«Если есть деньги – их надо распилить»: зачем Европе новая ракета и чем ответит Россия

Берлин и Лондон хотят разработать ракету с дальностью полёта 2000 км. Ее планируют выпустить к 2034 году. Фото: REUTERS.

Как пишет Die Welt, Берлин и Лондон хотят разработать ракету с дальностью полёта 2000 км. Ее планируют выпустить к 2034 году. Проектирование ведётся в рамках секретной программы «Глубокий высокоточный удар». Это вооружение может быть использовано для уничтожения линий снабжения в случае конфликта с Россией.

В качестве возможных вариантов ФРГ и Британией рассматриваются крылатая ракета с малой высотой полёта или гиперзвуковой снаряд. При том они выбрали в качестве базы для модернизации системы ПВО советскую ракету 5В55. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

ЕСТЬ ГОТОВЫЕ РАКЕТЫ

— На разработку ракеты с дальностью 2000 километров Берлин и Лондон отводят восемь лет — почему так долго?

— Сложно — если с нуля. Вот у американцев есть ракета Typhon. Есть и другие ракеты, которые украинцы могут элементарно закупать у США. Вот сегодня проходят учения в Юго-Восточной Азии, на Филиппинах. Там Typhon будет разворачиваться, этот комплекс средней дальности. Собираются его разместить американцы и в Европе. А немцы хотят покупать у американцев и «Томагавки».

— Это тоже ракета средней дальности?

— Да, она летает на 2500 километров. Новая наземная пусковая установка для нее нужна — у американцев все уже есть.

ДЕНЬГИ РАСПИЛЯТ

— И для чего тогда европейцам создавать свою ракету средней дальности?

— Если есть деньги у Евросоюза — их надо распилить. Этим и будут заниматься восемь лет — будут сосать бюджет Евросоюза.

— У нас есть чем защититься от этих ракет?

— Конечно. Но мы будем следить за ходом работ, чтобы отразить эту атаку, когда появятся такие ракеты.

В качестве возможных вариантов ФРГ и Британией рассматриваются крылатая ракета с малой высотой полёта или гиперзвуковой снаряд. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

ЕСТЬ, ЧЕМ ЗАЩИТИТЬСЯ

— Восемь лет, пока эту ракету будут разрабатывать и испытывать, мы же не будем сидеть сложа руки?

— Естественно, у нас есть для этого С-300, С-400, С-500. Есть комплексы «Бук М-3», «Тор М-2» и так далее. Система ПВО у нас очень неплохая. И у нас нет такого положения, как в Киеве, когда что бы ни прилетело, то все прилетает в цель. Или в Одессе и в других крупных городах Украины.

СОВЕТСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

— Европейские страны совместно с Украиной выбрали в качестве базы для модернизации системы ПВО советскую ракету 5В55. Почему именно ее?

— Это ракета от советского комплекса противовоздушной обороны С-300П. Есть два комплекса в России — С-300П и С-300В. Один на гусеницах, другой на колесах. На колесах — создатель Борис Бункин, на гусеницах — Вениамин Ефремов. Тот, который на гусеницах, предназначен для защиты войск на поле боя или на марше. А бункинский комплекс предназначен для защиты городов, ГЭС и иных неподвижных объектов. На Украине был комплекс С-300П, и у него именно эта ракета. На Украине даже собирали эти ракеты в советское время.

— То есть, на Украине остались и эти ракеты, и пусковые установки, и документация на их производство?

— Возможно. Но боевые действия уже идут пятый год. А Украина за время незалежности распродала свою боевую технику и разворовала ее. Думаю, у них еще ракеты остались, а пусковых установок вряд ли достаточно. Они пытаются это все воссоздать за счет Европы.

России есть, чем защититься Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А ЧТО С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ?

— Удары по объектам в Киеве шли, в том числе, и по этим целям?

— Было сообщение, что завод, где эти ракеты хранились, и где они создавались, мы разнесли в пух и прах. Да, чертежи, конечно, есть. И создать «новую» ракету на прежней базе не проблема.

— А в чем проблема?

— С электронным программным управлением этой ракеты. Оно должно быть не только на ракете, но и на пусковой установке, на командном пункте этой пусковой установки. А создать ПУ и разработать алгоритм программного обеспечения — очень серьезная задача.

ТАК И НЕ КУПИЛИ С-300

— Когда-то американцы пытались купить систему С-300?

— Об этом писала «Комсомолка», и я писал в «Известиях». В Белоруссию ездил знакомиться с этой проблемой, беседовал с Бункиным Борисом Васильевичем по этому поводу. Он сказал: пускай американцы покупают эту систему, они смогут что-то повторить, но чтобы разобраться в программном обеспечении, им потребуется лет двадцать, а за это время мы продвинемся далеко вперед.

— Американцы так и не купили ничего?

— Нет, потому что белорусы им не продали настоящий комплекс. Они отдельные шкафы продали, которые с полигона привезли. И американцы в итоге ничего подобного не создали. ЗРК Patriot в подметки не годится нашему комплексу.

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