Авторы исследования отмечают: помимо пика расходов, высокая финансовая активность в авто и мотокатегориях в целом сохраняется в течение всей середины месяца. Рост расходов и увеличение числа операций наблюдается в период с 10 го по 21 е число месяца.

Наименее эффективным периодом для продаж называют конец месяца. Активность покупателей снижается особенно после 20 го числа. По предположению аналитиков, это может говорить о том, что пользователи уже потратили часть свободных средств и внимательнее относятся к бюджету до следующего поступления дохода.

Еще одно наблюдение команда выразила «формулой»: доходы поступают волнами, а расходы распределены равномернее. Исследование показало, что поступления средств на банковские счета распределены по месяцу неравномерно. Есть пики: зарплаты, авансы, премии, социальные выплаты. А вот расходы распределены более плавно.

— Мы видим, что потребительская активность в авто и мотокатегориях связана не только с наличием интереса к продукту, но и с моментом, когда пользователь находится в более высокой финансовой готовности к покупке. Полученные данные позволяют точнее выбирать время контакта с аудиторией, планировать рекламные волны и выстраивать более выверенные коммуникации. Вместо равномерного распределения рекламной активности в течение месяца бизнес может учитывать периоды, когда пользователи наиболее готовы к покупкам, — отметил руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech Павел Корчагин.

В резюме к своему исследованию авторы отметили: для повышения эффективности маркетинга в авто и мотосегменте и роста продаж стоит синхронизировать предложения и коммуникации с финансовым циклом аудитории. Кроме того, необходимо маневрировать между агрессивными продажами и прогревающими механиками. Это позволит оптимизировать стоимость привлечения клиента и избегать нецелевых расходов в периоды спада потребительской активности.