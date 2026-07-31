«Скрытый капитал есть у каждого второго»: Где он лежит и как им лучше распорядиться

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По данным Социального фонда России, средства накопительной пенсии есть у 72,8 млн россиян. Это люди, которые, например, официально работали с 2002 по 2013 годы. При этом, как выяснили в СберНПФ, партнёре СберИнвестиций, лишь 35% опрошенных знают условия, на которых можно получить эти деньги. И еще меньше (только каждый четвертый) - в курсе, что влияет на размер и срок выплаты этих средств. А незнание приводит к страху и упущенным возможностям.

ВСЕ ЗАМОРОЖЕНО ДО НАС?

Наверное, самый главный домысел, который есть вокруг средств накопительной пенсии, - что все эти накопления давно сгорели, их заморозили и отобрали. На самом деле все не так. Да, регулярные отчисления на формирование средств накопительной пенсии с конца 2013 года приостановлены. Но те суммы, которые к этому времени накопились на индивидуальных счетах, остались нетронутыми. Более того, каждый год они прирастают за счет инвестиционного дохода.

В этом легко убедиться самостоятельно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В поиске на главной странице приложения наберите «Расчёт пенсии». А дальше – следуйте инструкциям на экране. Там можно получить всю информацию о своей страховой пенсии и заработанных баллах. И о том, где находятся ваши средства накопительной пенсии. А ещё, какой способ управления ими будет самым удобным и выгодным.

Другой вариант — зайти в личный кабинет на портале госуслуг и запросить выписку с индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Это можно сделать в строке поиска, написав там «выписка из ИЛС». Документ придет на почту. В нём распишут все данные о работодателях и уплаченных ими страховых взносах. А ближе к концу справки будет информация о средствах накопительной пенсии.

ПРАВИЛА ПО УМОЛЧАНИЮ

По умолчанию средства накопительной пенсии находятся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). При этом правила выплаты этих денег довольно строгие. Во-первых, получать деньги там можно либо единовременно (если сумма относительно небольшая и размер ежемесячной пожизненной выплаты составит не больше 10% от прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ), либо пожизненно. Во втором случае ежемесячная прибавка считается по формуле «вся сумма делится на ожидаемый срок выплат – 270 месяцев». Кстати, срок выплаты периодически пересматривают, причём в сторону увеличения.

Срочные выплаты (в течение 10 лет) можно оформить лишь на те суммы, которые были перечислены в рамках программы софинансирования, а также материнский капитал (если его направляли на формирование накопительной пенсии).

Во-вторых, шансов сохранить капитал в семье почти нет. Наследники смогут претендовать на средства накопительной пенсии или их остаток, если умерший родственник еще не обратился за ее получением или получал срочные выплаты. Если же ему были назначены пожизненные выплаты, и он успел получить их хотя бы один раз при жизни, тогда все оставшиеся деньги идут на выплаты другим пенсионерам.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

С 2024 года у россиян появилось право получать средства накопительной пенсии более гибким способом. Для этого деньги нужно вывести из старой системы обязательного пенсионного страхования. В этом помогает программа долгосрочных сбережений (ПДС). При желании люди могут перевести в неё средства накопительной пенсии. При этом копить с программой можно на любые финансовые цели.

Когда человек переводит средства накопительной пенсии на свой ПДС-счёт, у него появляются новые варианты использования этих денег и действуют другие правила выплаты. Вот, какие возможности «разблокирует» такой перевод:

1. Снять деньги разом без ограничений. Получится через 15 лет после вступления в ПДС. А если сумма на счёте маленькая, то уже при наступлении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Деньги можно, например, вложить их в покупку дома или открыть своё дело, сделать на них ремонт или отправиться в кругосветку. Или просто положить на вклад и жить на проценты.

2. Самому выбирать срок выплаты. По желанию деньги можно забирать деньги постепенно - в виде ежемесячных выплат. Срок – на усмотрение клиента (от 5 лет). Доступно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, а также через 15 лет участия

3. Экстренно оплачивать дорогостоящее лечение. Там большой список заболеваний, они прописаны в отдельном постановлении правительства. Снимать можно хоть всю сумму, причём без потерь. То же самое и при потере кормильца;

4. Повысить защиту денег. Средства накопительной пенсии в рамках ОПС застрахованы лишь частично – только на сумму страховых взносов, а весь заработанный инвестиционный доход не защищен. В ПДС другие правила. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь заработанный на них инвестиционный доход.

5. Все сбережения по ПДС, включая средства накопительной пенсии, можно передавать правопреемникам даже на этапе выплат. Выбрать их можно самостоятельно. Исключение только одно: если участник уже начал получать пожизненные выплаты по программе.

ГОСПОДДЕРЖКА И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

В программе есть ещё приятные бонусы. Например, господдержка со стороны государства. Россияне могут получать до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет. Для этого нужно просто пополнять свой ПДС-счёт пропорционально официальному среднемесячному доходу. Средства накопительной пенсии под господдержку не попадают. Максимально государство готово доплатить в вашу личную копилку 36 тысяч рублей в год и так 10 лет с даты вступления в программу.

К примеру, при до 80 тысяч рублей – на каждый вложенный рубль государство добавит еще один рубль. При от 80 до 150 тысяч рублей, на каждый рубль бюджет добавит еще полрубля. И наконец, при свыше 150 тысяч, на каждый личный рубль государство добавит свои 25 копеек.

Все это будет увеличивать объем сбережений, на который сверху будет начисляться инвестиционный доход, получаемый от размещения этих денег в ценные бумаги.

Ну и в качестве еще одной небольшой прибавки – возможность получения налогового вычета. Официально работающие участники могут вернуть часть уплаченного подоходного налога. При ставке 13% можно возвращать до 52 тысяч рублей в год, а при ставке 22% - до 88 тысяч рублей в год.

СПРАВКА «КП»

По данным Банка России на конец 1 квартала 2026 года, СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, занимает первое место по объему активов под управлением. На конец июня 2026 года, 8,5 млн человек формируют долгосрочные сбережения со СберНПФ. Это свыше половины всех участников ПДС в стране.

В июле клиенты СберНПФ получили почти 120 млрд рублей господдержки за 2025 год. Это в четыре раза больше, чем за 2024 год. Деньги пришли 5,9 миллиона человек по всей России. При этом 2 млн человек получили максимальную доплату - 36 тысяч рублей.

СберНПФ работает на рынке с 1995 года и регулярно подтверждает наивысший рейтинг надежности от «Эксперт РА» — ruAAA «Стабильный». Доходность по ПДС за 2025 год составила 15% годовых.

КСТАТИ

Если ваши средства накопительной пенсии находятся в СберНПФ, при их переводе в ПДС в этом году вы получите не только все выгоды программы, но и возможность поучаствовать в розыгрыше квартиры и других ценных призов. Подробнее — на сайте СберНПФ в разделе «Акции».

Если вы ещё не знаете, есть ли у вас средства накопительной пенсии, где они хранятся, а также как управлять ими без потерь, поможет «Сбербанк Онлайн». В приложении на главной наберите «Расчёт пенсии» и следуйте инструкциям. Сервис поможет получить максимум выгоды и защитит от возможных потерь.

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