За сутки над Россией сбиты 223 украинских дрона самолетного типа

Фото: Министерство обороны РФ.

Министерство обороны РФ сообщило о продолжении серии высокоточных масштабных ударов по украинским объектам ВСУ. Основной целью стал порт Одессы, где были поражены предприятия портовой инфраструктуры, задействованные в загрузке и хранении военных грузов. После атак в портах Одессы зафиксированы мощные взрывы, что говорит о хранении там боеприпасов.

Под ударом оказалась промышленная зона в районе Одесского масложирового комбината, а также завод «Стальканат», поставлявший стальные конструкции для украинской армии. По информации из местных СМИ, взрывы были настолько сильными, что могли привести к детонации на складах с боеприпасами. Российские удары также затронули другие портовые объекты города.

Ранее украинская сторона заявляла о невозможности захода судов в порты Одесской и Николаевской областей в течение суток из-за российских атак. Также сообщалось о поражении нескольких судов в Черном море. Российское оборонное ведомство дополнительно проинформировало о ликвидации цеха по производству комплектующих для беспилотников и склада с дронами украинских вооруженных сил.

В Минобороны России отмечают, что наши соединения продолжат громить морской транспорт и объекты задействованные в доставке вооружений в морские порты в Одесской области.

За период с 20:00 22 июля по 8:00 23 июля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа. Они одновременно атаковали различные регионы России (Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Тверскую, Тульскую, Ульяновскую области, Московский регион, Республику Крым, Республику Татарстан).

Также украинские беспилотники дальнего действия были сбиты над акваторией Азовского моря.